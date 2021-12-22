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Крым стоит в пробках: полуостров замело снегом

Крым стоит в пробках: полуостров замело снегом (2 фото + 3 видео)

Автор:
22 декабря 2021 22:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Крым   метель   полуостров   пробки   снегопад   ялта   
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Сильные снегопады обрушились на всё Южное побережье. Коммунальные службы не справляются, а автомобилисты вынуждены передвигаться медленно, из-за чего появились многочасовые пробки.
Аномальный снегопад затронули и Симферополь, Севастополь и Алушту. Улицы заметает снегом каждые 15 минут, а коммунальные службы уже отчаялись хоть как-то прочистить дороги. В Ялте в связи с непогодой закрыли школы и детские сады, а работодателей власти попросили отпускать работников пораньше. Многие автобусные маршруты сняты с рейсов. 
"Зимняя сказка", по прогнозам синоптиков, продлится до 24 декабря.  

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Метки: Крым   метель   полуостров   пробки   снегопад   ялта   
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7  комментариев
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195
Шурман 2 часа назад
Хорошая техника в Крыму :) Аляску уже вернули ?:) или я опять что то проспал .
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10k
goraccio Час назад
Что-то быстро украинские коммунальные службы сдаются перед непогодой
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3k
Ivan 2 часа назад
Одно дело в Москве, где полно техники, реагентов, дворников и лопат, и все равно периодически жопа приходит, а другое дело в солнечном Крыму... Ну, держитесь. Могу только посочуствовать.
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454
да пох 2 часа назад
Я если честно, не очень представляю что хотят водители при таком снегопаде .Что бы перед каждым ехала машина и посыпала дорогу? И это Крым .Мы вечером заливали каток .А на утро это была уже просто большая лужа . А мы ведрами с колонки воду носили .Еще за лужу по *щам *получили . ....Ждите трактор в пути!
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