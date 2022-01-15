"Искупайся в сугробе": новый тренд жителей Сахалина

В социальных сетях появился забавный челлендж, который называется "Искупайся в сугробах". Пользователи сети снимают на видео, как прыгают в сугроб, "ныряют", а затем "плывут" в нём. Не унывающие во время настоящего снежного коллапса сахалинцы параллельно запустили другой челлендж "Бери лопату", в рамках которого люди, не дожидаясь коммунальных служб, сами выходят на расчистку снега и освобождают тех, чьи двери завалило снегом.