Конфликт на дороге закончился смертью ребенка

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Ужасающий инцидент произошел на днях в Южной Калифорнии. 6-летний мальчик был застрелен в результате мимолетного дорожного конфликта в пригороде Лос-Анджелеса. Полиция ищет виновных в смерти ребенка.
6-летний Эйден Леос погиб от случайного выстрела, когда мать везла его в школу в пригороде Лос-Анджелеса. Выстрел стал результатом мимолетного конфликта матери мальчика и водителя другой автомашины.
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Семья погибшего мальчика находится в шоке, его старшая сестра просит полицию найти и покарать убийцу.
Родные погибшего Эйдена просят жителей Южной Калифорнии оказать любую помощь в поиске убийцы
A family is asking for the public’s help in identifying the suspects who shot and killed 6-year-old Aiden. The little boy was with his mother, driving to school on the 55 freeway in Orange, when they were shot at during an apparent road rage incident. https://t.co/Sr1hYV5n88 pic.twitter.com/fVvfNkfZl6— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) May 22, 2021
"Пожалуйста, помогите нам найти убийцу моего младшего брата, - сквозь слезы обращается к людям Алексис Клунан, старшая сестра погибшего. - Ему было всего шесть лет, он был таким милым, любящим мальчиком. Пожалуйста, помогите нам найти того, кто это сделал с ним".
По словам Алексис, Эйден был добрым и светлым малышом, которого все любили, и его семья не успокоится, пока не найдется убийца.
Мать Эйдена, которая была за рулем автомобиля, и на глазах которой погиб ее ребенок, находится в тяжелом состоянии и не в состоянии ни с кем общаться.
По словам очевидцев, "шевроле", в котором ехала мать Эйдена, подрезала другая машина. Женщина показала подрезавшему ее средний палец и поехала дальше. Тогда машина догнала ее, и оттуда был сделан единственный выстрел, который прошил насквозь багажник автомобиля и спинку заднего сиденья, попав в сидевшего сзади Эйдена.
Мать мальчика съехала на обочину и попыталась оказать сыну помощь до приезда "скорой". По ее словам, последними словами мальчика были: "Мама, у меня болит животик".
Свидетели происшествия вызвали полицию и "скорую". Эйдена доставили в детский госпиталь в Лос-Анджелесе, но там не смогли спасти ребенка.
"Ее одежда была вся в крови, Эйден начал синеть, - рассказывает Алексис Клунан. - Приехали врачи и забрали его. Тогда она видела его живым в последний раз".
По словам полицейских, предположительно, убийца ехал в машине "фольксваген"-седан белого цвета. Выстрел произвел пассажир, предположительно, мужчина. За рулем была женщина, с которой у матери Эйдена и произошел конфликт на дороге.
Полиция уверена, что гибль Эйдена стала результатом трагической случайности. "Это был случайный конфликт на дороге между матерью погибшего мальчика и другой водительницей", - сообщил патрульный полийейский Флорентино Оливейра.
Полицейские ищут всех возможных свидетелй происшествия, чтобы с их помощью установить водителя и пассажира белого седана марки "фоьксваген".
Полиция Лос-Анджелеса обратилась ко всем водителям, проезжавшим по шоссе в то время, когда там произошла трагедия, и включавших видеорегистратор, поделиться со следствием сделанными записями,- возможно, на них найдутся кадры, которые помогут выйти на след убийцы.
"Если вы записываете происходящее на дороге на видеорегистратор, позвоните нам, - обратилось полицейское управление Лос-Анджелеса к жителям округа Оранж. - Если вы ехали мимо и заметили что-нибудь необычное, пусть даже мелочь, - все равно позвоните. Мы хотим услышать любые свидетельства".
Главными свидетелями происшествия называют Рейеса и Джоанну Вальдива: они везли детей в школу той же дорогой и, увидев на обочине женщину, вытаскивавшую ребенка из машины, остановились узнать, не нужна ли ей помощь. По их словам, женщина была в истерике. Именно им она рассказала о подрезавшем ее белом автомобиле, о своем грубом жесте в адрес водителя и об ответном выстреле.
