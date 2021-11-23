Самостоятельно доставать прибор Христина не стала и позвала на помощь коллегу, который в этот момент вел себя подозрительно. В этот момент он прикоснулся к проводам от прибора, никому ничего не сказал. Директору учреждения было немедленно доложено об инциденте и в учебное заведение была вызвана полиция.