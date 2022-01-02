В Амстердаме протестную демонстрацию разгоняли водометами и служебными собаками

Полицейские в Амстердаме несколько раз применяли жесткие меры в отношении участников очередной демонстрации против антиковидных ограничений. Шествие было запрещено властями, т.к. его организаторы обещали сделать его «слишком многочисленным». Разрешенное число участников — до 3,5 тысячи. Но заявители настаивали на участии 25 тысяч человек.



Людей действительно пришло много. Они пошли маршем по улицам столицы. Чего добивались? Снятия ограничений, в первую очередь, отмены жесткого локдауна, а также открытия магазинов и кафе.