Как спецслужбы СССР организовали фиктивный побег для американских летчиков

После известной бомбардировки Токио, один из американских бомбардировщиков сел на советской территории. Летчики рассчитывали сразу же отправиться домой, но вместо этого провели в СССР больше года. А потом сотрудники НКВД устроили им побег.
16 апреля 1942 года авиация США провела первую бомбардировку Японии. Самолеты В-25 нанесли удары по Токио и другим значимым городам страны. Операцию назвали «рейдом Дулиттла», по имени командующего налетом.
К цели самолеты доставили на авианосце, однако противник заметил их раньше запланированного, и американцам пришлось экстренно поднимать бомбардировщики в воздух. Поэтому они, хоть и загрузили в машины дополнительные канистры с топливом, все равно не рассчитали количество горючего на обратный путь.
И когда возвращались с операции, то летели не к авианосцу, а к союзным базам в Китае, их контролировал Чан Кайши. А один из бомбардировщиков, им командовал капитан Эдвард Йорк, посчитал, что они не дотянут и до Китая. Поэтому повернул в сторону СССР, хотя делать это им было категорически запрещено. Но при выборе: разбиться или сесть на советской территории, они остановились на меньшем из зол.
В то время СССР и США были союзниками, американцы поставляли нам технику и припасы по программе ленд-лиза. Но был щекотливый момент: 13 апреля 1941 года, Москва и Токио заключили пакт о нейтралитете. По нему СССР не участвовало в конфликте в Тихом океане, а если на ее территории оказывались войска конфликтующих сторон, было обязано их интернировать.
И когда американский бомбардировщик приземлился на аэродроме возле Находки, наше командование не знало, что с ним делать. С одной стороны, с американцами ссориться нельзя. А с другой - если об этом станет известно японцам, то возникнут вопросы.
Ситуация была серьезной. Поэтому на встречу с членами американского экипажа отправился заместитель командующего авиацией Тихоокеанского флота, полковник Губанов.
По воспоминаниям капитана Йорка: «Я спросил, мог бы он предоставить нам горючее, и тогда мы ранним утром улетели бы в Китай. Он согласился».
А потом из Москвы пришла директива: бомбардировщик забрать, экипаж интернировать. Послу США вручили формальный протест на действия экипажа, а в неформальной беседе заверили, что американцев будут содержать в комфортных условиях. А когда все уляжется - придумают, как отправить домой.
Так начались 13-месячные скитания летчиков по территории СССР.
Через всю страну
Сначала экипаж отправили в Хабаровск. Потом - по Сибири, вплоть до берегов Волги, оставляя неделями жить в небольших городках. Посольство США было в курсе их перемещений - им регулярно докладывали о здоровье и настроении летчиков.
Дольше всего американцы пробыли в городе Оханск, на берегу Камы. Восемь месяцев они слонялись по городку и мучились от безделья. Как вспоминал позже Йорк: «Через четыре месяца, как мы там оказались, последние из наших конвоиров уехали, и мы жили в доме сами по себе. Нам разрешалось свободно гулять по городу. К этому времени мы немного изучили русский, так что, если нас останавливали и спрашивали документы, мы могли им объяснить, кем являемся. Ну конечно, они знали сами. Большинство жителей города знали».
Один раз им даже позволили встретиться с генералом Омаром Брэдли, который курировал воздушную трассу Аляска-Сибирь. И летчики рассказали ему об идее дерзкого побега из СССР. Генерал их выслушал и сказал, что идея забавная и очень опасная. И лучше о ней больше не вспоминать и даже не заикаться.
Так что летчики продолжили «отдыхать» в СССР.
Надежда на спасение
В начале 1943 года к президенту Рузвельту обратилась жена капитана Йорка. Она просила сделать все возможное для возвращения ее мужа и его товарищей на родину. И президент напрямую написал об этом Сталину. К этому времени в войне наступил перелом: немцев разбили под Сталинградом, а японцев - в битве за Гуадалканал.
Поэтому к американскому экипажу стали относиться менее напряженно. Но отпустить их просто так все равно не могли - возник бы скандал с Японией. Тогда советское руководство поручило чекистам организовать летчикам «побег». Операцию надо было провести так, чтобы американцы думали, что это целиком и полностью их инициатива. При этом - тайно им всячески помогать.
В марте экипаж бомбардировщика отправили в Ашхабад, якобы для работы на одном из аэродромов. Ехали они на поезде и в дороге к ним подселили майора НКВД Владимира Боярского. Он выдал себя за офицера Красной Армии, Александра Якименко, и быстро подружился со всеми членами экипажа. В дороге они немного выпили и американцы рассказали ему свою историю. Боярский-Якименко «проникся» их бедой и пообещал помочь добраться до родины. Так и началась операция «Побег».
Бегство
Из воспоминаний майора Боярского: «С первых дней пребывания в Туркмении совместно с пограничниками я готовил переход границы американцами. Главным при этом было то, чтобы они поверили, что сами подготовили свой побег из СССР. Для этого примерно в 20 км на юго-восток от Ашхабада, ближе к Ирану, нами была оборудована ложная контрольно-следовая полоса, якобы обозначавшая советско-иранскую границу».
Боярский свел американцев с «контрабандистом», который водил людей через границу. Это тоже был чекист, который мастерски сыграл свою роль: за 250 долларов (у американцев даже не отобрали деньги при задержании), он согласился довезти их до «границы», а потом забрать на другой стороне. Колючую проволоку там заранее натянули так, чтобы под ней можно было проползти.
Позднее Боярский вспоминал: «Падал лунный свет. Я тепло распрощался с американцами, для пущего эффекта даже пустил слезу. Летчики заметно нервничали. Потом они дружно встали на четвереньки и, тревожно озираясь, кряхтя и шикая друг на друга, полезли под проволокой. Это надо было видеть».
«Контрабандист» подобрал запыхавшихся американцев на «иранской» стороне и без проблем провел уже через реальную границу. Это было просто - ее охраняли только советские пограничники, которым заранее скомандовали освободить этот участок. Летчики добрались до города Мешхед, обратились в британское посольство и через две недели были в США.
Источник:
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