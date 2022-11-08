Как выглядели персонажи сериала «Великолепный век» с исторической точки зрения

Обилие исторической хроники, великолепные декорации и потрясающий каст кинокартины приковали к телеэкранам миллионы зрителей во всём мире. Но мало кто задумывался о том, как на самом деле выглядели показанные в сериале исторические личности. Предлагаем вам взглянуть на картины, созданные талантливыми художниками, которым посчастливилось кое-что узнать о внешности важных исторических персон и увековечить их для будущих поколений.



Хюррем Хасеки-султан или Роксолана