В Амстердаме протестную демонстрацию разгоняли водометами и служебными собаками

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В Нидерландах прошло многотысячное шествие против локдауна и других пандемийных ограничений. Попытки выйти за предписанный маршрут были жестко подавлены полицией.
Полицейские в Амстердаме несколько раз применяли жесткие меры в отношении участников очередной демонстрации против антиковидных ограничений. Шествие было запрещено властями, т.к. его организаторы обещали сделать его «слишком многочисленным». Разрешенное число участников — до 3,5 тысячи. Но заявители настаивали на участии 25 тысяч человек.
Людей действительно пришло много. Они пошли маршем по улицам столицы. Чего добивались? Снятия ограничений, в первую очередь, отмены жесткого локдауна, а также открытия магазинов и кафе.
Людей действительно пришло много. Они пошли маршем по улицам столицы. Чего добивались? Снятия ограничений, в первую очередь, отмены жесткого локдауна, а также открытия магазинов и кафе.
Часть участников шествия попыталась выйти за границы отведенного маршрута, что спровоцировало ответную реакцию полицейских. Против нарушителей применили водометы и служебных собак.
С 19 декабря до 14 января в стране введен локдаун. Официальная причина: распространение штамма «омикрон». Позакрывали все бары, кафе, рестораны, не продуктовые магазины, музеи, школы, кинотеатры, театры, спортивные залы, парикмахерские и салоны красоты. Рождественские ярмарки тоже отменили. Что власти пощадили? Продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы.
Для справки: население Нидерландов: 15 599 900 человек. Привито еще на середину ноября было более 85%. Заболели за все время пандемии 3 165 793 человека. Летальных исходов — 20 957.
С 19 декабря до 14 января в стране введен локдаун. Официальная причина: распространение штамма «омикрон». Позакрывали все бары, кафе, рестораны, не продуктовые магазины, музеи, школы, кинотеатры, театры, спортивные залы, парикмахерские и салоны красоты. Рождественские ярмарки тоже отменили. Что власти пощадили? Продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы.
Для справки: население Нидерландов: 15 599 900 человек. Привито еще на середину ноября было более 85%. Заболели за все время пандемии 3 165 793 человека. Летальных исходов — 20 957.
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Очередное доказательство, что все эти ширки, локдауны, QR-коды, ну совсем не для борьбы с ковидом.
А у нас в России нет демократии, даже демонстрантам не дают с боевыми собачками поиграть всласть!!!!
Доколе????
Требуем в духе просвещённой Европы выпускать собак на протестные демонстрации!!!!
Чего-то они там в Голландии не успевают за колебаниями " руководящей линии партии", обкурились что ли....
Можно сказать жизнью насладился.