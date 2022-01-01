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Египетский курорт накрыл небывалый град и снегопад

Египетский курорт накрыл небывалый град и снегопад (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 января 2022 22:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Хургада   град   египет   крупный град   осадки   природные аномалии   снегопад   
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Египетский курорт Хургада сегодня накрыли неожиданные осадки. Град размером с перепелиное яйцо заставил всех туристов прятаться в номерах отелей.
Российские туристы, которые решили встретить Новый год в тёплых лучах Египта снимают на видео огромный град и снежную метель из своих номеров в отеле. Осадки побили стёкла домов, повредили машины испортили отдых туристам. Однако привыкшие к российским холодам туристы на видео восторженно кричат и показывают градины на ладони, чтобы показать, насколько они крупные.
При этом температура воздуха держится выше 20 градусов. "В Хургаде выпал град, с громом и молниями, длился около 40 минут" - поделился турист.
Град такой мощности не был в тех краях уже много лет. Информации о пострадавших нет.

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Метки: Хургада   град   египет   крупный град   осадки   природные аномалии   снегопад   
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Mixan 22 минуты назад
ВСЕ в Крым !!!!!И на камчатку ...Красиво там
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1k
Медвед Час назад
Всем привет!
Данный град выпал в результате искусственного управления погодой. На данных видео про это хорошо объяснено.
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