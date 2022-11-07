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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6898 постов • 753 подписчика подписаться
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Как выглядели звезды в молодости и сейчас

Как выглядели звезды в молодости и сейчас

Автор:
07 ноября 2022 11:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: до и после   звезды   звезды в молодости и сейчас   знаменитости   тогда и сейчас   фото   фото сравнения   
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Время беспощадно даже к известным и талантливым личностям. Старение и изменения неизбежны. Но на молодых звезд мы всегда можем полюбоваться в их ранних картинах. Сегодня мы решили сравнить, как изменились знаменитости со временем.

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Источник:

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Метки: до и после   звезды   звезды в молодости и сейчас   знаменитости   тогда и сейчас   фото   фото сравнения   
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Доктор Джонс 10 минут назад
А что вы хотели? Годы - гады! Это только Том Круз с годами не меняется...
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