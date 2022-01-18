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18 доказательств того, что быть высоким не всегда приятно

18 доказательств того, что быть высоким не всегда приятно (19 фото)

Автор:
18 января 2022 18:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   верста коломенская   высокие люди   забавно   не влез   не по росту   по верхней планке   смешно   
969
19
Обычно своего роста стесняются коротышки. Но бывает и так, что люди ростом выше среднего чувствуют, что природа одарила их слишком уж щедро, и в окружающей действительности они совершенно неуместны, - как, например, в этом случае.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   верста коломенская   высокие люди   забавно   не влез   не по росту   по верхней планке   смешно   
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37k
jonnyD Час назад
Это наследственное .
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4k
Сергей Борисов 17 минут назад
18 доказательств того, что быть высоким не всегда приятноПосмотреть
18 доказательств того, что быть высоким не всегда приятно
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66k
parallax 49 минут назад
Был у меня коллега ростом 208 см. В командировки всегда брал с собой инструмент, чтобы откручивать спинку кровати в гостинницах, которые стандартно лишь 2 метра длиной.
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33k
Nefrion Час назад
Понятно, что крайности это неудобно.
Однако ж быть немного выше среднего роста гораздо удобнее по жизни, чем быть немного ниже среднего роста
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