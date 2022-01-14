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Очень горячая обида: разгневанный клиент поджег банк, в котором ему не дали кредит

Очень горячая обида: разгневанный клиент поджег банк, в котором ему не дали кредит (2 фото)

Автор:
14 января 2022 19:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   Поджог   банк   клиент   обида   пожарные   полиция   посетитель   
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Да гори оно! Так решил недовольный посетитель одного из индийских банков. И пошел за бензином
В индийском штате Карнатака разгорелся конфликт, достойный Болливуда. Разгорелся — в самом прямом смысле слова. Как сообщает портал Mint, один из местных жителей направился в банк, дабы попросить кредит. Но финансовое учреждение по каким-то причинам в займе ему отказало.

Мужчина дождался выходного дня, но не остыл. Месть его была горячей. Он вновь подошел к банку, но уже с канистрой бензина в руках. Тщательно полил часть здания и чиркнул спичкой.
Огонь, как видно по скупым фото с места ЧП, вспыхнул нешуточный. Благо, в тот день поблизости оказалось несколько прохожих, они оперативно позвонили и пожарным, и служителям порядка.

Пожар потушили, хотя он и успел нанести немалый урон зданию. Каков именно материальный ущерб, выясняется. А огнеопасного клиента уже арестовали.

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Метки: Индия   Поджог   банк   клиент   обида   пожарные   полиция   посетитель   
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6  комментариев
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61k
Опиум для народа 45 минут назад
Новости из России: разгневанный клиент поджег банк, в котором ему уже третий раз за день "здравствуйте, наш банк одобрил вам кредит" и "у нас для вас специально- эксклюзивное предложение"...
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291
Youtube's Best Channel 20 минут назад
Горящие ставки!
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3k
Sunny11 23 минуты назад
Банк горел, кредит гасился
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4k
Юрий Злой 38 минут назад
Горячее предложение кредита, депозиты просто огонь, сжигаем проценты под растрочки !
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69k
Пётровыч 39 минут назад
Во дебил, они ведь застрахованы))
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20k
Слепой Пью 49 минут назад
А возле горящего банка клиент потанцевал и попел?
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Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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