В Балашихе водители устроили дуэль на щётках

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Два водителя в Балашихе устроили очень элегантную и даже милую дуэль на автомобильных щётках. Мужчины делали выпады и отбивали атаки.
Судя по всему, тот что поактивнее всё же победил своего соперника и обратил его в бегство. Отступавшему автовладельцу удалось выбить оружие из рук соперника, но тот быстро вернулся в бой.
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Метки: авто балашиха дуэль интересное конфликт дорожный спор фото
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