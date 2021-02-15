Из переписок дизайнеров с их заказчиками. Смеялись всем офисом

Творческим людям очень сложно дается решение различных финансовых и организационных вопросов. Но... Тут никуда не деться, если ты дизайнер на фрилансе.
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