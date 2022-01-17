Омское похоронное бюро предложило устраивать из праха умерших салюты, чтобы не было так печально

Прощание с близкими всегда ассоциируется с горем и печалью. В Омске ритуальная компания "Наследие" предложила взрывать прах усопших вместе с салютом.
Менеджер компании Алёна Алексеевна рассказала Life, как такая идея пришла в голову руководству.
"Многие люди после кремирования своих родных усопших задаются вопросом: "Что мы можем сделать с прахом? Как и где его можно развеять?" Банальная мысль — развеять прах на любимом месте, над гладью моря. Некоторым эта идея кажется банальной. И задаются вопросом: "А есть что-то такое креативное и интересное, чтобы не было так сильно печально и грустно в этот день?" — рассказывает она.
Сейчас похоронное бюро занимается исследованием реакций на такую похоронную традицию. По словам менеджера, пока никто не обращался за данной услугой. Данная услуга впервые появилась на российском рынке похоронных услуг, утверждают в "Наследии".
"Я считаю, здесь нет ничего такого. Единственное, что смущает: у нас в России табу на смерть. Якобы смерть — это плохо, смерть — это грустно, печаль, кошмар. Почему так? Потому что это старое поколение, а молодое поколение должно как-то по-другому мыслить и прогрессировать в этой тематике", — подчеркнула менеджер "Наследия".
На самом деле эта идея не нова. Такой способ похорон используют в Шанхае. Всё дело в том, что в Китае слишком мало места и хоронить людей негде. Поэтому люди придумывают разные необычные способы захоронения, чтобы сэкономить место. Вслед за китайцами "взрывать" умерших начали в США, Испании и на Украине.
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