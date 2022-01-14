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В Челябинской области неизвестный мужчина поджёг магазин на глазах у продавцов

В Челябинской области неизвестный мужчина поджёг магазин на глазах у продавцов (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 12:07
Сообщество : Криминал
Метки: Челябинская область   видео   магазин   пласт   поджег   
761
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Полицейским пока непонятны мотивы пиромана в красной куртке.

Полицейские разыскивают неизвестного "пиромана", который в одном из магазинов города Пласта вылил на холодильник горючую жидкость, поджёг её и скрылся с места преступления. Инцидент произошёл 13 января в 4 часа утра. Продавцы, на чьих глазах орудовал мужчина в красной курке, не пострадали.


На записи с камеры наблюдения видно, как неизвестный с маской на лице заходит в магазин и что-то спрашивает у кассира (очевидно, где находится какой-то товар). Женщина рукой указала "покупателю" направление, однако тот пошёл в другую сторону, присел у прилавка-холодильника и вылил на него содержимое бутылки, которая была у него в руках. После того, как вспыхнуло пламя, злоумышленник быстро выбежал из магазина.

Полицейские пока не знают мотивов поджигателя. Возможно, как и в случае с супермаркетом "Лента" в Томске, мужчина мстил руководству. Продавцы, насколько известно, мужчину не узнали.


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Метки: Челябинская область   видео   магазин   пласт   поджег   
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8  комментариев
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486
Алексей 2 часа назад
Кассы какие-то странные. Обычно их у выхода из торгового зала ставят, а тут прям по центру между алкашкой и продуктами. Или это магазин в магазине?
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1k
И так сойдёт 14 минут назад
Кто-запустил "красного петуха"
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19k
sanchesS80 47 минут назад
Конкуренты что-то не поделили.
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26k
Григорий Час назад
17 тысяч на весь "город". Алкашу не продали что-то и он обиделся.
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51
Сигизмунд Лазаревич Час назад
это не поджог, это предупреждение.
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1k
Anton Chigurh Час назад
с головой может проблемы у человека
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38k
Лесли 🥰 Час назад
Это какой магазин работает в 4 утра?
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