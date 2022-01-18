Разразился скандал: учительница биологии сказала ученикам, что "Бога нет"

Началось всё с того, что 14 января в местном анонимном паблике один из учеников (возможно) пожаловался на педагога: "Начала урок с того, что Бога нет, мы в него зря верим. Молитвы - это ерунда. Было крайне неприятно, на душе непонятное тягостное чувство. Все вежливо молчали. Кто-то опустил голову. Даже мы, ученики, не говорим между собой на тему религии и исповедания и уж тем более не навязываем свою точку зрения, хотя я точно знаю, что в нашем классе есть и православные, и мусульмане, и атеисты".



После скандала пост был удалён, но "каша" уже заварилась.