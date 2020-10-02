У Дональда Трампа и его жены подтвержден коронавирус

Началось все ранее, когда коронавирус выявили у помощницы президента Хоуп Хикс. Тогда Трамп объявил о том, что он сам и его супруга «начинают карантинный процесс» и будут ждать результатов тестов. Все время до заражения Хикс работала с президентом бок о бок: побывала на нескольких предвыборных мероприятиях, путешествуя с Трампом, в том числе бортом президентского вертолета Marine One и самолетом Air Force One. Она была и на первых предвыборных дебатах с Байденом, которые состоялись в Кливленде вечером во вторник.