18 доказательств того, что быть высоким не всегда приятно

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Обычно своего роста стесняются коротышки. Но бывает и так, что люди ростом выше среднего чувствуют, что природа одарила их слишком уж щедро, и в окружающей действительности они совершенно неуместны, - как, например, в этом случае.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Однако ж быть немного выше среднего роста гораздо удобнее по жизни, чем быть немного ниже среднего роста