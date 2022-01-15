FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8372 поста • 1269 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
"Меня зовут Джонсон": британский премьер спалился на нелегальной тусовке

"Меня зовут Джонсон": британский премьер спалился на нелегальной тусовке (2 фото + 2 видео)

Автор:
15 января 2022 00:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Борис Джонсон   Великобритания   Веселая вечеринка   Зажигательные танцы   Танцы   локдаун   
1055
2
2
В сети разлетелось видео с отжигающим Борисом Джонсоном с женщиной на вечеринке в разгар пандемии.
Видео стало вирусным после скандала, когда газета The Guardian получилила снимок Джонсона в окружении не менее 15 человек. Выяснилось, что в резиденции премьера регулярно проходили вечеринки, в то время как люди сидели взаперти и ждали окончания локдауна. Судя по фотографии, которую кто-то анонимно слил в сеть, тусовка была в мае 2020 года, когда вся страна находилась в условиях жёсткого локдауна. Когда и где снято видео, где зажигательный премьер отплясывал с неизвестной женщиной, которая размахивала светящейся палкой, как мечом Джедая, неизвестно. Предполагается, что это было на тайных поминках принца Филипа. Тем не менее пользователи сети уверены, что это было на одной из вечеринок во время локдауна. Сам премьер заявил, что считал эту встречу на Даунинг-стрит рабочей.
Находчивые британцы решили потроллить своего премьера и собрались возле его резиденции с картонными масками с лицом Джонсона, в париках и накинутыми на плечи флагами. Задорно пляшущие мужчины отрывались под музыку со словами "меня зовут Джонсон, это рабочее мероприятие". 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Борис Джонсон   Великобритания   Веселая вечеринка   Зажигательные танцы   Танцы   локдаун   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
ДК Час назад
И тут я представил себе что кто-то вот так сфотографировал Путина, Лукашенко, Бердымухамедова или Ына... Да нет, такого быть не может - ведь они без маски никогда на людях не появятся и карантин точно не нарушат!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 2 часа назад
Английская реинкарнация российского нашего царя-Бориса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Pablo Desdichado 2 часа назад
Разгар бухандемии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Все люди равны, но некоторые равнее других. И в Бртании тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
au3 3 часа назад
Я слышал сказки, что они уходят в отставку после такого сразу....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Бритва 3 часа назад
ай вах настоящий джигит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает «Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает Брексит бесит: в Британии застеснялись термина и решили его «замаскировать» Брексит бесит: в Британии застеснялись термина и решили его «замаскировать» Нейрохирург устраивает танцы в палатах юных пациентов, чтобы помочь им справиться с болезнями Нейрохирург устраивает танцы в палатах юных пациентов, чтобы помочь им справиться с болезнями К британскому премьер-министру на конференции пришла Свинка Пеппа К британскому премьер-министру на конференции пришла Свинка Пеппа Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом Драма на Даунинг-стрит: кот главы МИД Британии подрался с котом премьер-министра Драма на Даунинг-стрит: кот главы МИД Британии подрался с котом премьер-министра
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24712



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
24
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Почему Киану Ривза в Сети считают «хорошим парнем»?
2
96
Почему Киану Ривза в Сети считают «хорошим парнем»?
Набирающие популярность в сообществах
Художник помещает персонажей классических полотен в современную реальность
1
12
Художник помещает персонажей классических полотен в современную реальность
«Зеленых» на них нет: суровые малазийские и зимбабвийские мужчины вручную усмиряют крокодилов
0
2
«Зеленых» на них нет: суровые малазийские и зимбабвийские мужчины вручную усмиряют...
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Похожи
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#кино#картинки#Разное#автомир#искусство#Россия#аварии
#Юмор#животные#история#в мире#автомобили#подборка#Ynews#Казахстан#работа#дтп
#люди#ватермарк#факты#интересное#знаменитости#Приколы#забавно#СССР#актеры#страны

На что жалуетесь?

Вернуться