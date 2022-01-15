Актёры, которые получили награду за восстановление репутации от «Золотой малины»

Давайте посмотрим, кто и за что номинировался на специальную премию «Золотая малина» за восстановление репутации — здесь будет много громких имён!
Вы, вероятно, слышали, что у главной голливудской антипремии в области кино «Золотая малина» есть положительная награда «за восстановление репутации». Её учредили совсем недавно, в 2015 году, и за это время на неё номинировалось 13 актёров, 3 режиссёра, одна франшиза и даже одна анимационная студия.
Все номинанты прошли один и тот же путь — у них был один или несколько провальных, по мнению организаторов «малины», проектов, но спустя какое-то время эти же люди поучаствовали в настолько удачных фильмах, что «смыли» с себя весь позор своих провалов.
Кристен Стюарт
Номинировалась на награду за восстановление репутации в 2015 году.
Проект, испортивший репутацию: серия фильмов «Сумерки» (2008-2012).
Проект, восстановивший репутацию: «Лагерь X-Ray» (2014).
Киану Ривз
Номинировался на награду за восстановление репутации в 2015 и 2020 годах.
До этого аж 6 раз номинировался как худший актёр или худший актёр второго плана (но ни разу не получал антипремию), а ещё номинировался на специальную юбилейную антинаграду «Худший неудачник за первые 25 лет» (её также не получил).
Проекты, испортившие репутацию: «Много шума из ничего» (1993), «Джонни-мнемоник» (1995), «Прогулка в облаках» (1995), «Цепная реакция» (1996), «Наблюдатель» (2000), «Хардбол» (2001), «Сладкий ноябрь» (2001).
Проекты, восстановившие репутацию: «Джон Уик» (2014); «Джон Уик 3» (2019) и «История игрушек 4» (2019).
Майк Майерс
Номинировался на награду за восстановление репутации в 2015 году.
Проект, испортивший репутацию: «Секс-гуру» (2008).
Проект, восстановивший репутацию: документальный фильм «Супермен: Легенда о Шепе Гордоне» (2013), где Майкл Майерс выступил в качестве сорежиссёра.
Дженнифер Энистон
Номинировалась на награду за восстановление репутации в 2015 году.
До этого 5 раз номинировалась на «Золотую малину»: дважды за худшую женскую роль, дважды за худшую экранную пару и один раз как новая худшая звезда за сериал «Друзья» (но так и не получила антинаграду). Кстати, случай с «Друзьями» до сих пор считается одним из самых абсурдных решений организаторов «малины».
Проекты, испортившие репутацию: «Охотник за головами» (две номинации, 2010), «Больше, чем друг» (2010) и «Притворись моей женой» (2011).
Проект, восстановивший репутацию: фильм «Торт» (2014), за который Энистон получила номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драматическом фильме.
Бен Аффлек
Лауреат премии за восстановление репутации в 2015 году.
Проект, испортивший репутацию: фильм «Джильи» (2003), за который Аффлек получил две «малины» — как худший актёр и, совместно с Дженнифер Лопес, как худшая экранная пара.
Вообще всего у Аффлека 3 антинаграды и семь номинаций. Он один из рекордсменов премии.
Проекты, восстановившие репутацию: фильм «Операция Арго» (2013), где Аффлек выступил ещё и в качестве режиссёра и продюсера, взяв за картину «Оскар», и фильм «Исчезнувшая» (2014).
Дженнифер Лопес
Номинировалась на награду за восстановление репутации в 2020 году.
Проект, испортивший репутацию: «Джильи» (2003). Хотя в целом у Лопез 10 «худших» номинаций и две победы, но провал «Джильи» был особенно ярок.
Проект, восстановивший репутацию: «Стриптизёрши» (2019).
Уилл Смит
Номинировался на награду за восстановление репутации в 2016 и 2020 годах.
Проекты, испортившие репутацию: особенно выделяется фильм «После нашей эры» (2013), за которую Смит получил «малину» как худший актёр второго плана и как часть худшего экранного ансамбля, а ещё получил номинацию как соавтор худшего сценария. Также Смит получал две антинаграды за фильм «Дикий, дикий Вест» (1999) — за худшую песню и, совместно с Кевином Клайном, за худшую экранную пару.
Проекты, восстановившие репутацию: «Защитник» (2015) и «Аладдин» (2019).
Сильвестр Сталлоне
Лауреат премии за восстановление репутации в 2016 году.
