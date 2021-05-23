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Конфликт на дороге закончился смертью ребенка

Конфликт на дороге закончился смертью ребенка (20 фото)

Автор:
23 мая 2021 14:02
Сообщество : Криминал
Метки: Случайная смерть   водители   выстрел   конфликт на дороге   криминал   полиция   преступление   расследование   
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20
Ужасающий инцидент произошел на днях в Южной Калифорнии. 6-летний мальчик был застрелен в результате мимолетного дорожного конфликта в пригороде Лос-Анджелеса. Полиция ищет виновных в смерти ребенка.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Случайная смерть   водители   выстрел   конфликт на дороге   криминал   полиция   преступление   расследование   
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38  комментариев
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66k
Каракули 2 часа назад
То есть о цвете кожи не упоминается.. Тогда понятно что это дело рук негров..
Они в последнее время чувствуют себя неприкасаемыми..
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10k
Чингачгук 3 минуты назад
В России уже было бы штук 20 записей с регистраторов.
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−46
vova old 14 минут назад
на фото типичная мексиканская принцесса , Несмотря на трагичность случае это именно то для чего придумали вежливость. если ты показываешь незнакомцу средний палец то ты должен быть готов или должна на что ответка может прилететь. современные принцессы никак не поймут что количество людей из которых можно пить кровь очень ограничено: как правило это муж и то не всегда, иногда сын чуть позже невестка. мальчика жалко маму нет ты хотела быть крутой ты получила Это как говорят в Америке paccage deal
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8k
ALFIE 21 минуту назад
полный пэ. туши свет просто...ребенка!!!!
интересно, как долго будут искать и найдут ли? а то сейчас во всей красе видим "цифровизацию" страны "мечты" и что-то как-то не очень...ну т.е. как у всех практически(но там почему то лучше. на вопрос - чем? обсыпают гавном, ибо ответить нечего). Скорая, благо приехала быстро, но если пальнули в живот, то там запросто поражение печени могло быть, а это 20 минут жизни...даже если скорая приехала за 5-10 минут, то уже всё...
цвет кожи в статье и прочих источниках не упоминается, может потому, что в данном случае это не имеет смысла... тут плевать кто это сделал. "обдолбанцев" на тачках со стволами там полно и не надо наверное искать повод кого-то конкретно обвинить. хотя, с точки зрения разгула преступности и безнаказанности среди негров за последний год, то просто по теории вероятности - шансы на то что там были негры, просто банально выше.
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91
Михаил Шульц 37 минут назад
И прям ниодной камеры там нет? Повсюде же их понатыкали, даже яйца не почесать "скрытно", а тут вроде не сельская дорога какая, и ни одной камеры
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2k
Варг 40 минут назад
никогда не понимал людей которые едут с детьми и начинают показывать факи, играть в учителей или иными способами провоцировать продолжение конфликта
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815
User1982 42 минуты назад
Безмерно жаль ребенка, человек стрелявший заслуживает самого сурового наказания, даже если он/она не хотели никого убивать, для себя делаю еще раз один и тот же вывод - мир полон больных ублюдков, которые из-за мелочи, среднего пальца, может отреагировать неадекватно агрессивно. Иногда стоит одеть костюм "лоха" или "труса" и никак максимально спокойно на все реагировать.... силы родителям и сестре мальчика
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40k
Александр 43 минуты назад
надеюсь найдут и посадят на кол?
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25k
Ashabad 46 минут назад
Я знаю, что наберу кучу минусов, но я и не надеюсь на понимание.
Нам нафига это знать?! Конечно, ребёнка жалко. Но это не наша тема и не наша действительность.
Афтырь набирает лайков на душещипательной теме. Он поднимает свой рейтинг, а значит и посещаемость, а значит и возможность прочтения рекламы. Хрен с ним, афтырь денюжку зарабатывает. Афтырь с тем же энтузиазмом и с той же "сострадательностью" будет писать про плюшевых мишек и сексуальные похождения так называемых "звёзд Голливуда".
Но мы же сами губим себя! Мы не живём реальной жизнью, мы ищем страстей из интернета. Нас эта информация никак не касается.
Ещё раз, ребёнка жалко. Но нашей жалостью пользуются рекламодатели. А мы развращаемся, уходим из реальности, и становимся компостом.
И это самозатягивающаяся песТня. Нас кормят интеллектуальной жевачкой. Мы эту жевучку жуём и уже не хотим развиваться. И требуем новой жевачки.
Тут убили, там изнасиловали, а вооон там статуэток понадавали. Но это очень далеко и не про нас. А у нас надо съездить к родителям и помочь им посадить картошку. Это ващще никак не интересно, никак не щекочет нервишки.
Мы губим себя. Легенда о Содоме и Гоморре - это не легенда. Это приближающийся писец.
Есть такая присказка:
Писец подкрался незаметно, хоть виден был издалека...
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91
Михаил Шульц Ashabad 36 минут назад
Всё в кучу накидал, спасибо, что хоть Гитлера не упомянул
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14k
KOSTELLO 50 минут назад
Полиция уверена, что гибль Эйдена стала результатом трагической случайности

