"Искупайся в сугробе": новый тренд жителей Сахалина

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Мощный циклон, обрушившийся на Сахалин, принёс с собой обильный снегопад. Двухметровые горы снега стали для жителей региона своеобразным "морем".
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В социальных сетях появился забавный челлендж, который называется "Искупайся в сугробах". Пользователи сети снимают на видео, как прыгают в сугроб, "ныряют", а затем "плывут" в нём. Не унывающие во время настоящего снежного коллапса сахалинцы параллельно запустили другой челлендж "Бери лопату", в рамках которого люди, не дожидаясь коммунальных служб, сами выходят на расчистку снега и освобождают тех, чьи двери завалило снегом.
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Из-за рекордных снегопадов в отдельных районах введён режим ЧС. В Южно-Сахалинске закрыли школы, приостановили работы общественного транспорта, а автовладельцы безуспешно пытаются найти в массивных сугробах свои автомобили.
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