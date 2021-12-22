Крым стоит в пробках: полуостров замело снегом

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Сильные снегопады обрушились на всё Южное побережье. Коммунальные службы не справляются, а автомобилисты вынуждены передвигаться медленно, из-за чего появились многочасовые пробки.
Аномальный снегопад затронули и Симферополь, Севастополь и Алушту. Улицы заметает снегом каждые 15 минут, а коммунальные службы уже отчаялись хоть как-то прочистить дороги. В Ялте в связи с непогодой закрыли школы и детские сады, а работодателей власти попросили отпускать работников пораньше. Многие автобусные маршруты сняты с рейсов.
"Зимняя сказка", по прогнозам синоптиков, продлится до 24 декабря.
"Зимняя сказка", по прогнозам синоптиков, продлится до 24 декабря.
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