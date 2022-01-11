Вышедшую на одиночный пикет маму ребёнка с диабетом пристыдили

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В Кургане одна из мам малыша с диабетом вышла с плакатом «Депздрав, лечите детей по стандарту. Детям нужен мониторинг».
Однако заместителю губернатора по социальной политике это не понравилось, она вышла к женщине и сказала, что стыдно вот так вот стоять с плакатом. "Проходила Кокорина. Она даже со мной не захотела здороваться. Я поздоровалась. Она говорит: "А вам не стыдно?" Я отвечаю: "Почему мне должно быть стыдно? Я хочу, чтобы для наших детей было лучше, это по закону". Она мне говорит: "Другими методами этого добиваются". Развернулась и ушла. Я бы очень хотела узнать эти методы», — рассказала Елена Букреева. По словам Елены, главный врач уделил внимание и выслушал её требование. К слову, это не первый одиночный пикет в Кургане с этим требованием. С 27 по 30 декабря проходили одиночные пикеты мам детей с сахарным диабетом, в том числе участвовала и депутат облдумы Наталья Воробьёва, которая растит ребёнка с этим коварным заболеванием
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Все эти мамы хотят одного - обеспечить своих детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Какие методы имела в виду заместитель губернатора остаётся загадкой.
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Это всё попытки лобирование от продаванов (производителей) систем "мониторинга" - стоящего бешанные деньги.
Эта дрянь детям вообще не канает, т.к. она показывает содержание сахара не в крови, а в подкожке, а он там меняется через несколько часов после того как попадает в кровь.
Наелся ребенок булок или конфет - у него сахар будет 20+, но этот сраный "мониторинг" ничего сразу не покажет. Сахар будет долбить сосуды, ребенка будет распирать (активность) от такого сахара, а "система мониторинга" будет показывать что всё в норме.
Соответственно ребенок не получит своевременную терапию (инсулин) и у него будут страдать сосуды, глаза и т.д.. В последствии слепота, гангрена ног и т.д. - этого они и постер этого бреда хотят своим детям?!!
В настоящее время, к сожалению, оперативно только глюкометры через каплю крови могут показать содержания сахара в крови... (((
Всё остальное - только желание поиметь бюджетные деньги, под это этих стояльцев и подтягивают...
А на словах говорит: "хочу чтобы по закону"
Не понимает разницы, что ли?
Так, по его словам, в 2017 году на здравоохранение было потрачено 2 трлн 828,4 млрд рублей, в 2018 году 3 трлн 313, 3 млрд рублей, в 2019 году 3 трлн 811,5 млрд рублей, в 2020 году 4 трлн 437 млрд рублей. По 2021 году Андрей Макаров привел сведения, актуальные на 1 сентября. Он сообщил, что в этом году на здравоохранение уже было истрачено 5 трлн 60,5 млрд рублей."
Я за 35 лет дай бог миллионов на 10 налечился. Природных ресурсов жопой жри, которые вроде как народные, а 200 тысяч на ребенка найти не можем. Деньги бешенные тратим на здравоохранение при этом коек и врачей с каждым годом все меньше.