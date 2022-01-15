"Меня зовут Джонсон": британский премьер спалился на нелегальной тусовке

Видео стало вирусным после скандала, когда газета The Guardian получилила снимок Джонсона в окружении не менее 15 человек. Выяснилось, что в резиденции премьера регулярно проходили вечеринки, в то время как люди сидели взаперти и ждали окончания локдауна. Судя по фотографии, которую кто-то анонимно слил в сеть, тусовка была в мае 2020 года, когда вся страна находилась в условиях жёсткого локдауна. Когда и где снято видео, где зажигательный премьер отплясывал с неизвестной женщиной, которая размахивала светящейся палкой, как мечом Джедая, неизвестно. Предполагается, что это было на тайных поминках принца Филипа. Тем не менее пользователи сети уверены, что это было на одной из вечеринок во время локдауна. Сам премьер заявил, что считал эту встречу на Даунинг-стрит рабочей.