Вышедшую на одиночный пикет маму ребёнка с диабетом пристыдили

Однако заместителю губернатора по социальной политике это не понравилось, она вышла к женщине и сказала, что стыдно вот так вот стоять с плакатом. "Проходила Кокорина. Она даже со мной не захотела здороваться. Я поздоровалась. Она говорит: "А вам не стыдно?" Я отвечаю: "Почему мне должно быть стыдно? Я хочу, чтобы для наших детей было лучше, это по закону". Она мне говорит: "Другими методами этого добиваются". Развернулась и ушла. Я бы очень хотела узнать эти методы», — рассказала Елена Букреева. По словам Елены, главный врач уделил внимание и выслушал её требование. К слову, это не первый одиночный пикет в Кургане с этим требованием. С 27 по 30 декабря проходили одиночные пикеты мам детей с сахарным диабетом, в том числе участвовала и депутат облдумы Наталья Воробьёва, которая растит ребёнка с этим коварным заболеванием