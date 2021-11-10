Зачем чумные врачи носили маску с "клювом"

Один из чумных костюмов описал женевский врач Жан-Жак Манже в "Трактате о чуме" 1721 года. Эту защитную одежду (фото выше) носили врачи-эпидемиологи в Неймегене, Нидерланды, в 1636-1637 годах. Она состояла из чумной маски, мантии, специальных обтягивающих штанов, шляпы и перчаток - все элементы были сделаны из сафьяновой кожи. Этот костюм также носили врачи во время чумы 1656 года, когда болезнь погубила 145 тысяч жителей Рима и 300 тысяч жителей Неаполя.