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Из переписок дизайнеров с их заказчиками. Смеялись всем офисом

Из переписок дизайнеров с их заказчиками. Смеялись всем офисом (15 фото)

Автор:
15 февраля 2021 15:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   деньги   дизайн   правки   прикол   смех   фриланс   
1187
15
Творческим людям очень сложно дается решение различных финансовых и организационных вопросов. Но... Тут никуда не деться, если ты дизайнер на фрилансе.
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Метки: Юмор   деньги   дизайн   правки   прикол   смех   фриланс   
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jonnyD 11 минут назад
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