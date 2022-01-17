Крещенских купаний не будет? О заявлении РПЦ, запретах и мнениях людей

2001
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По информации ряда СМИ, церковь всерьез обеспокоена быстрым распространением "Омикрона" и готова поступиться крещенским обрядом. Кроме всего прочего, представители РПЦ настоятельно рекомендуют сделать прививку. Тем временем, региональные власти уже начали вводить запреты. Что тут сказать - эта новость стала одой из самых обсуждаемых в последние несколько дней.
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«Когда меня спрашивают, надо ли погружаться, стоит ли, я призываю к максимальной осторожности, потому что, во-первых, любые массовые скопления людей — они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать», — заявил в своем интервью федеральным СМИ глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
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Удивительно, но все это началось с традиционной шутки ИА "Панорама", которую опубликовали еще 8 января
Теперь по поводу информации о допуске к купелям по QR-кодам. Все началось с подобных комментариев
В каждой шутке есть доля правды - это факт
P.S. По поводу выхода официальной информации еще нет, но вот вход... В некоторых регионах такую меру планируют ввести.
Тем временем, бизнес активно пользуется данной новостью, чтобы продвигать свои продукты и услуги
В сети появляется огромное количество подобных статей. У многих складывается впечатление, что людей стараются осторожно отговорить от принятия участия в данной традиции
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Остальное ниочем.
Все же в курсе, что церковь не имеет никакого отношения к этой "традиции"? И даже наоборот.