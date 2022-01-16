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Сообщество Традиции и жизнь народов мира 45 постов • 1 подписчик подписаться
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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 83

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 83 (77 фото + 3 видео)

Автор:
16 января 2022 19:37
Сообщество : Традиции и жизнь народов мира
Метки: Юмор   видео   картинки   народы   сатира   страны   
2426
77
3
Позитива на ночь глядючи.

Авторский пост

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Метки: Юмор   видео   картинки   народы   сатира   страны   
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6  комментариев
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22k
ПаганецЪ Час назад
Вот сейчас обидно было.
(С) Персей.
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1k
Sergey Pankratov Полчаса назад
Комментарий к фото
Хозяин - математик, фракталы любит.
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1k
Sergey Pankratov Полчаса назад
Комментарий к фото
Дорогое молочко будет у этого фермера...
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1k
Sergey Pankratov Полчаса назад
Комментарий к фото
Какая сложная схема: оливье - желудок зрителя - экран телевизора - телевышка - спутник на орбите... Дешевле было бы подогнать им напрямую баржу с оливье и пусть жрут, подпитываются.
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5k
rutt Час назад
За рок н ролл и котиков плюсище!
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2k
EricDimon Час назад
Хоть кто - то думает о людях
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