Проекты, испортившие репутацию: 26 разных картин актёра, за которые он получил 33 номинации и 10 антинаград. Сталлоне также получил две специальных юбилейных премии: «Худший актёр десятилетия» (за 1990-е) и «Худший актёр века».
Проект, восстановивший репутацию: фильм «Крид: Наследие Рокки» (2015), за который Сталлоне получил «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана и номинацию на «Оскар».
Мел Гибсон
Лауреат премии за восстановление репутации в 2017 году.
Проект, испортивший репутацию: фильм «Неудержимые 3», за который Гибсон получил «малину» как худший актёр второго плана.
Проект, восстановивший репутацию: фильм «По соображениям совести», в котором Гибсон выступил в качестве режиссёра и был номинирован на «Оскар».
Тайлер Перри
Номинировался на награду за восстановление репутации в 2019 году.
Проекты, испортившие репутацию: семь фильмов, за которые Перри получил 19 различных номинаций, особенно много за те, где появлялся знаменитый драг-персонаж в исполнении актёра по имени Мэдея.
Проект, восстановивший репутацию: «Власть» (2018).
Мелисса Маккарти
Лауреатка премии за восстановление репутации в 2019 году.
Проекты, испортившие репутацию: «Тэмми» (2014), «Игрушки для взрослых» (2018) и «Душа компании» (2018).
Проект, восстановивший репутацию: фильм «Сможете ли вы меня простить?» (2018), за который актриса получила номинацию на «Оскар».
Адам Сэндлер
Номинировался на награду за восстановление репутации в 2020 году.
Проект, испортивший репутацию: фильм «Такие разные близнецы», за который Сэндлер получил аж 3 индивидуальных «малины».
Всего у актёра 30 номинаций и 9 побед — ещё один рекордсмен.
Проект, восстановивший репутацию: «Неогранённые драгоценности» (2019).
Эдди Мёрфи
Лауреат премии за восстановление репутации в 2020 году.
Проект, испортивший репутацию: фильм «Уловки Норбита», за который Мёрфи умудрился получить три актёрских «малины» — худшую мужскую роль, а также худшие женскую и мужскую роли второго плана.
А ещё Эдди Мёрфи получил звание «Худший актёр десятилетия» за нулевые. В целом у него 13 номинаций и 5 побед на антипремии.
Проект, восстановивший репутацию: «Меня зовут Долемайт» (2019).
Бонусом рассмотрим несколько неактёрских номинантов на премию за восстановление репутации.
Элизабет Бэнкс (режиссёр)
Номинировалась на награду за восстановление репутации в 2016 году.
Проект, испортивший репутацию: один из скетчей фильма «Муви 43» (2013), где Бэнкс также сыграла главную роль
Проект, восстановивший репутацию: режиссура фильма «Идеальный голос 2» (2015), где Бэнкс сыграла одну из ролей.
М. Найт Шьямалан (режиссёр)
Номинировался на награду за восстановление репутации в 2016 году.
Проекты, испортившие репутацию: «Девушка из воды» (2006), «Явление» (2008), «Повелитель стихий» (2010) и «После нашей эры» (2014).
Проект, восстановивший репутацию: «Визит» (2015).
Питер Фаррелли (режиссёр)
Номинировался на награду за восстановление репутации в 2019 году.
Проект, испортивший репутацию: один из скетчей фильма «Муви 43» (2013) и выбор в пользу фильмов типа «Тупой и ещё тупее».
Проект, восстановивший репутацию: «Зелёная книга» (2018).
Кинофраншиза «Трансформеры»
Франшиза, в которой чуть ли не каждый фильм хватал номинации на «Золотую малину», номинировалась на награду за восстановление репутации в 2019 году за удачный спин-офф «Бамблби».
Анимационная студия Sony Pictures Animation
Номинировалась на награду за восстановление репутации в 2019 году.
Проект, испортивший репутацию: «Эмоджи фильм» (2017).
Проект, восстановивший репутацию: «Человек-паук: Через вселенные» (2018).
Источник:
- "12 стульев": интересные факты и фото со съёмок фильма
- 15 скрытых деталей в известных фильмах
- Побег в цистерне с цементом: хитрость, с помощью которой удалось снять эту сцену
- "Трудная мишень": интересные факты и кадры со съёмок фильма
- Любопытная деталь с домом в фильме "Белорусский вокзал"
Понравилось11