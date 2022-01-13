Как спецслужбы СССР организовали фиктивный побег для американских летчиков

Дольше всего американцы пробыли в городе Оханск, на берегу Камы. Восемь месяцев они слонялись по городку и мучились от безделья. Как вспоминал позже Йорк: «Через четыре месяца, как мы там оказались, последние из наших конвоиров уехали, и мы жили в доме сами по себе. Нам разрешалось свободно гулять по городу. К этому времени мы немного изучили русский, так что, если нас останавливали и спрашивали документы, мы могли им объяснить, кем являемся. Ну конечно, они знали сами. Большинство жителей города знали».

Один раз им даже позволили встретиться с генералом Омаром Брэдли, который курировал воздушную трассу Аляска-Сибирь. И летчики рассказали ему об идее дерзкого побега из СССР. Генерал их выслушал и сказал, что идея забавная и очень опасная. И лучше о ней больше не вспоминать и даже не заикаться.

Так что летчики продолжили «отдыхать» в СССР.

Надежда на спасение

В начале 1943 года к президенту Рузвельту обратилась жена капитана Йорка. Она просила сделать все возможное для возвращения ее мужа и его товарищей на родину. И президент напрямую написал об этом Сталину. К этому времени в войне наступил перелом: немцев разбили под Сталинградом, а японцев - в битве за Гуадалканал.

Поэтому к американскому экипажу стали относиться менее напряженно. Но отпустить их просто так все равно не могли - возник бы скандал с Японией. Тогда советское руководство поручило чекистам организовать летчикам «побег». Операцию надо было провести так, чтобы американцы думали, что это целиком и полностью их инициатива. При этом - тайно им всячески помогать.