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Подслушано в библиотеке: убойный пост о том, что на самом деле происходит в "домах знаний"

Подслушано в библиотеке: убойный пост о том, что на самом деле происходит в "домах знаний" (17 фото)

Автор:
18 января 2022 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   библиотека   картотека   книги   книжный юмор   подборка   
1661
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Библиотеки представляют собой уникальные места... Странности начинаются в каталоге. Впрочем, дальше только веселее.
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Метки: Юмор   библиотека   картотека   книги   книжный юмор   подборка   
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