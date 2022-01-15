FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5518 постов • 825 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Искупайся в сугробе": новый тренд жителей Сахалина

"Искупайся в сугробе": новый тренд жителей Сахалина (7 фото)

Автор:
15 января 2022 00:49
Сообщество : Жить в России
Метки: ледяной челлендж   модный тренд   плавать в сугробах   сахалин   снегопад   снегопад на Сахалине   
462
7
Мощный циклон, обрушившийся на Сахалин, принёс с собой обильный снегопад. Двухметровые горы снега стали для жителей региона своеобразным "морем".
×
×
В социальных сетях появился забавный челлендж, который называется "Искупайся в сугробах". Пользователи сети снимают на видео, как прыгают в сугроб, "ныряют", а затем "плывут" в нём. Не унывающие во время настоящего снежного коллапса сахалинцы параллельно запустили другой челлендж "Бери лопату", в рамках которого люди, не дожидаясь коммунальных служб, сами выходят на расчистку снега и освобождают тех, чьи двери завалило снегом.
Из-за рекордных снегопадов в отдельных районах введён режим ЧС. В Южно-Сахалинске закрыли школы, приостановили работы общественного транспорта, а автовладельцы безуспешно пытаются найти в массивных сугробах свои автомобили. 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ледяной челлендж   модный тренд   плавать в сугробах   сахалин   снегопад   снегопад на Сахалине   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman 2 часа назад
Кульный чаллендж. Сахалин-резиденты свимуют и дайвят в сноу, как в море. И это новый тренд Сахалин-бренда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 2 часа назад
Без БАНИ это всё ФУФЛО...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Slawa49 3 часа назад
а в Калининграде весь снег растаял)))) ваще нет! 2 дня назад был а сегодня нет, зато сегодня ветер что балконы отрывает))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
sedoisever 3 часа назад
Новый?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает «Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает Крым стоит в пробках: полуостров замело снегом Крым стоит в пробках: полуостров замело снегом Завтра столицу накроет очередная непогода, но на этот раз — историческая Завтра столицу накроет очередная непогода, но на этот раз — историческая На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми Египетский курорт накрыл небывалый град и снегопад Египетский курорт накрыл небывалый град и снегопад "Есть женщины в русских селениях": на Сахалине дама успешно вытолкнула застрявший автомобиль "Есть женщины в русских селениях": на Сахалине дама успешно вытолкнула застрявший автомобиль
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24712



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
24
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Особенности жизни в Германии, при виде которых у жителей других стран возникает вопрос: "А что, так можно было?"
1
365
Особенности жизни в Германии, при виде которых у жителей других стран возникает...
Набирающие популярность в сообществах
«Зеленых» на них нет: суровые малазийские и зимбабвийские мужчины вручную усмиряют крокодилов
0
2
«Зеленых» на них нет: суровые малазийские и зимбабвийские мужчины вручную усмиряют...
Американка вышла замуж за розовый цвет после «40 лет в отношениях»
0
11
Американка вышла замуж за розовый цвет после «40 лет в отношениях»
Погоняем на дронах?
Погоняем на дронах?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Похожи
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#кино#картинки#Разное#автомир#искусство#Россия#аварии
#Юмор#животные#история#в мире#автомобили#подборка#Ynews#Казахстан#работа#дтп
#люди#ватермарк#факты#интересное#знаменитости#Приколы#забавно#СССР#актеры#страны

На что жалуетесь?

Вернуться