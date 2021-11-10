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Зачем чумные врачи носили маску с "клювом"

Зачем чумные врачи носили маску с "клювом" (12 фото)

Автор:
10 ноября 2021 21:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   история   маски   медицина   факты   фото   чума   чумной доктор   
690
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Сегодня врачи носят специальный защитный комбинезон, чтобы защититься от того же коронавируса. Но когда-то, когда Европу захватила чума, для докторов придумали маску с "клювом" и двумя стеклами для глаз. История знаменитой маски началась в эпоху Средневековья.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   история   маски   медицина   факты   фото   чума   чумной доктор   
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2k
Mowgley 3 часа назад
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mH 38 минут назад
Когда прошлой весной началась у нас вся эта история с долбанным ковидом, какой-то чел из наших дворов решил поприкалываться гоняя на велике по улице в маске и шляпе чумного доктора. Кто-то из местных пошутил тогда, мол, Онищенко то был замаскированный.
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66k
Максим Час назад
Да.. тогда антиваксеров не было.. Потому, что не было вакцин и вымирали городами)
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264
Алексей Маз 2 часа назад
"Даже когда позже теория миазмов была опровергнута теорией микробов, люди продолжали набивать клюв маски травами."
Ну зачем отсебятину выдавать за факты?) Теорию микробов можно сказать "создал" и продвигал Луи Пастер. А он родился 27 декабря 1822г. Это через десять лет после Наполеоновских войн. Автор действительно верит, что в середине девятнадцатого века кто-то чем-то там набивал "клюв" подобной маски, перед тем, как ее одеть? На карнавал если только))
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3k
a_komolow 2 часа назад
ТС! Этому баяну уже 500 лет!
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 3 часа назад
Маска была порождением тех знаний,которыми обладала медицина 16 века.
В 21 веке медицина достигла вершин и теперь от вирусов защищает маска,в инструкции к которой даже прописана, что защитить от вирусов она не в состоянии.
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2k
kappaneed 3 часа назад
Ну во-первых, это красиво))
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296
Mixan 3 часа назад
Уже скоро в европе ...
У нас на Руси ,заболел в баню на пропарку ..Сейчас все в душе грязь по телу размазывают и Бани общественные по факту закрываются нерентабельно ..Одни сауны [мат] остались ..
Загнать всех в парную и веником отхлестать и потом квасок или чай на травах .. И в постельку застеленную чистым морозом пахнущем постель (это когда сушат белье стиранное на морозе ,потом гладят ) Это просто рай после Бани ..Спишь как младенец и тела не чувствуешь ..Вот как нужно бороться с заразой ,забыли старые русские методы дедовские ..
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