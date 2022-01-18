Подслушано в библиотеке: убойный пост о том, что на самом деле происходит в "домах знаний"

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Библиотеки представляют собой уникальные места... Странности начинаются в каталоге. Впрочем, дальше только веселее.
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Метки: Юмор библиотека картотека книги книжный юмор подборка
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