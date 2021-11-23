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В том здании ГИТИСа, что на улице Академика Пилюгина, в здании, который арендует Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.
Актриса Христина Полуянова случайно обнаружила скрытую видеокамеру под раковиной в женском туалете. Под устройство была поставлена дополнительная урна. "Глазок" камеры был направлен аккурат на унитаз.
Девушка, моя руки, увидела прибор с мигающими лампочками, а провода от него шли к камере, прикрепленной скотчем к ободку мусорной корзины.
Девушка, моя руки, увидела прибор с мигающими лампочками, а провода от него шли к камере, прикрепленной скотчем к ободку мусорной корзины.
Самостоятельно доставать прибор Христина не стала и позвала на помощь коллегу, который в этот момент вел себя подозрительно. В этот момент он прикоснулся к проводам от прибора, никому ничего не сказал. Директору учреждения было немедленно доложено об инциденте и в учебное заведение была вызвана полиция.
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Это перевод с какого языка?
- Прикоснулся...
- И вели себя подозрительно?
- Вёл...
- И никому ничего не сказали?
- Ох... не сказал.
- Вы коллега?
- Ес, ай эм.
- Ну всё, пздец, виновен!
Шо за хрень я щас прочитал?