Египетский курорт накрыл небывалый град и снегопад

Российские туристы, которые решили встретить Новый год в тёплых лучах Египта снимают на видео огромный град и снежную метель из своих номеров в отеле. Осадки побили стёкла домов, повредили машины испортили отдых туристам. Однако привыкшие к российским холодам туристы на видео восторженно кричат и показывают градины на ладони, чтобы показать, насколько они крупные.

При этом температура воздуха держится выше 20 градусов. "В Хургаде выпал град, с громом и молниями, длился около 40 минут" - поделился турист.