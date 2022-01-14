Очень горячая обида: разгневанный клиент поджег банк, в котором ему не дали кредит

В индийском штате Карнатака разгорелся конфликт, достойный Болливуда. Разгорелся — в самом прямом смысле слова. Как сообщает портал Mint, один из местных жителей направился в банк, дабы попросить кредит. Но финансовое учреждение по каким-то причинам в займе ему отказало.



Мужчина дождался выходного дня, но не остыл. Месть его была горячей. Он вновь подошел к банку, но уже с канистрой бензина в руках. Тщательно полил часть здания и чиркнул спичкой.