Зачем чумные врачи носили маску с "клювом"

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Сегодня врачи носят специальный защитный комбинезон, чтобы защититься от того же коронавируса. Но когда-то, когда Европу захватила чума, для докторов придумали маску с "клювом" и двумя стеклами для глаз. История знаменитой маски началась в эпоху Средневековья.
В средневековой Европе существовало две основные теории распространения и заражения болезнями: теория четырех гуморов и теория миазмов. Первая была связана с основными жидкостями в организме человека, а теория миазмов основывалась на том, что если воздух "плохого качества" (например, из-за гниения органических веществ), то люди, вдыхающие его, заболевали. Основываясь на этой теории и создали маску чумного доктора.
На фото выше - маска чумного доктора 16 века, которая сохранялась на протяжении многих лет и в настоящее время выставлена в Немецком музее истории медицины в Ингольштадте. Это был первый дизайн маски чумного доктора. Маска имела стеклянные отверстия в глазах и изогнутый "клюв" с двумя маленькими отверстиями. Маска представляла собой разновидность респиратора, а ее "клюв" был набит душистыми травами, чтобы защитить человека от вредных миазм.
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В клюв помещали сухие цветы (включая розы и гвоздики), травы (например, мяту), специи, камфару или губку с уксусом. Врачи верили, что травы будут противостоять “некачественным” запахам и предотвратят заражение чумой. Даже когда позже теория миазмов была опровергнута теорией микробов, люди продолжали набивать клюв маски травами.
Историки приписывают изобретение костюма “чумного доктора” Шарлю де Лорму, который в 1619 году смоделировал защитный костюм на все тело по образцу солдатских доспехов. Обычно в дополнение к маске врачи надевали широкополую кожаную шляпу, указывающую на их профессию. Они использовали деревянные трости, чтобы осматривать пациентов, не прикасаясь к ним, и указывать на области на их теле, требующие лечения.
Один из чумных костюмов описал женевский врач Жан-Жак Манже в "Трактате о чуме" 1721 года. Эту защитную одежду (фото выше) носили врачи-эпидемиологи в Неймегене, Нидерланды, в 1636-1637 годах. Она состояла из чумной маски, мантии, специальных обтягивающих штанов, шляпы и перчаток - все элементы были сделаны из сафьяновой кожи. Этот костюм также носили врачи во время чумы 1656 года, когда болезнь погубила 145 тысяч жителей Рима и 300 тысяч жителей Неаполя.
Чумных врачей нанимали власти деревень и городов. В обязанности доктора входило лечение жертв чумы, а также погребение умерших. Они отвечали за подсчет числа жертв, документировали последние желания пациентов, и кроме того, их нередко вызывали для дачи показаний. Иногда "чумных" врачей даже просили провести вскрытие, чтобы лучше понять способы лечения недуга.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
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Ну зачем отсебятину выдавать за факты?) Теорию микробов можно сказать "создал" и продвигал Луи Пастер. А он родился 27 декабря 1822г. Это через десять лет после Наполеоновских войн. Автор действительно верит, что в середине девятнадцатого века кто-то чем-то там набивал "клюв" подобной маски, перед тем, как ее одеть? На карнавал если только))
В 21 веке медицина достигла вершин и теперь от вирусов защищает маска,в инструкции к которой даже прописана, что защитить от вирусов она не в состоянии.
У нас на Руси ,заболел в баню на пропарку ..Сейчас все в душе грязь по телу размазывают и Бани общественные по факту закрываются нерентабельно ..Одни сауны [мат] остались ..
Загнать всех в парную и веником отхлестать и потом квасок или чай на травах .. И в постельку застеленную чистым морозом пахнущем постель (это когда сушат белье стиранное на морозе ,потом гладят ) Это просто рай после Бани ..Спишь как младенец и тела не чувствуешь ..Вот как нужно бороться с заразой ,забыли старые русские методы дедовские ..
Именно скученность населения за стенами городов и стала причиной массовых смертей от чумы, а не отсутствие бань с вениками и прочих скреп. Когда народ в России уплотнился, как в европах-началось тоже самое, чума в Смоленске, Москве, и так далее.
По общественным баням опять же не согласен, у меня в СПБ работают,то, что знаю: и Казачьи бани (посещаю, правда отдельные номера, но есть и общие отделения, и баня у пр.Ветеранов, где еще Цой еще полы мыл, и возле пробочной ул Шкапина, на работу прошлую ходил, толпы пенсионеров постоянно ждали открытия.
Народ больше частный сектор в виде дач стал осваивать, т.к стал высокомобильным и даже зимой может позволить скататься в свою баню. А сауна, посидеть, подышать, хамам-тоже рулят, зря вот так их в топку. В современных фитнесах можно погреться, аквапарках-неинтересно молодым в общественных, поэтому тамошний контигент в основе из пожилых.