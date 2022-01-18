Американцы не дарят цветы на свидании, потому что уважают себя - эксперт объяснил, чем отличаются мужчины из России и США

Попадая в другую страну, не стоит думать, что противоположный пол будет на свиданиях подстраиваться под твои ожидания. Девушка очень удивилась тому, как ухаживают за подругами американцы, которые в принципе не знают о понятии "конфетно-букетный период". В США не принято дарить цветы на первом свидании, а мужчина может ожидать, что в ресторане каждый заплатит за себя. Если в Америке это считается нормальным, русскоязычным "понаехавшим" так не кажется.

Между тем, очень многие стереотипы российских мужчин основаны на чувстве долга и отсутствии самоуважения. Так считает "эксперт", прокомментировавший видеооткровения девушки, удивившейся отсутствию букета.