Т.е. он стрелял в голубей, а попал в ребенка?
Че за дерьмо несет полиция?
А мамаша видимо привыкла всем факи крутить безнаказанно, вот и результат.
Жаль малыша, конечно
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91
Михаил Шульц KOSTELLO Полчаса назад
Имеется в виду, что не целились в человека, а тупо отомстить за "фак" хотели, напугать
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13k
Александр 50 минут назад
Я видимо уже давно стад циником. Их беспокоят только их дети. Тех кто убивает американских детей они называют чудовищами и убийцами, а тех кто убивал детей в других странах они зовут национальными героями и защитниками демократии.
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24k
Григорий 55 минут назад
Слава богу, что у нас еще при Сталине запретили и отняли нарезное оружие, да и гладскоствол еще надо постараться купить. Потому пусть радуются американцы - свобода, любой может купить, вот только у бандоса-придурка он точно будет, а вот у мамы вряд-ли.
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−183
С миру по нитке 56 минут назад
таак нужен резонанс фишкяне дорогие! идем на митинг
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14k
speaktr-st 57 минут назад
В стране со свободной продажей оружия населению показывать фак незнакомому человеку крайне мудрый поступок, ведь психов не существует, все добрые и улыбчивые люди.
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14k
ЦСКА 58 минут назад
Интересно, в белом седане марки "фольксваген", находились "люди" какого цвета??
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13k
Роберт Шекли Час назад
Ну что, кто-нибудь теперь будет вякать про то, что свободная продажа оружия только снижает уровень преступности и количество жертв?
А вот именно так будут заканчиваться любые дорожные конфликты
Если сейчас - обычная потасовка, то потом - победит тот, кто быстрее достанет ствол
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446
Чудак Ivan 8 минут назад
Уговорили, напомните про Казань, где оружие по сути запрещено). Вот только оружие было законным образом приобретено и вполне законно принадлежало именно стрелку. Который, вполне возможно, и купил его именно с целью убийства. Культуры обладания оружием в стране НЕТ, а значит и будут применять его совершенно ляпово по праву сильного, а потом отмазываться от наказания через кривые адвокатские действия, как раз на основе законов о разрешенной обороне и пострадавшая вот так же мать будет доказывать, что она не нападала, а убийца будет утверждать, что принял её палец за выставленный в окно ствол и защищался. Или вы подобного не видели https://www.5-tv.ru/news/67903/https://www.5-tv.ru/news/67903/ ? Заметьте здесь явно тянет на самооборону, но Лоткову осудили не за превышение этой самообороны, а за умышленное причинение вреда, по сути признав, что девушка НАПАДАЛА, хотя на видео и по свидетельским показаниям ясно, что было наоборот. Так что законы, разрешающие обороняться были применены в обратную сторону, для оправдания напавших. Давайте рассматривать ВСЕ стороны вопроса, а не только то, что очевидно).
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12k
albedo 2 часа назад
Полицейские надеются найтиубийцу в ближайшие дни.
=========================
Хорошо у нас в крупных городах система "умный город" позволяет найти ублюдков в течении нескольких часов.
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12k
albedo 2 часа назад
Жду рассказов, как оружие в США облагораживает.
А то как начинаешь критиковать сторонников ношения короткоствола - столько негатива выслушиваешь.
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8k
Majul 2 часа назад
Толлерантное общество, че.
Всем можно оружие.
А если за рулем был черный, так наверняка еще и на свой цвет кожи давить начнет, скажет его угнетали на дороге, не дали проехать черному, расизм ко-ко-ко-ко.
Идиоты сука.

Вот только мальчугану уже не помочь, а родителям и сестре с этим жить до конца дней.
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11k
Антон Семёныч 2 часа назад
Почему молчат сторонники продажи оружия гражданскому населению в нашей стране? Где эти бравые комментаторы? Хотели бы они оказаться на месте этой матери?
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9k
Nikita 2 часа назад
Это 3,14здец какой-то
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