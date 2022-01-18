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Разразился скандал: учительница биологии сказала ученикам, что "Бога нет"

Разразился скандал: учительница биологии сказала ученикам, что "Бога нет" (4 фото)

Автор:
18 января 2022 08:49
Сообщество : Жить в России
Метки: биология   бог   курган   оскорбление верующих   урок   ученики   учитель   
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Уже несколько дней в Кургане не утихают страсти, разгоревшиеся на обычном уроке биологии.
Началось всё с того, что 14 января в местном анонимном паблике один из учеников (возможно) пожаловался на педагога: "Начала урок с того, что Бога нет, мы в него зря верим. Молитвы - это ерунда. Было крайне неприятно, на душе непонятное тягостное чувство. Все вежливо молчали. Кто-то опустил голову. Даже мы, ученики, не говорим между собой на тему религии и исповедания и уж тем более не навязываем свою точку зрения, хотя я точно знаю, что в нашем классе есть и православные, и мусульмане, и атеисты".

После скандала пост был удалён, но "каша" уже заварилась.
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Реакция администрации города последовала незамедлительно: "По информации руководителя образовательного учреждения, дети на уроке изучали тему происхождения человека и рассматривали различные теории, в том числе теократическую. По информации департамента соцполитики, дополнительно в образовательных организациях Кургана с педагогами проведут разъяснительную работу о том, что оскорбления чувств верующих недопустимы".

Похоже, что всем учителям скоро достанется из-за анонима в соцсетях. Его так и не вычислили, зато появилось сообщение от другой ученицы школы №5 города Кургана, которая вступилась за учительницу:
Также последовал ответ от пресс-службы РПЦ: "Атеистическое мировоззрение кого бы то ни было не может оскорбить чувства верующих. Но педагогу желательно ознакомиться со статьей 48 закона «Об образовании в РФ», которая не допускает пропаганды в стенах общеобразовательного учреждения. Даже если речь идет о модных атеистических взглядах".
А как вы думаете – нужно ли учителю биологии во время урока о происхождении человека говорить ученикам, что Бога нет?

Источник:

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Метки: биология   бог   курган   оскорбление верующих   урок   ученики   учитель   
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5k
Кирилл 46 минут назад
Ну пусть докажут, что есть:)
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277
sapsanbosh 55 секунд назад
Материальных свидетельств существования бога в природе нет. Верят пусть во что угодно. Это не основание травли здравомыслящего человека!
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8k
krivsan 3 минуты назад
ну так она как биолог и придерживается "теории Дарвина",ее так учили,а то скажи,что человек божье создание,коллеги по цеху не поймут
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13k
Сергей 3 минуты назад
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1k
MECKAJIUTO 3 минуты назад
задолбали со своей пропагандой еврейской научно-фантастической фрашизы
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10k
Мафусаил 5 минут назад
Так Бога нет, по крайней мере в том понимании что несёт церковь, на уроках биологии, чтобы не пойти по этапу, надо говорить как есть. Как доказано наукой.
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1k
vagon1 5 минут назад
Попы задолбали. Лезут во все щели.
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3k
Serj81 8 минут назад
Если считать Большой взрыв Богом, то да, Бог есть.
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28k
Alex 9 минут назад
На всё воля Божия.
Этот мир уже не спасти, .
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8k
Ivan 12 минут назад
Шел 21-ый век...
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−76
Mosgaz 15 минут назад
Обиженных за баней ....встречают, пусть туда топают!
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86
AceChanson 15 минут назад
Человек всегда верит, потому что всего он не знает. И это естественно, нормально.
Беда, когда "верой в высшие силы" прикрывается нежелание нести ответственность за свою жизнь, оправдание своих косяков, ну и бытовая беспомощность, мол, "боженька поможет". Найдется неравнодушный человек, который поможет - "ой, слава Богу, боженька помог", а не "спасибо добрый человек".
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−43
михай 18 минут назад
веруны, набожные, пгмнутые негодуют
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42k
dima423 22 минуты назад
Да задолбали уже со своими оскорбленными чуйствами... Вот верующий мне говорит - Бог есть! я ж не обижаюсь... А я ему говорю - Бога нет! почему он должен на это обидеться?? Каждый имеет право думать как хочет и говорить то что он думает по этому поводу, а другие могут считать так как им хочется... вот и все!)
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818
asd 22 минуты назад
В стране нужно повышать уровень образования. Нужно учиться на чужих ошибках, а не копировать их. Когда в Америке белые стали учиться с черными, то не черные улучшили показатели, а белые ухудшили. В больших школах нужно сразу после начальных классов вводить разделение. Кому-то больше уроков физики и математики, кому-то иностранных языков, кому-то спорт и музыку, а кому-то основы религии, каждому свое.
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−3
Алексей Н 22 минуты назад
Нужно учителю биологии во время урока о происхождении человека говорить ученикам, что Бога нет.
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834
Олег Шишкин 23 минуты назад
Вопрос не в том, есть бог или нет бога. Вопрос в том, что он может мне полезного сделать? Мои молитвы не сбываются. Деньги я зарабатываю сам. Детей в Беслане бог не спас. И так далее. Если от бога мне никакого толку нет, то мне совершенно всё равно, есть он или нет.
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325
Andrey Полчаса назад
Фиг с этим богом ! А как же свобода слова ,или атеизм уже запрещен ?
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325
Andrey Alf 12 минут назад
Так давайте запретим ! А факт мусульманства не оскорбляет православных ? Или иудеев ?
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15k
Благородный дон Полчаса назад
Во-первых, она высказала СВОЕ ЛИЧНОЕ мнение. А что? Имеет право его иметь и высказывать!
Во-вторых, как-то странно получается - чувства верующих оскорбить можно, а чувства неверующих нельзя? Какая-то странная игра в одни ворота, похоже чем-то на BLM.
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5k
Кирилл Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Хорошо, что сейчас не Средние века, а то попы отправили бы ее на костер. Натуральная ведьма - отрицает бога и учит детишек про каких то козявок-инфузорий, которых и глазом то не видно. Сжечь ведьму, чтобы другим людишкам неповадно было!
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