Наказания для педофилов расширят, такая поправка одобрена одним из комитетов Госдумы

Разговоры об ужесточении наказания за педофилию тянутся давно. Недавно в первом чтении ГД одобрила законопроект, предполагающий пожизненный срок для тех педофилов, что совершили преступление повторно. А также для тех, кто подверг насильственным действиям сексуального характера двух и более несовершеннолетних.



Сегодня сделан новый шаг в этом направлении. Комитетом по госстроительству и законодательству поддержана новая поправка в УК. Статья 57 Кодекса сейчас предполагает пожизненное заключение за особо тяжкие сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних до 14 лет.



Поправка должна, если будет принята, исключить эту оговорку. То есть, пожизненный срок будет грозить за подобные тяжкие деяния против любых несовершеннолетних, до 18 лет.