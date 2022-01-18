Разразился скандал: учительница биологии сказала ученикам, что "Бога нет"

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Уже несколько дней в Кургане не утихают страсти, разгоревшиеся на обычном уроке биологии.
Началось всё с того, что 14 января в местном анонимном паблике один из учеников (возможно) пожаловался на педагога: "Начала урок с того, что Бога нет, мы в него зря верим. Молитвы - это ерунда. Было крайне неприятно, на душе непонятное тягостное чувство. Все вежливо молчали. Кто-то опустил голову. Даже мы, ученики, не говорим между собой на тему религии и исповедания и уж тем более не навязываем свою точку зрения, хотя я точно знаю, что в нашем классе есть и православные, и мусульмане, и атеисты".
После скандала пост был удалён, но "каша" уже заварилась.
После скандала пост был удалён, но "каша" уже заварилась.
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Реакция администрации города последовала незамедлительно: "По информации руководителя образовательного учреждения, дети на уроке изучали тему происхождения человека и рассматривали различные теории, в том числе теократическую. По информации департамента соцполитики, дополнительно в образовательных организациях Кургана с педагогами проведут разъяснительную работу о том, что оскорбления чувств верующих недопустимы".
Похоже, что всем учителям скоро достанется из-за анонима в соцсетях. Его так и не вычислили, зато появилось сообщение от другой ученицы школы №5 города Кургана, которая вступилась за учительницу:
Похоже, что всем учителям скоро достанется из-за анонима в соцсетях. Его так и не вычислили, зато появилось сообщение от другой ученицы школы №5 города Кургана, которая вступилась за учительницу:
Также последовал ответ от пресс-службы РПЦ: "Атеистическое мировоззрение кого бы то ни было не может оскорбить чувства верующих. Но педагогу желательно ознакомиться со статьей 48 закона «Об образовании в РФ», которая не допускает пропаганды в стенах общеобразовательного учреждения. Даже если речь идет о модных атеистических взглядах".
А как вы думаете – нужно ли учителю биологии во время урока о происхождении человека говорить ученикам, что Бога нет?
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Этот мир уже не спасти, .
Беда, когда "верой в высшие силы" прикрывается нежелание нести ответственность за свою жизнь, оправдание своих косяков, ну и бытовая беспомощность, мол, "боженька поможет". Найдется неравнодушный человек, который поможет - "ой, слава Богу, боженька помог", а не "спасибо добрый человек".
Во-вторых, как-то странно получается - чувства верующих оскорбить можно, а чувства неверующих нельзя? Какая-то странная игра в одни ворота, похоже чем-то на BLM.