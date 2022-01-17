Наказания для педофилов расширят, такая поправка одобрена одним из комитетов Госдумы

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За тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних предложено пожизненно садить всех. Безотносительно конкретного возраста пострадавших.
Разговоры об ужесточении наказания за педофилию тянутся давно. Недавно в первом чтении ГД одобрила законопроект, предполагающий пожизненный срок для тех педофилов, что совершили преступление повторно. А также для тех, кто подверг насильственным действиям сексуального характера двух и более несовершеннолетних.
Сегодня сделан новый шаг в этом направлении. Комитетом по госстроительству и законодательству поддержана новая поправка в УК. Статья 57 Кодекса сейчас предполагает пожизненное заключение за особо тяжкие сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних до 14 лет.
Поправка должна, если будет принята, исключить эту оговорку. То есть, пожизненный срок будет грозить за подобные тяжкие деяния против любых несовершеннолетних, до 18 лет.
Сегодня сделан новый шаг в этом направлении. Комитетом по госстроительству и законодательству поддержана новая поправка в УК. Статья 57 Кодекса сейчас предполагает пожизненное заключение за особо тяжкие сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних до 14 лет.
Поправка должна, если будет принята, исключить эту оговорку. То есть, пожизненный срок будет грозить за подобные тяжкие деяния против любых несовершеннолетних, до 18 лет.
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Недавно мы писали, как из-за оговора девочки пьяная компания зверски убила в Верхней Пышме мужчину. В деле фитнес-тренера из Екатеринбурга, осужденного за педофилию, в основе приговора также лежат только показания девочки. Хотя в его случае и не было самосуда, но справедливости Алексей Сушко и его жена не могут добиться уже два года.
На этой неделе мы рассказали, как тренеру Алексею Сушко, которого обвинили в педофилии из-за показаний маленькой девочки, отказали в пересмотре дела
Да и не приведет ли такой закон к тому, что педофилы будут убивать своих жертв и тщательно прятать тела?
С другой стороны довольно часто натыкаюсь в инете на статьи когда жертва вовсе не жертва а просто пошутила и оговорила невиновного человека.
Я сам когда дочь была маленькая ехал с ней и с женой в метро, с нами ехала знакомая семья с детьми. Вдруг женщина до которой я физически не мог дотянуться не расталкивая других пассажиров обвинила меня в том что я ее лапал. Хорошо что у меня была куча свидетелей и дочь на руках. А если бы я был один? Сколько шурыгиных у нас в обществе?
Ждали волны извращенцев ?
А раньше, нельзя было принять ?!
Ну и у личинок появляется средство просить хоть золотые горы, угрожая пожизненным.
Статья 15 УК
Так что не надо сказок.
А малолеток нечего и пальцем трогать.
Так, для информации.