Египетский курорт накрыл небывалый град и снегопад

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Египетский курорт Хургада сегодня накрыли неожиданные осадки. Град размером с перепелиное яйцо заставил всех туристов прятаться в номерах отелей.
Российские туристы, которые решили встретить Новый год в тёплых лучах Египта снимают на видео огромный град и снежную метель из своих номеров в отеле. Осадки побили стёкла домов, повредили машины испортили отдых туристам. Однако привыкшие к российским холодам туристы на видео восторженно кричат и показывают градины на ладони, чтобы показать, насколько они крупные.
При этом температура воздуха держится выше 20 градусов. "В Хургаде выпал град, с громом и молниями, длился около 40 минут" - поделился турист.
При этом температура воздуха держится выше 20 градусов. "В Хургаде выпал град, с громом и молниями, длился около 40 минут" - поделился турист.
Град такой мощности не был в тех краях уже много лет. Информации о пострадавших нет.
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Данный град выпал в результате искусственного управления погодой. На данных видео про это хорошо объяснено.