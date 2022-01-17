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Наказания для педофилов расширят, такая поправка одобрена одним из комитетов Госдумы

Наказания для педофилов расширят, такая поправка одобрена одним из комитетов Госдумы (1 фото)

Автор:
17 января 2022 21:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Комитет   госдума   закон   педофилы   пожизненное   поправка   
528
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За тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних предложено пожизненно садить всех. Безотносительно конкретного возраста пострадавших.
Разговоры об ужесточении наказания за педофилию тянутся давно. Недавно в первом чтении ГД одобрила законопроект, предполагающий пожизненный срок для тех педофилов, что совершили преступление повторно. А также для тех, кто подверг насильственным действиям сексуального характера двух и более несовершеннолетних.

Сегодня сделан новый шаг в этом направлении. Комитетом по госстроительству и законодательству поддержана новая поправка в УК. Статья 57 Кодекса сейчас предполагает пожизненное заключение за особо тяжкие сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних до 14 лет.

Поправка должна, если будет принята, исключить эту оговорку. То есть, пожизненный срок будет грозить за подобные тяжкие деяния против любых несовершеннолетних, до 18 лет.

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Метки: Комитет   госдума   закон   педофилы   пожизненное   поправка   
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20k
Davy Jones Час назад
Совершенно поддерживаю но для этого нужен справедливый независимый суд, еще свежо в памяти как расправлялись таким образом с политическими и бизнес конкурентами.

Недавно мы писали, как из-за оговора девочки пьяная компания зверски убила в Верхней Пышме мужчину. В деле фитнес-тренера из Екатеринбурга, осужденного за педофилию, в основе приговора также лежат только показания девочки. Хотя в его случае и не было самосуда, но справедливости Алексей Сушко и его жена не могут добиться уже два года.

На этой неделе мы рассказали, как тренеру Алексею Сушко, которого обвинили в педофилии из-за показаний маленькой девочки, отказали в пересмотре дела
Да и не приведет ли такой закон к тому, что педофилы будут убивать своих жертв и тщательно прятать тела?
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6k
workmen77 Минуту назад
Есть и другое мнение. Опытные юристы считают, что приравнивание наказания за убийство и изнасилование влечет к тому, что насильники будут просто убивать своих жертв, чтобы они не дали против них показания - тяжесть наказания за одно и другое деяние ведь одинаковая. Ужесточение этой статьи сильно осложнит ситуацию с ложными "изнасилованиями" и "домогательствами", а настоящим педофилам и насильникам будет все равно - они не контролируют свои действия и желания.
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1k
Руслан 21 минуту назад
Очень полезный закон, но желательно, чтобы за ложный донос, родители (если знали и поощряли оговор) присаживаются лет на 20 без права УДО. Несовершеннолетний также, если сознательно, из корыстных побуждений кляузу состряпал, в колонию для несовершеннолетних и дальше - по достижении совершеннолетии - этапом на взрослую зону. Вот тогда будет всё честно.
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9k
*Сергей* Полчаса назад
С одной стороны я ЗА ужесточение наказания.
С другой стороны довольно часто натыкаюсь в инете на статьи когда жертва вовсе не жертва а просто пошутила и оговорила невиновного человека.
Я сам когда дочь была маленькая ехал с ней и с женой в метро, с нами ехала знакомая семья с детьми. Вдруг женщина до которой я физически не мог дотянуться не расталкивая других пассажиров обвинила меня в том что я ее лапал. Хорошо что у меня была куча свидетелей и дочь на руках. А если бы я был один? Сколько шурыгиных у нас в обществе?

Ссылка youtu.be
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1k
vijilante 43 минуты назад
Чой-то,как-то поздновато решили разродиться законом, который нужен был с покон веков !
Ждали волны извращенцев ?
А раньше, нельзя было принять ?!
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10k
Andrei 54 минуты назад
Есть только одно но...
Ссылка www.youtube.com
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16k
albedo Час назад
Разумное решение с учетом ТЯЖКОГО преступления.
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4k
Убийца Прохиндеев Час назад
Теперь неугодным подбрасывать наркоту не понадобится. У властей, полицаев и баб, которые не как нужно поделили с бывшим имущество, появляется мощная дубинка. Достаточно подговорить личинку пальцем ткнуть.
Ну и у личинок появляется средство просить хоть золотые горы, угрожая пожизненным.
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315
В. Л. Час назад
Садить... Вера, Вера...
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214
zz Час назад
Важна не смерть, а ожидание смерти и мучения. Было бы лучше всего 5 лет с приведением приговора в любой момент, что бы 5 лет вздрагивали от любого открывания двери. Ну естественно только карцер, без прогулок и через 5 лет утилизация в самом жестоком виде, нечего тратить народные деньги на содержание подонка. По другим преступлениям было бы то же неплохо так.
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