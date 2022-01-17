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Омское похоронное бюро предложило устраивать из праха умерших салюты, чтобы не было так печально

Омское похоронное бюро предложило устраивать из праха умерших салюты, чтобы не было так печально (2 фото)

Автор:
17 января 2022 11:08
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   омск   похоронное бюро   прах   салют   умершие   фейерверк   фото   
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Прощание с близкими всегда ассоциируется с горем и печалью. В Омске ритуальная компания "Наследие" предложила взрывать прах усопших вместе с салютом.

Менеджер компании Алёна Алексеевна рассказала Life, как такая идея пришла в голову руководству.

"Многие люди после кремирования своих родных усопших задаются вопросом: "Что мы можем сделать с прахом? Как и где его можно развеять?" Банальная мысль — развеять прах на любимом месте, над гладью моря. Некоторым эта идея кажется банальной. И задаются вопросом: "А есть что-то такое креативное и интересное, чтобы не было так сильно печально и грустно в этот день?" — рассказывает она.

Сейчас похоронное бюро занимается исследованием реакций на такую похоронную традицию. По словам менеджера, пока никто не обращался за данной услугой. Данная услуга впервые появилась на российском рынке похоронных услуг, утверждают в "Наследии".

"Я считаю, здесь нет ничего такого. Единственное, что смущает: у нас в России табу на смерть. Якобы смерть — это плохо, смерть — это грустно, печаль, кошмар. Почему так? Потому что это старое поколение, а молодое поколение должно как-то по-другому мыслить и прогрессировать в этой тематике", — подчеркнула менеджер "Наследия".

На самом деле эта идея не нова. Такой способ похорон используют в Шанхае. Всё дело в том, что в Китае слишком мало места и хоронить людей негде. Поэтому люди придумывают разные необычные способы захоронения, чтобы сэкономить место. Вслед за китайцами "взрывать" умерших начали в США, Испании и на Украине.

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Метки: интересное   омск   похоронное бюро   прах   салют   умершие   фейерверк   фото   
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3k
Kozlodoev 50 минут назад
Як помру- не хороните
В ж.пу пороха напхните
Подожгите и тикайте
Як взорвуся- ни шукайте
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6k
Slowly 9 минут назад
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13k
ss 16 минут назад
Креативненько... Могу предложить ещё один весёлый способ избавляться от трупов - стрелять ими из пушки. Конечно индусов трудно переплюнуть. Всё таки поджаривать трупы на дровах, а потом сплавлять из вниз по течению - очень изобретательно. Однако омичи держат марку! Ещё немного и индусам уже придётся их догонять.
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67k
Viktor 16 минут назад
Да было уж, в пятницу, если не ошибаюсь!

https://old.fishki.net/4052589-veselye-pohorony-omskaja-ritualynaja-kontora-predlozhila-zasypaty-prah-usopshih-v-petardy.htmlhttps://old.fishki.net/4052589-veselye-pohorony-omskaja-ritualynaja-kontora-predlozhila-zasypaty-prah-usopshih-v-petardy.html
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1k
Dorell 42 минуты назад
Для похоронного бюро любая смерть - праздник.
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277
KS 51 минуту назад
В принципе идея имеет право на существование
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8k
Ф Ив 59 минут назад
Маркетинг - бессмысленный и беспощадный.
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21k
Ego sum qui sum 59 минут назад
добавить прах в песочные часы, чтобы усопший работал и после смерти уже не так весело
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