Как супергеройский костюм спасает людей в реальной жизни

Этот рюкзак на спасателе представляет собой подушку безопасности, которая раскрывается всего за 80 миллисекунд. Он срабатывает, когда трос активации теряет контакт с седлом. Браунинг пилотировал скафандр по тропе, чтобы свести к минимуму риск учений, но костюм приспособлен для передвижения по любой местности, что может быть полезно для аварийно-спасательных служб. Конечно, в таких ситуациях, возможно, проще и практичнее отправить дрон с припасами, чем кого бы то ни было на реактивном ранце, но, без сомнения, рюкзак будет более эффектен, потому что доставит не только груз, но и человека.