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Крещенских купаний не будет? О заявлении РПЦ, запретах и мнениях людей

Крещенских купаний не будет? О заявлении РПЦ, запретах и мнениях людей (15 фото)

Автор:
17 января 2022 13:36
Метки: COVID-19   Крещенские купания   здоровые   коронавирус   новость   омикрон   политика   рпц   
2001
15
По информации ряда СМИ, церковь всерьез обеспокоена быстрым распространением "Омикрона" и готова поступиться крещенским обрядом. Кроме всего прочего, представители РПЦ настоятельно рекомендуют сделать прививку. Тем временем, региональные власти уже начали вводить запреты. Что тут сказать - эта новость стала одой из самых обсуждаемых в последние несколько дней.

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«Когда меня спрашивают, надо ли погружаться, стоит ли, я призываю к максимальной осторожности, потому что, во-первых, любые массовые скопления людей — они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать», — заявил в своем интервью федеральным СМИ глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
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Метки: COVID-19   Крещенские купания   здоровые   коронавирус   новость   омикрон   политика   рпц   
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15  комментариев
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316
Andrey Час назад
Вот расстроятся любители фоток инстаграмных , настоящим верующим думаю совсем пофиг будет !
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1k
Алексей 18 минут назад
Только заглавная фотка вывозит этот пост по просмотрам..
Остальное ниочем.
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5k
Борис Карабанов 47 минут назад
Судя по остроте реакции в комментариях, я пришёл к выводу, что фишкяне в своей жизни более всего внимают и следуют "рекомендациям РПЦ", которые, кстати говоря, делаются исключительно для "внутреннего пользования".
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805
likiloki 51 минуту назад
Какие купания? Там же все будут оскорбляться от оголений окружающих. Столько исков будет, мамма-мия...
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10k
Andrei 55 минут назад
"...церковь всерьез обеспокоена быстрым распространением "Омикрона" и готова поступиться крещенским обрядом..."

Все же в курсе, что церковь не имеет никакого отношения к этой "традиции"? И даже наоборот.
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1k
Viktor Час назад
глава свиноедального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион ?
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29k
Snork Snorkoff Час назад
Пожалуй, стоит начать с того, что традиционное окунание в прорубь, не имеет к православию никакого отношения.
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5k
Бу Час назад
Рука лицо
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38k
Лесли 🥰 Час назад
Ну вот, инстасамкам негде жопой светануть лишний раз)))))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
110k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
А что, Бог ушёл в отпуск и не поможет?
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147
Геральт Евгений 11 минут назад
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