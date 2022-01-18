Американцы не дарят цветы на свидании, потому что уважают себя - эксперт объяснил, чем отличаются мужчины из России и США

Различие в ухаживании российских мужчин и американцев удивило девушку, которая не ожидала, что будет платить по счету пополам или даже угощать парня коктейлем. Мужчина пояснил, что все дело в самоуважении.
Попадая в другую страну, не стоит думать, что противоположный пол будет на свиданиях подстраиваться под твои ожидания. Девушка очень удивилась тому, как ухаживают за подругами американцы, которые в принципе не знают о понятии "конфетно-букетный период". В США не принято дарить цветы на первом свидании, а мужчина может ожидать, что в ресторане каждый заплатит за себя. Если в Америке это считается нормальным, русскоязычным "понаехавшим" так не кажется.
Между тем, очень многие стереотипы российских мужчин основаны на чувстве долга и отсутствии самоуважения. Так считает "эксперт", прокомментировавший видеооткровения девушки, удивившейся отсутствию букета.
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А как считаете вы, уважаемые фишкяне? Стоит ли покупать девушке букет для первого свидания и, вообще, баловать ее цветами? Стоит ли оказывать знаки внимания, дарить подарки и поддерживать материально? Или этого достойны только жены, а подруга, по определению, - единица непостоянная? Поделитесь в комментариях своим мнением о самоуважении и ухаживаниях.
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Насчет цветов. Лично я никогда не дарил и не дарю цветы из принципа. Считаю это глупостью, навязанным стереотипом.
Подарки могут быть разными, например, подарки на новый год, день рождения,а иногда и просто так. Такие подарки необходимы и должен дарить их не только мужчина. Это знак внимания, заботы.
Поддерживать материально - это в смысле спонсорство? Ну тогда это и будут соответствующие отношения.
Кто платит за ужин или посещение. Как правило, я приглашаю, поэтому и плачу я.