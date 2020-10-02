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У Дональда Трампа и его жены подтвержден коронавирус

У Дональда Трампа и его жены подтвержден коронавирус (10 фото)

Автор:
02 октября 2020 10:17
Сообщество : Политика
Метки: COVID-19   Трамп   байден   коронавирус   политика   сша   
1029
10
Инфекция добралась до первого лица Америки. Само по себе это обстоятельство не внушает оптимизма, но если вспомнить, что уже через месяц в США должны состояться выборы, то Трампу не позавидуешь.
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Метки: COVID-19   Трамп   байден   коронавирус   политика   сша   
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
А мог бы обнулиться и в бункере сидеть
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4k
Афанасий 4 минуты назад
хорошо что на сифилис не проверили всю его команду -- вот были бы заголовки в газетах...
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3k
AlekseiTFS 5 минут назад
Пиар ход. Зато потом можно будет баллотироваться под лозунгом *Президент,победивший коронавирус* :-)
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2k
Слава Кокаинум 19 минут назад
Ну ща у Байдена новичка найдут
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12k
Hairy. 21 минуту назад
Это к вопросу об эффективности вакцины от ковида, если даже первое лицо США типа заразилось имея лучшее мед. обслуживание. Раньше вот тоже прививки кто делал от гриппа, вполне себе им заражались, а докторишки оправдывались тем, что мол это более другой штамм заразил вакцинофила
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578
Buratino Полчаса назад
Выздоравливайте, Тримп и Мелания! А вовка то в бункере засел, никуда не выходит. Песковы и Сечины по две недели в карантине сидят перед встречей с ним (понятно что со всеми удобствами, но все же). Да блин, вот так и живем
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578
Buratino Полчаса назад
ТрАмп :) Очепятка
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1k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
"Такое тесное общение с инфицированной помощницей привело к закономерному результату", друг спрашивает,это как Клинтон с Моникой общался? А видео есть?
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5k
ValdemarNaftulievich 38 минут назад
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5k
ValdemarNaftulievich 39 минут назад
И ШО? Кто теперь Америку будет делать снова Великой! А-а-а-а!
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7k
ГородДомов 39 минут назад
АПЧХИ мля...
.. я почитал эту новость и заразился .
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