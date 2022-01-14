В Челябинской области неизвестный мужчина поджёг магазин на глазах у продавцов

Полицейские разыскивают неизвестного "пиромана", который в одном из магазинов города Пласта вылил на холодильник горючую жидкость, поджёг её и скрылся с места преступления. Инцидент произошёл 13 января в 4 часа утра. Продавцы, на чьих глазах орудовал мужчина в красной курке, не пострадали.

На записи с камеры наблюдения видно, как неизвестный с маской на лице заходит в магазин и что-то спрашивает у кассира (очевидно, где находится какой-то товар). Женщина рукой указала "покупателю" направление, однако тот пошёл в другую сторону, присел у прилавка-холодильника и вылил на него содержимое бутылки, которая была у него в руках. После того, как вспыхнуло пламя, злоумышленник быстро выбежал из магазина.