Очень горячая обида: разгневанный клиент поджег банк, в котором ему не дали кредит

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Да гори оно! Так решил недовольный посетитель одного из индийских банков. И пошел за бензином
В индийском штате Карнатака разгорелся конфликт, достойный Болливуда. Разгорелся — в самом прямом смысле слова. Как сообщает портал Mint, один из местных жителей направился в банк, дабы попросить кредит. Но финансовое учреждение по каким-то причинам в займе ему отказало.
Мужчина дождался выходного дня, но не остыл. Месть его была горячей. Он вновь подошел к банку, но уже с канистрой бензина в руках. Тщательно полил часть здания и чиркнул спичкой.
Мужчина дождался выходного дня, но не остыл. Месть его была горячей. Он вновь подошел к банку, но уже с канистрой бензина в руках. Тщательно полил часть здания и чиркнул спичкой.
Огонь, как видно по скупым фото с места ЧП, вспыхнул нешуточный. Благо, в тот день поблизости оказалось несколько прохожих, они оперативно позвонили и пожарным, и служителям порядка.
Пожар потушили, хотя он и успел нанести немалый урон зданию. Каков именно материальный ущерб, выясняется. А огнеопасного клиента уже арестовали.
Пожар потушили, хотя он и успел нанести немалый урон зданию. Каков именно материальный ущерб, выясняется. А огнеопасного клиента уже арестовали.
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