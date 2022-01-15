Актёры, которые получили награду за восстановление репутации от «Золотой малины»

Вы, вероятно, слышали, что у главной голливудской антипремии в области кино «Золотая малина» есть положительная награда «за восстановление репутации». Её учредили совсем недавно, в 2015 году, и за это время на неё номинировалось 13 актёров, 3 режиссёра, одна франшиза и даже одна анимационная студия.

Все номинанты прошли один и тот же путь — у них был один или несколько провальных, по мнению организаторов «малины», проектов, но спустя какое-то время эти же люди поучаствовали в настолько удачных фильмах, что «смыли» с себя весь позор своих провалов.





Кристен Стюарт