Жители округа Оранж собрали для семьи погибшего Эйдена около $18 000 на платформе GoFundMe, чтобы помочь им оплатить расходы на похроны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Случайная смерть водители выстрел конфликт на дороге криминал полиция преступление расследование
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Они в последнее время чувствуют себя неприкасаемыми..
интересно, как долго будут искать и найдут ли? а то сейчас во всей красе видим "цифровизацию" страны "мечты" и что-то как-то не очень...ну т.е. как у всех практически(но там почему то лучше. на вопрос - чем? обсыпают гавном, ибо ответить нечего). Скорая, благо приехала быстро, но если пальнули в живот, то там запросто поражение печени могло быть, а это 20 минут жизни...даже если скорая приехала за 5-10 минут, то уже всё...
цвет кожи в статье и прочих источниках не упоминается, может потому, что в данном случае это не имеет смысла... тут плевать кто это сделал. "обдолбанцев" на тачках со стволами там полно и не надо наверное искать повод кого-то конкретно обвинить. хотя, с точки зрения разгула преступности и безнаказанности среди негров за последний год, то просто по теории вероятности - шансы на то что там были негры, просто банально выше.
Нам нафига это знать?! Конечно, ребёнка жалко. Но это не наша тема и не наша действительность.
Афтырь набирает лайков на душещипательной теме. Он поднимает свой рейтинг, а значит и посещаемость, а значит и возможность прочтения рекламы. Хрен с ним, афтырь денюжку зарабатывает. Афтырь с тем же энтузиазмом и с той же "сострадательностью" будет писать про плюшевых мишек и сексуальные похождения так называемых "звёзд Голливуда".
Но мы же сами губим себя! Мы не живём реальной жизнью, мы ищем страстей из интернета. Нас эта информация никак не касается.
Ещё раз, ребёнка жалко. Но нашей жалостью пользуются рекламодатели. А мы развращаемся, уходим из реальности, и становимся компостом.
И это самозатягивающаяся песТня. Нас кормят интеллектуальной жевачкой. Мы эту жевучку жуём и уже не хотим развиваться. И требуем новой жевачки.
Тут убили, там изнасиловали, а вооон там статуэток понадавали. Но это очень далеко и не про нас. А у нас надо съездить к родителям и помочь им посадить картошку. Это ващще никак не интересно, никак не щекочет нервишки.
Мы губим себя. Легенда о Содоме и Гоморре - это не легенда. Это приближающийся писец.
Есть такая присказка:
Писец подкрался незаметно, хоть виден был издалека...
Это нормально.
Несёшь бред постоянно.
Т.е. он стрелял в голубей, а попал в ребенка?
Че за дерьмо несет полиция?
А мамаша видимо привыкла всем факи крутить безнаказанно, вот и результат.
Жаль малыша, конечно
Хотели бы напугать, выстрелили бы в воздух, а так целенаправленно стреляли в машину с людьми.
Какое уж тут запугивание
Машина еще более страшное оружие в руках неадеквата.
Что же теперь и на дорогу не выезжать?
А вот именно так будут заканчиваться любые дорожные конфликты
Если сейчас - обычная потасовка, то потом - победит тот, кто быстрее достанет ствол
И именно 2 поправка явлется гарантом сохранности конституции, а не обещание всяких врунишек!
Должен быть контроль, но и должны быть законы, которые разрешают обороняться! А у нас извращенно все.
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14542 убийства от огнестрела в США в 2018 году.
Ну совсем единичный случай.(сарказм)
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Хорошо у нас в крупных городах система "умный город" позволяет найти ублюдков в течении нескольких часов.
А то как начинаешь критиковать сторонников ношения короткоствола - столько негатива выслушиваешь.
Всем можно оружие.
А если за рулем был черный, так наверняка еще и на свой цвет кожи давить начнет, скажет его угнетали на дороге, не дали проехать черному, расизм ко-ко-ко-ко.
Идиоты сука.
Вот только мальчугану уже не помочь, а родителям и сестре с этим жить до конца дней.
Но это аргумент только для таких же ущербных терпил.
Любой разумный человек четко отдает себе отчет о всей возможной массе негативных последствий