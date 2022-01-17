Как супергеройский костюм спасает людей в реальной жизни

Кто хоть раз в жизни мечтал примерить костюм Железного человека? Ричард Браунинг не только сделал это, но еще и попробовал провести спасательную операцию.
Возможности супергеройской экипировки
Британская компания Gravity Industries работала над созданием экипировки, которую можно использовать с целью спасения обычных людей в экстремальных условиях. Костюм, в котором можно летать, точно Тони Старк, оказался практичен для проведения поисково-спасательных операций на труднопроходимой местности.
На что же способен реальный костюм Железного человека? Он оснащен пятью двигателями, мощность которых составляет 1050 л. с. Это серьезные ограничения, но достоинствами скафандра являются его скорость, более 80 км/ч, и возможность поднимать летчика вертикально на высоту 3658 м, а также приземляться в замкнутом пространстве. Именно это делает его идеальным транспортным средством в горной местности с труднодоступными участками.
Спасательная миссия
Для того чтобы испытать реактивный ранец, исследователи имитировали аварийную ситуацию в горах, которая была частью военной миссии, организованной НАТО. Проверяли чудо-одежду на территории Словении, а примерял его основатель и по совместительству ведущий летчик-испытатель британской компании Ричард Браунинг. Он надел ранец и полетел в горный массив Словении для того, чтобы транспортировать плазму крови «раненому солдату».
Этот рюкзак на спасателе представляет собой подушку безопасности, которая раскрывается всего за 80 миллисекунд. Он срабатывает, когда трос активации теряет контакт с седлом. Браунинг пилотировал скафандр по тропе, чтобы свести к минимуму риск учений, но костюм приспособлен для передвижения по любой местности, что может быть полезно для аварийно-спасательных служб. Конечно, в таких ситуациях, возможно, проще и практичнее отправить дрон с припасами, чем кого бы то ни было на реактивном ранце, но, без сомнения, рюкзак будет более эффектен, потому что доставит не только груз, но и человека.
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