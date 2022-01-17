Омское похоронное бюро предложило устраивать из праха умерших салюты, чтобы не было так печально

Менеджер компании Алёна Алексеевна рассказала Life, как такая идея пришла в голову руководству.

"Многие люди после кремирования своих родных усопших задаются вопросом: "Что мы можем сделать с прахом? Как и где его можно развеять?" Банальная мысль — развеять прах на любимом месте, над гладью моря. Некоторым эта идея кажется банальной. И задаются вопросом: "А есть что-то такое креативное и интересное, чтобы не было так сильно печально и грустно в этот день?" — рассказывает она.

Сейчас похоронное бюро занимается исследованием реакций на такую похоронную традицию. По словам менеджера, пока никто не обращался за данной услугой. Данная услуга впервые появилась на российском рынке похоронных услуг, утверждают в "Наследии".