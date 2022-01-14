Псковский театр после жалобы пообещал скидку всем Сергеям на спектакль "Сережа очень тупой"

Одна из жительниц города возмутилась названием спектакля и даже подала жалобу на драматический театр в антимонопольную службу. Пришлось принимать меры.
Театр драмы им. А.С.Пушкина в Пскове, похоже, не знал, как отреагировать на жалобу от дамы без чувства юмора. Решение нашлось, и оно довольно элегантно: всем Сережам при покупке билета обещают скидку в 15%.
В театре пояснили, что на самом деле никакого конкретного Сергея при написании сценария в виду не имели. Просто это спектакль об очень тупом и очень своеобразном человеке. А то, что его назвали Сергеем, - случайность или фантазия сценариста.
В ФАС жалобу жительницы проверили и не нашли на театральной афише признаков нарушения законодательства. В ведомстве пообещалипровести с заявительницей разъяснительную беседу.
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