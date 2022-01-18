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В Балашихе водители устроили дуэль на щётках

В Балашихе водители устроили дуэль на щётках (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 08:22
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   балашиха   дуэль   интересное   конфликт дорожный   спор   фото   
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Два водителя в Балашихе устроили очень элегантную и даже милую дуэль на автомобильных щётках. Мужчины делали выпады и отбивали атаки.

Судя по всему, тот что поактивнее всё же победил своего соперника и обратил его в бегство. Отступавшему автовладельцу удалось выбить оружие из рук соперника, но тот быстро вернулся в бой.

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Метки: авто   балашиха   дуэль   интересное   конфликт дорожный   спор   фото   
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ЦСКА 56 минут назад
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Оксид Бетона Полчаса назад
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WhiteRat

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