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Актёры, которые получили награду за восстановление репутации от «Золотой малины»

Актёры, которые получили награду за восстановление репутации от «Золотой малины» (19 фото)

Автор:
15 января 2022 09:07
Сообщество : Кино
Метки: Золотая Малина   актеры   кино   репутация   фильм   фото   
1142
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Давайте посмотрим, кто и за что номинировался на специальную премию «Золотая малина» за восстановление репутации — здесь будет много громких имён!

Вы, вероятно, слышали, что у главной голливудской антипремии в области кино «Золотая малина» есть положительная награда «за восстановление репутации». Её учредили совсем недавно, в 2015 году, и за это время на неё номинировалось 13 актёров, 3 режиссёра, одна франшиза и даже одна анимационная студия.

Все номинанты прошли один и тот же путь — у них был один или несколько провальных, по мнению организаторов «малины», проектов, но спустя какое-то время эти же люди поучаствовали в настолько удачных фильмах, что «смыли» с себя весь позор своих провалов.



Кристен Стюарт

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Номинировалась на награду за восстановление репутации в 2015 году.

Проект, испортивший репутацию: серия фильмов «Сумерки» (2008-2012).

Проект, восстановивший репутацию: «Лагерь X-Ray» (2014).


Киану Ривз


Номинировался на награду за восстановление репутации в 2015 и 2020 годах.

До этого аж 6 раз номинировался как худший актёр или худший актёр второго плана (но ни разу не получал антипремию), а ещё номинировался на специальную юбилейную антинаграду «Худший неудачник за первые 25 лет» (её также не получил).

Проекты, испортившие репутацию: «Много шума из ничего» (1993), «Джонни-мнемоник» (1995), «Прогулка в облаках» (1995), «Цепная реакция» (1996), «Наблюдатель» (2000), «Хардбол» (2001), «Сладкий ноябрь» (2001).

Проекты, восстановившие репутацию: «Джон Уик» (2014); «Джон Уик 3» (2019) и «История игрушек 4» (2019).


Майк Майерс


Номинировался на награду за восстановление репутации в 2015 году.

Проект, испортивший репутацию: «Секс-гуру» (2008).

Проект, восстановивший репутацию: документальный фильм «Супермен: Легенда о Шепе Гордоне» (2013), где Майкл Майерс выступил в качестве сорежиссёра.


Дженнифер Энистон

 

Номинировалась на награду за восстановление репутации в 2015 году.

До этого 5 раз номинировалась на «Золотую малину»: дважды за худшую женскую роль, дважды за худшую экранную пару и один раз как новая худшая звезда за сериал «Друзья» (но так и не получила антинаграду). Кстати, случай с «Друзьями» до сих пор считается одним из самых абсурдных решений организаторов «малины».

Проекты, испортившие репутацию: «Охотник за головами» (две номинации, 2010), «Больше, чем друг» (2010) и «Притворись моей женой» (2011).

Проект, восстановивший репутацию: фильм «Торт» (2014), за который Энистон получила номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драматическом фильме.


Бен Аффлек


Лауреат премии за восстановление репутации в 2015 году.

Проект, испортивший репутацию: фильм «Джильи» (2003), за который Аффлек получил две «малины» — как худший актёр и, совместно с Дженнифер Лопес, как худшая экранная пара.

Вообще всего у Аффлека 3 антинаграды и семь номинаций. Он один из рекордсменов премии.

Проекты, восстановившие репутацию: фильм «Операция Арго» (2013), где Аффлек выступил ещё и в качестве режиссёра и продюсера, взяв за картину «Оскар», и фильм «Исчезнувшая» (2014).


Дженнифер Лопес


Номинировалась на награду за восстановление репутации в 2020 году.

Проект, испортивший репутацию: «Джильи» (2003). Хотя в целом у Лопез 10 «худших» номинаций и две победы, но провал «Джильи» был особенно ярок.

Проект, восстановивший репутацию: «Стриптизёрши» (2019).


Уилл Смит


Номинировался на награду за восстановление репутации в 2016 и 2020 годах.

Проекты, испортившие репутацию: особенно выделяется фильм «После нашей эры» (2013), за которую Смит получил «малину» как худший актёр второго плана и как часть худшего экранного ансамбля, а ещё получил номинацию как соавтор худшего сценария. Также Смит получал две антинаграды за фильм «Дикий, дикий Вест» (1999) — за худшую песню и, совместно с Кевином Клайном, за худшую экранную пару.

