26 наглядных примеров откуда черпают вдохновение модельеры

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Думали ли вы иногда над таким вопросом - откуда творческие люди берут идеи? Неужели они сами возникают у них в голове? Да, иногда возникают, но чаще всего идеи им подкидывает сама жизнь и мы в этом убедимся на примере творчества модельеров.
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Улыбнитесь, пусть ваш день будет хорошим!
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