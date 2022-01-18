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Американцы не дарят цветы на свидании, потому что уважают себя - эксперт объяснил, чем отличаются мужчины из России и США

Американцы не дарят цветы на свидании, потому что уважают себя - эксперт объяснил, чем отличаются мужчины из России и США (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 08:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Романтика   видео   девушки   конфетно-букетный период   подарки   самоуважение   ухаживание   цветы   
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Различие в ухаживании российских мужчин и американцев удивило девушку, которая не ожидала, что будет платить по счету пополам или даже угощать парня коктейлем. Мужчина пояснил, что все дело в самоуважении.


Попадая в другую страну, не стоит думать, что противоположный пол будет на свиданиях подстраиваться под твои ожидания. Девушка очень удивилась тому, как ухаживают за подругами американцы, которые в принципе не знают о понятии "конфетно-букетный период". В США не принято дарить цветы на первом свидании, а мужчина может ожидать, что в ресторане каждый заплатит за себя. Если в Америке это считается нормальным, русскоязычным "понаехавшим" так не кажется.


Между тем, очень многие стереотипы российских мужчин основаны на чувстве долга и отсутствии самоуважения. Так считает "эксперт", прокомментировавший видеооткровения девушки, удивившейся отсутствию букета.

А как считаете вы, уважаемые фишкяне? Стоит ли покупать девушке букет для первого свидания и, вообще, баловать ее цветами? Стоит ли оказывать знаки внимания, дарить подарки и поддерживать материально? Или этого достойны только жены, а подруга, по определению, - единица непостоянная? Поделитесь в комментариях своим мнением о самоуважении и ухаживаниях.

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Метки: Романтика   видео   девушки   конфетно-букетный период   подарки   самоуважение   ухаживание   цветы   
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16  комментариев
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2k
Лёха 36 минут назад
Это ползающие на коленях перед неграми педРилы о самоуважении пытаются рассуждать?
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776
Сергей Викторович 6 минут назад
Да нахер надо все это: цветы, конфеты, рестораны, ухаживания. Как животный, многие еще и хохолки нахохлят, да павлиньи хвосты расправят, а самочки и довольны... Если нравится девушка, если есть к ней интерес - так надо общаться, узнавать. Тот самый Talking - все правильно. А в ресторане что? - пафос, напыщенность, пыль в глаза. А потом - он меня не уважает. Так все правильно, как уважать самку, которая дает после после определенной суммы, потраченной на нее?
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5k
pilgrimnl 14 минут назад
какие наф цветы? вы запросы современных девушек видели? Только яблоки!
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−94
SigSauer 16 минут назад
За то водители автомобилей вежливо пропускают друг друга, и не гоняются один за другим, чтобы проучить….есть конечно как и везде исключений из правил, как и со цветами, в США всё-таки много русских……
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105
Liberman 19 минут назад
С этими меркантильными шкурами станешь "американцем".
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45
Alexander S 20 минут назад
Я на первых свиданиях всегда нес 1 розу, что бы уделить внимание девушке. Никакими отношениями это не заканчивалось, правда. Может вообще без цветков ходить на свидания?
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325
Andrey 22 минуты назад
Ради секса дарить цветы ?
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309
bylbatarasich Полчаса назад
бла бла бла от Берлоги
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2k
сеньор Леонсио Полчаса назад
В отношения должны вкладываться обе стороны,но мужчина в любом случае должен вести себя как мужчина,а женщина как женщина.
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265
Spirax Полчаса назад
Я на первое свидание никогда не беру букет. После ресторана с ним не удобно гулять, да и не уместен он. Если мы соглашаемся на второе свидание, я доставкой отправляю букет и записку девушке на работу (если узнаю где это) или домой.
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1k
Оксид Бетона Полчаса назад
да и.бать их в сраку!
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325
Andrey Оксид Бетона 23 минуты назад
Пардон, вы ошиблись сайтом ! Ваши на другом ресурсе
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14k
alexis Полчаса назад
Подарки и материальная поддержка- это уже другая история, а дарить цветы можно не только на свидании, но и хозяйке принимающей стороны ди много всяких ситуаций. Просто у нас ты уверен, что даришь цветы женщине, а у них может выйти казус.
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8k
Ф Ив 38 минут назад
В последнем абзаце автор смешал всё в кучу.
Насчет цветов. Лично я никогда не дарил и не дарю цветы из принципа. Считаю это глупостью, навязанным стереотипом.
Подарки могут быть разными, например, подарки на новый год, день рождения,а иногда и просто так. Такие подарки необходимы и должен дарить их не только мужчина. Это знак внимания, заботы.
Поддерживать материально - это в смысле спонсорство? Ну тогда это и будут соответствующие отношения.
Кто платит за ужин или посещение. Как правило, я приглашаю, поэтому и плачу я.
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2k
Алексей 43 минуты назад
В каждой избушке свои погремушки. Кто как хочет, так и дрочит. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
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