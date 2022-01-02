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В Амстердаме протестную демонстрацию разгоняли водометами и служебными собаками

В Амстердаме протестную демонстрацию разгоняли водометами и служебными собаками (2 фото)

Автор:
02 января 2022 20:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Нидерланды   амстердам   демонстрация   локдаун   политика   полиция   разгон   собаки   
1337
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В Нидерландах прошло многотысячное шествие против локдауна и других пандемийных ограничений. Попытки выйти за предписанный маршрут были жестко подавлены полицией.
Полицейские в Амстердаме несколько раз применяли жесткие меры в отношении участников очередной демонстрации против антиковидных ограничений. Шествие было запрещено властями, т.к. его организаторы обещали сделать его «слишком многочисленным». Разрешенное число участников — до 3,5 тысячи. Но заявители настаивали на участии 25 тысяч человек.

Людей действительно пришло много. Они пошли маршем по улицам столицы. Чего добивались? Снятия ограничений, в первую очередь, отмены жесткого локдауна, а также открытия магазинов и кафе.
Часть участников шествия попыталась выйти за границы отведенного маршрута, что спровоцировало ответную реакцию полицейских. Против нарушителей применили водометы и служебных собак.

С 19 декабря до 14 января в стране введен локдаун. Официальная причина: распространение штамма «омикрон». Позакрывали все бары, кафе, рестораны, не продуктовые магазины, музеи, школы, кинотеатры, театры, спортивные залы, парикмахерские и салоны красоты. Рождественские ярмарки тоже отменили. Что власти пощадили? Продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы.

Для справки: население Нидерландов: 15 599 900 человек. Привито еще на середину ноября было более 85%. Заболели за все время пандемии 3 165 793 человека. Летальных исходов — 20 957.

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Метки: Нидерланды   амстердам   демонстрация   локдаун   политика   полиция   разгон   собаки   
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31k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Я так понимаю, властей Нидерландов мировая общественность уже призвала снизить насилие и отпустить всех протестующих?
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172
Nаnе First NameLаst 8 минут назад
Привито еще на середину ноября было более 85%.
==========
Очередное доказательство, что все эти ширки, локдауны, QR-коды, ну совсем не для борьбы с ковидом.
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1k
ah3007 19 минут назад
Выфсёвпёти!!!!
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6k
Troll 21 минуту назад
На хрена этот малый бизнес вообще нужен? Только кучу проблем властям создает. Приходится гонятся за этой мелочью и налоги вышибать. Давно уже пора все передать крупным корпорациям и онлайн торговле. Да и вообще много людей на земле развелось. Не больше одного миллиарда должно быть.
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15k
sssss3 Полчаса назад
Как мило, людей собачки облизывают, демократично и с любовью!!!
А у нас в России нет демократии, даже демонстрантам не дают с боевыми собачками поиграть всласть!!!!
Доколе????
Требуем в духе просвещённой Европы выпускать собак на протестные демонстрации!!!!
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Демократия должна быть с кулаками. А так же с полицейскими собаками, водометами, дубинками и перцовым газом. А иначе наступает анархия, чем моментально воспользуются международные террористы, чтобы разрушить демократию. Посмотрите на Израиль - вот кто умеет защищать свою демократию.
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1k
Autumn2015 45 минут назад
Стоп! Так главный пандемист Билл Гейтс дал уже отмашку " завершать ковидный цырк!" , а глава Байера вообще открещивается, что "Я не я и тёща не моя, вакцина это не вакцина, а неправильно названная генная терапия" https://newizv.ru/news/world/27-12-2021/perezagruzka-po-planu-direktor-bayer-zayavil-chto-vaktsiny-ot-covid-eto-gennaya-terapiya?fbclid=IwAR2vekyXyAj6M6oBkC9RhNPUxbM6M6sTaBTB1smP3b10WEOlQCHenbY8JJchttps://newizv.ru/news/world/27-12-2021/perezagruzka-po-planu-direktor-bayer-zayavil-chto-vaktsiny-ot-covid-eto-gennaya-terapiya?fbclid=IwAR2vekyXyAj6M6oBkC9RhNPUxbM6M6sTaBTB1smP3b10WEOlQCHenbY8JJc
Чего-то они там в Голландии не успевают за колебаниями " руководящей линии партии", обкурились что ли....
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10k
Джон Уик 53 минуты назад
Как хорошо что я пожил в ссср потом прожил до пандемии.
Можно сказать жизнью насладился.
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Пора уже отправлять пирожки в гейропу.
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16k
albedo 2 часа назад
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4k
Юрий Злой 2 часа назад
ну это же не всякие меньшинства и толерасты протестуют, жизни этих не важны
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64
zz 2 часа назад
Это другое-это евро3,14дорская демократии, это в России диктатура и террор(опять же по словам еврогнид). Так что понимать надо.
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446
да пох zz 2 часа назад
В России разгоняли антивирусные демонстрации ?
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
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88
Qwerty 2 часа назад
"Свободная и богатая Гейропа". Чёйто люди в раю живя ещё и протестовать смеют?!?! Надо овчаркой подбодрить
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88
Qwerty 2 часа назад
Особые поздравления жителям из 404,которые туда рвутся, парни - флаг вам в руки
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1k
GoInDown 2 часа назад
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