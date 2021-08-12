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26 наглядных примеров откуда черпают вдохновение модельеры

26 наглядных примеров откуда черпают вдохновение модельеры (26 фото)

Автор:
12 августа 2021 13:59
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вдохновение   грустно   мода   модельеры   показ мод   смешно   
880
26

Думали ли вы иногда над таким вопросом - откуда творческие люди берут идеи? Неужели они сами возникают у них в голове? Да, иногда возникают, но чаще всего идеи им подкидывает сама жизнь и мы в этом убедимся на примере творчества модельеров.

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Метки: Юмор   вдохновение   грустно   мода   модельеры   показ мод   смешно   
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RUSSfan Час назад
БлЭт! Так и я такую хрень придумывать могу! Пойду в модельеры
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884
Виталий Полчаса назад
А первые ряды наверно ещё и причмокивают и говорят "Красота-то какая, ляпота". Некоторые вещи "Бомж идишен".
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18k
Ego sum qui sum 42 минуты назад
да не вдохновение это, а эффект от разных наркотиков и их сочетаний
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5k
yahaomsk Час назад
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