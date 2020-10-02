У Дональда Трампа и его жены подтвержден коронавирус

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Не вколол себе Трамп российскую вакцину от коронавируса и вот результат :-)— Степан Демура (@demura_stepan) October 2, 2020
Сам президент отказался передавать свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу и продолжит работать во время лечения.
⚠️ Врач президента США выпустил заявление о том, что у Дональда и Мелании Трамп подтвердился диагноз #COVID19. Расписание президента на завтра поменяли. Вместо нескольких мероприятий осталось лишь одно: телефонная конференция по вопросу поддержки пожилых людей во время пандемии. pic.twitter.com/EmKTUA6Qyu— Misha Komadovsky (@komadovsky) October 2, 2020
Кстати, да
А ведь Трамп мог во время дебатов Байдена заразить. Забавно будет, если они оба до выборов просидят в карантине.— Андрей Мальгин (@andrey_malgin) October 2, 2020
2020 продолжает удивлять
Выборы пройдут в намеченные сроки: в списке есть еще кандидаты.— Андрей Мальгин (@andrey_malgin) October 2, 2020
Источник:
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.. я почитал эту новость и заразился .