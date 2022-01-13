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Как спецслужбы СССР организовали фиктивный побег для американских летчиков

Как спецслужбы СССР организовали фиктивный побег для американских летчиков (7 фото)

Автор:
13 января 2022 23:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Рузвельт   американцы   бомбардировщик   летчики   побег   пограничники   сталин   чекисты   
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После известной бомбардировки Токио, один из американских бомбардировщиков сел на советской территории. Летчики рассчитывали сразу же отправиться домой, но вместо этого провели в СССР больше года. А потом сотрудники НКВД устроили им побег.

16 апреля 1942 года авиация США провела первую бомбардировку Японии. Самолеты В-25 нанесли удары по Токио и другим значимым городам страны. Операцию назвали «рейдом Дулиттла», по имени командующего налетом.

К цели самолеты доставили на авианосце, однако противник заметил их раньше запланированного, и американцам пришлось экстренно поднимать бомбардировщики в воздух. Поэтому они, хоть и загрузили в машины дополнительные канистры с топливом, все равно не рассчитали количество горючего на обратный путь.

И когда возвращались с операции, то летели не к авианосцу, а к союзным базам в Китае, их контролировал Чан Кайши. А один из бомбардировщиков, им командовал капитан Эдвард Йорк, посчитал, что они не дотянут и до Китая. Поэтому повернул в сторону СССР, хотя делать это им было категорически запрещено. Но при выборе: разбиться или сесть на советской территории, они остановились на меньшем из зол.

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В то время СССР и США были союзниками, американцы поставляли нам технику и припасы по программе ленд-лиза. Но был щекотливый момент: 13 апреля 1941 года, Москва и Токио заключили пакт о нейтралитете. По нему СССР не участвовало в конфликте в Тихом океане, а если на ее территории оказывались войска конфликтующих сторон, было обязано их интернировать.

И когда американский бомбардировщик приземлился на аэродроме возле Находки, наше командование не знало, что с ним делать. С одной стороны, с американцами ссориться нельзя. А с другой - если об этом станет известно японцам, то возникнут вопросы.

Ситуация была серьезной. Поэтому на встречу с членами американского экипажа отправился заместитель командующего авиацией Тихоокеанского флота, полковник Губанов.

По воспоминаниям капитана Йорка: «Я спросил, мог бы он предоставить нам горючее, и тогда мы ранним утром улетели бы в Китай. Он согласился».

А потом из Москвы пришла директива: бомбардировщик забрать, экипаж интернировать. Послу США вручили формальный протест на действия экипажа, а в неформальной беседе заверили, что американцев будут содержать в комфортных условиях. А когда все уляжется - придумают, как отправить домой.

Так начались 13-месячные скитания летчиков по территории СССР.

Через всю страну

Сначала экипаж отправили в Хабаровск. Потом - по Сибири, вплоть до берегов Волги, оставляя неделями жить в небольших городках. Посольство США было в курсе их перемещений - им регулярно докладывали о здоровье и настроении летчиков.

Дольше всего американцы пробыли в городе Оханск, на берегу Камы. Восемь месяцев они слонялись по городку и мучились от безделья. Как вспоминал позже Йорк: «Через четыре месяца, как мы там оказались, последние из наших конвоиров уехали, и мы жили в доме сами по себе. Нам разрешалось свободно гулять по городу. К этому времени мы немного изучили русский, так что, если нас останавливали и спрашивали документы, мы могли им объяснить, кем являемся. Ну конечно, они знали сами. Большинство жителей города знали».

Один раз им даже позволили встретиться с генералом Омаром Брэдли, который курировал воздушную трассу Аляска-Сибирь. И летчики рассказали ему об идее дерзкого побега из СССР. Генерал их выслушал и сказал, что идея забавная и очень опасная. И лучше о ней больше не вспоминать и даже не заикаться.

Так что летчики продолжили «отдыхать» в СССР.

Надежда на спасение

В начале 1943 года к президенту Рузвельту обратилась жена капитана Йорка. Она просила сделать все возможное для возвращения ее мужа и его товарищей на родину. И президент напрямую написал об этом Сталину. К этому времени в войне наступил перелом: немцев разбили под Сталинградом, а японцев - в битве за Гуадалканал.

Поэтому к американскому экипажу стали относиться менее напряженно. Но отпустить их просто так все равно не могли - возник бы скандал с Японией. Тогда советское руководство поручило чекистам организовать летчикам «побег». Операцию надо было провести так, чтобы американцы думали, что это целиком и полностью их инициатива. При этом - тайно им всячески помогать.

В марте экипаж бомбардировщика отправили в Ашхабад, якобы для работы на одном из аэродромов. Ехали они на поезде и в дороге к ним подселили майора НКВД Владимира Боярского. Он выдал себя за офицера Красной Армии, Александра Якименко, и быстро подружился со всеми членами экипажа. В дороге они немного выпили и американцы рассказали ему свою историю. Боярский-Якименко «проникся» их бедой и пообещал помочь добраться до родины. Так и началась операция «Побег».

Бегство

Из воспоминаний майора Боярского: «С первых дней пребывания в Туркмении совместно с пограничниками я готовил переход границы американцами. Главным при этом было то, чтобы они поверили, что сами подготовили свой побег из СССР. Для этого примерно в 20 км на юго-восток от Ашхабада, ближе к Ирану, нами была оборудована ложная контрольно-следовая полоса, якобы обозначавшая советско-иранскую границу».

Боярский свел американцев с «контрабандистом», который водил людей через границу. Это тоже был чекист, который мастерски сыграл свою роль: за 250 долларов (у американцев даже не отобрали деньги при задержании), он согласился довезти их до «границы», а потом забрать на другой стороне. Колючую проволоку там заранее натянули так, чтобы под ней можно было проползти.

Позднее Боярский вспоминал: «Падал лунный свет. Я тепло распрощался с американцами, для пущего эффекта даже пустил слезу. Летчики заметно нервничали. Потом они дружно встали на четвереньки и, тревожно озираясь, кряхтя и шикая друг на друга, полезли под проволокой. Это надо было видеть».

«Контрабандист» подобрал запыхавшихся американцев на «иранской» стороне и без проблем провел уже через реальную границу. Это было просто - ее охраняли только советские пограничники, которым заранее скомандовали освободить этот участок. Летчики добрались до города Мешхед, обратились в британское посольство и через две недели были в США.

Спустя десятилетия, один из членов экипажа усомнился в правдивости побега - уж слишком гладко все прошло. Его звали Дэвид Пол и своими мыслями он поделился с журналистом. Но другой пилот, Роберт Эмменс, начал с ним яростно спорить: «Нет-нет, побег был настоящим! За него мы отдали все свои деньги… На прощанье Якименко расцеловал каждого из нас, а в глазах у него стояли слезы».

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Метки: Рузвельт   американцы   бомбардировщик   летчики   побег   пограничники   сталин   чекисты   
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Броненосец Потелкам 3 часа назад
Эхъ.. И каким скотством все заканчивается нынче..
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Седой Бегемот 3 часа назад
Каждый день этот пост может не надо? Передохнем немножко?
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