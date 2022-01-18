18 доказательств того, что быть высоким не всегда приятно

Обычно своего роста стесняются коротышки. Но бывает и так, что люди ростом выше среднего чувствуют, что природа одарила их слишком уж щедро, и в окружающей действительности они совершенно неуместны, - как, например, в этом случае.

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А как поцеловать? 0 Источник:

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Дылдам вход воспрещен 0 Источник:

Костюм будешь смотреть стоя, а прическу - со стульчика 0 Источник:

Душ не для тебя, парень, так что мойся в ванне... хотя... 0 Источник:

Когда фото с лучшей подружкой превращается в гимнастическое упражнение 0 Источник:

Не дотянусь, так допрыгну! 0 Источник:

Когда "длинные ноги" - не совсем комплимент 0 Источник:

А голову мыть, пригнувшись 0 Источник:

Любой высокорослый человек оценит каску в подарок 0 Источник:

Лучше сяду в кабриолет 0 Источник:

Почему меня не взяли на подводную лодку? Потому что там мне бы пришлось сложиться пополам 0 Источник:

Вам по пояс будет. А вои мне... 0 Источник:

Нуждаюсь в улучшении жилищных условий 0 Источник:

Низковаты у вас кастрюльки 0 Источник:

Остановить ветер? Миссия выполнена 0 Источник:

Осторожно, балка! 0 Источник:

Зато я могу крутить руль коленками! 0 Источник: