Конфликт на дороге закончился смертью ребенка

Главными свидетелями происшествия называют Рейеса и Джоанну Вальдива: они везли детей в школу той же дорогой и, увидев на обочине женщину, вытаскивавшую ребенка из машины, остановились узнать, не нужна ли ей помощь. По их словам, женщина была в истерике. Именно им она рассказала о подрезавшем ее белом автомобиле, о своем грубом жесте в адрес водителя и об ответном выстреле.