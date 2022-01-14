В Челябинской области неизвестный мужчина поджёг магазин на глазах у продавцов

Полицейским пока непонятны мотивы пиромана в красной куртке.
Полицейские разыскивают неизвестного "пиромана", который в одном из магазинов города Пласта вылил на холодильник горючую жидкость, поджёг её и скрылся с места преступления. Инцидент произошёл 13 января в 4 часа утра. Продавцы, на чьих глазах орудовал мужчина в красной курке, не пострадали.
На записи с камеры наблюдения видно, как неизвестный с маской на лице заходит в магазин и что-то спрашивает у кассира (очевидно, где находится какой-то товар). Женщина рукой указала "покупателю" направление, однако тот пошёл в другую сторону, присел у прилавка-холодильника и вылил на него содержимое бутылки, которая была у него в руках. После того, как вспыхнуло пламя, злоумышленник быстро выбежал из магазина.
Источник:
Полицейские пока не знают мотивов поджигателя. Возможно, как и в случае с супермаркетом "Лента" в Томске, мужчина мстил руководству. Продавцы, насколько известно, мужчину не узнали.
Источник:
- В Тюмени женщина самостоятельно разобралась с нелегальным игровым автоматом
- В Санкт-Петербурге дикий кабан попытался штурмом взять дверь в магазине
- В Москве неадекватный мужчина с топором напал на покупателей в магазине
- Дебоширка в Сочи вышибла стеклянную дверь магазина, рассердившись на замечание продавца
- Сотрудник ДПС из Тюмени отоварился в магазине и ушел, не заплатив за пиво и энергетик
Понравилось28