Проекты, восстановившие репутацию: «Защитник» (2015) и «Аладдин» (2019).


Сильвестр Сталлоне


Лауреат премии за восстановление репутации в 2016 году.

Проекты, испортившие репутацию: 26 разных картин актёра, за которые он получил 33 номинации и 10 антинаград. Сталлоне также получил две специальных юбилейных премии: «Худший актёр десятилетия» (за 1990-е) и «Худший актёр века».

Проект, восстановивший репутацию: фильм «Крид: Наследие Рокки» (2015), за который Сталлоне получил «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана и номинацию на «Оскар».


Мел Гибсон


Лауреат премии за восстановление репутации в 2017 году.

Проект, испортивший репутацию: фильм «Неудержимые 3», за который Гибсон получил «малину» как худший актёр второго плана.

Проект, восстановивший репутацию: фильм «По соображениям совести», в котором Гибсон выступил в качестве режиссёра и был номинирован на «Оскар».


Тайлер Перри


Номинировался на награду за восстановление репутации в 2019 году.

Проекты, испортившие репутацию: семь фильмов, за которые Перри получил 19 различных номинаций, особенно много за те, где появлялся знаменитый драг-персонаж в исполнении актёра по имени Мэдея.

Проект, восстановивший репутацию: «Власть» (2018).


Мелисса Маккарти


Лауреатка премии за восстановление репутации в 2019 году.

Проекты, испортившие репутацию: «Тэмми» (2014), «Игрушки для взрослых» (2018) и «Душа компании» (2018).

Проект, восстановивший репутацию: фильм «Сможете ли вы меня простить?» (2018), за который актриса получила номинацию на «Оскар».


Адам Сэндлер


Номинировался на награду за восстановление репутации в 2020 году.

Проект, испортивший репутацию: фильм «Такие разные близнецы», за который Сэндлер получил аж 3 индивидуальных «малины».

Всего у актёра 30 номинаций и 9 побед — ещё один рекордсмен.

Проект, восстановивший репутацию: «Неогранённые драгоценности» (2019).


Эдди Мёрфи


Лауреат премии за восстановление репутации в 2020 году.

Проект, испортивший репутацию: фильм «Уловки Норбита», за который Мёрфи умудрился получить три актёрских «малины» — худшую мужскую роль, а также худшие женскую и мужскую роли второго плана.

А ещё Эдди Мёрфи получил звание «Худший актёр десятилетия» за нулевые. В целом у него 13 номинаций и 5 побед на антипремии.

Проект, восстановивший репутацию: «Меня зовут Долемайт» (2019).

Бонусом рассмотрим несколько неактёрских номинантов на премию за восстановление репутации.


Элизабет Бэнкс (режиссёр)


Номинировалась на награду за восстановление репутации в 2016 году.

Проект, испортивший репутацию: один из скетчей фильма «Муви 43» (2013), где Бэнкс также сыграла главную роль

Проект, восстановивший репутацию: режиссура фильма «Идеальный голос 2» (2015), где Бэнкс сыграла одну из ролей.


М. Найт Шьямалан (режиссёр)


Номинировался на награду за восстановление репутации в 2016 году.

Проекты, испортившие репутацию: «Девушка из воды» (2006), «Явление» (2008), «Повелитель стихий» (2010) и «После нашей эры» (2014).

Проект, восстановивший репутацию: «Визит» (2015).


Питер Фаррелли (режиссёр)


Номинировался на награду за восстановление репутации в 2019 году.

Проект, испортивший репутацию: один из скетчей фильма «Муви 43» (2013) и выбор в пользу фильмов типа «Тупой и ещё тупее».

Проект, восстановивший репутацию: «Зелёная книга» (2018).


Кинофраншиза «Трансформеры»


Франшиза, в которой чуть ли не каждый фильм хватал номинации на «Золотую малину», номинировалась на награду за восстановление репутации в 2019 году за удачный спин-офф «Бамблби».


Анимационная студия Sony Pictures Animation


Номинировалась на награду за восстановление репутации в 2019 году.

Проект, испортивший репутацию: «Эмоджи фильм» (2017).

Проект, восстановивший репутацию: «Человек-паук: Через вселенные» (2018).


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Метки: Золотая Малина   актеры   кино   репутация   фильм   фото   
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сеньор Леонсио 2 часа назад
«Джонни-мнемоник» офигеный фильм! Возможно просто обогнал своё время.
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Hamsterskiller 2 часа назад
А чем вам Эмоджи не угодил? Прикольный мульт, моим всем понравился.
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