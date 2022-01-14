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Псковский театр после жалобы пообещал скидку всем Сергеям на спектакль "Сережа очень тупой"

Псковский театр после жалобы пообещал скидку всем Сергеям на спектакль "Сережа очень тупой" (3 фото)

Автор:
14 января 2022 15:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Сценарий   псков   сергей   спектакль   театр   чувство юмора   
524
3

Одна из жительниц города возмутилась названием спектакля и даже подала жалобу на драматический театр в антимонопольную службу. Пришлось принимать меры.

Театр драмы им. А.С.Пушкина в Пскове, похоже, не знал, как отреагировать на жалобу от дамы без чувства юмора. Решение нашлось, и оно довольно элегантно: всем Сережам при покупке билета обещают скидку в 15%.


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В театре пояснили, что на самом деле никакого конкретного Сергея при написании сценария в виду не имели. Просто это спектакль об очень тупом и очень своеобразном человеке. А то, что его назвали Сергеем, - случайность или фантазия сценариста.



В ФАС жалобу жительницы проверили и не нашли на театральной афише признаков нарушения законодательства. В ведомстве пообещалипровести с заявительницей разъяснительную беседу.

Источник:

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Метки: Ynews   Сценарий   псков   сергей   спектакль   театр   чувство юмора   
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9  комментариев
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4k
4ijik Час назад
А имя дамочки, подавшей жалобу можно озвучить?
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1k
Алексей Попов 14 минут назад
А если бы спектакль назывался бы "Сер гей" ? :-)))
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2k
Иван 51 минуту назад
Ну в следующих раз пусть конкретнее пишут "Сергей Сергеевич Сергеев 29 февраля 1975 года рождения паспорт серия 1234 номер 987654 очень тупой."
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au3 Час назад
А если спектакль тупой, то Сережи воспользовавшиеся скидкой будут... "И Сережа тоже"
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122
Akabushkin Petr Час назад
Группа - пневмослон, песня - Серёга. Не благодарите.
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8k
Тудаблин Час назад
Антимонопольная служба тут каким боком?
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