FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8327 постов • 1268 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Госсекретарь США хамски пошутил о русских миротворцах в Казахстане

Госсекретарь США хамски пошутил о русских миротворцах в Казахстане (3 фото)

Автор:
09 января 2022 18:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: МИД РФ   американцы   госсекретарь   русские   сша   шутка   
4449
3

Это у американцев хорошо получается. Но наши не растерялись.

Госсекретарь в США - это министр иностранных дел. Исторически сложилось, что его называют секретарём, а на деле он заведует внешней политикой. Сейчас в США этот пост занимает Энтони Блинкен, тот ещё гражданин. Например, сегодня он заявил:

×
×

«Один урок из прошлой истории: когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Да неужели…

Наверное, он перепутал русских и американцев. Не иначе.

Вот что ему ответили в нашем МИДе:

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующее: когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности.

Многое по этому поводу расскажут индейцы Северо-Американского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не посчастливилось увидеть в своих домах этих незваных гостей».

Так что «Тони» немного промахнулся, ну ему не впервой. Так что теперь в США новая тема для «ужасных новостей» - русские захватили власть в Казахстане.

Ну конечно, 300 человек с 3 БТРами держат власть в республике) Кого американцы хотят обмануть? Своих граждан и толерантных европейцев - эти как раз любят страшилки про русских.

Ничего, пусть немного попугаются)

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: МИД РФ   американцы   госсекретарь   русские   сша   шутка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
60
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
60  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Andrey Komarov 2 часа назад
Русские варвары врывались в кишлаки и аулы, оставляя после себя школы, больницы, дороги..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 14)
65k
parallax 13 минут назад
Хуцпа скромно курит в сторонке.

"
Госсекретарь США Энтони Бликен заявил о том, что Соединённые Штаты хотели бы знать, почему Казахстан решил обратиться за помощью на фоне событий в республике к ОДКБ.

Соединённые Штаты Америки хотели бы получить от Казахстана разъяснения относительно причин, на основании которых правительством было принято решение направить обращение за помощью в ОДКБ с целью стабилизации ситуации на территории страны. С соответствующим заявлением выступил Энтони Блинкен, занимающий пост госсекретаря Штатов.

«У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но, что сейчас наиболее важно – это то, чтобы всё сейчас решалось мирным путём», – следует из заявления Блинкена, сделанного им в эфире телеканала CNN."

И это заявляет страна, чьи воска и военные базы рассредоточены по всему миру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Том Джоуд Полчаса назад
Это как-то по-детски всё выглядит. Битва в песочнице. Действительно, что ли, со времен Громыко, великие дипломаты перевелись?
Великая держава, проигнорировала бы это истеричное заявление. Хотя бы потому, что исторические факты никогда не были аргументом в политике.
А так, мы опять оправдываемся. Поддавшись на провокацию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Ulunga Sisop Полчаса назад
Хуже ВОЙНЫ с англосаксом может быть только ДРУЖБА с ним!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Старичок 36 минут назад
это он с препугу ляпнул. первое, что в пустую голову пришло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
434
да пох 42 минуты назад
Вопрос а СССР в этот момент в этих странах не было ? И я нефига не понял, МИД России отвечал через *телеграм* канал на русском ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
810
Александр Maтвийка Час назад
Ага. Уже 75 лет как не могут из Германии убраться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
babuby Час назад
Это не в МИДе ответили, а пользователи в интернете! А МИД ничего на высказывание не ответил.
Автор просто решил "плюсиков нафармить".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
2k
Frank Borman Час назад
Интересно, а кто сидел 20 лет в Афганистане, пока их не турнули отсталые талибы и они не сдристанули на самолетах, бросив всю свою технику и тяжелое оружие? Неужели это были русские?
Блинкин, кончай развешивать свои блины на уши людям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hamsterskiller Час назад
Это сказали в МИДе? Или обиженный фишкянин?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
КремлеКот Час назад
Двуличие и лицемерие - это же краеугольный камень всей внешней политики США.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
Карл Такойто 2 часа назад
Все какие то очень обидчивые стали,раньше вот в порядке вещей было вообще анекдоты про друг друга травить,чем оссобенно знаменит Ронни Рейган

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
DNK 2 часа назад
Как в этом ведомстве завелась машка захарова, так все чаще оно напоминает сборище базарных бабок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
362
Карл Такойто zloykoyot 20 минут назад
Ну она действительно не знает что такое карусели,в США же нет практики бюджетников автобусами по разным участкам возить чтобы они по несколько раз на разных голосовали
она поэтому и растерялась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 2 часа назад
Лавров... Есть такая профкссия.. разговаривать с дебилами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
196
аккаунт_удален 2 часа назад
Почему "хамски"? Он называет вещи своими именами. Или кто-то до сих пор верит, что, к примеру, жители Донбасса в Украине сами сплотились, поназначали себе "чиновников" с гражданством РФ и с радостью стреляют по другим украинцам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
73
Vustinii аккаунт_удален Полчаса назад
По фашистам и бэндеровцам стреляют это да
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
211
Иванов Петров Сидоров аккаунт_удален 21 минуту назад
Все в свое время. И до вас очередь дойдет.
Так что беги. Может еще успеешь в Карпатах границу перейти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Американские солдаты покидают: 30 фото как сдаются те, кто считал себя сильнее Американские солдаты покидают: 30 фото как сдаются те, кто считал себя сильнее Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно Вот скажи мне американец... Истории русских бизнесменов в Америке Вот скажи мне американец... Истории русских бизнесменов в Америке Загадочный покупатель из России выложил $140 млн наличными за самый дорогой дом Флориды Загадочный покупатель из России выложил $140 млн наличными за самый дорогой дом Флориды Ученые озадачили: россиянин с американцем, похоже, братья Ученые озадачили: россиянин с американцем, похоже, братья
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49012



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»?
1
58
Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»?
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Казахстан#в мире#смешные#картинки#подборка#космос#Приколы#добрые видео
#интересно#история#животные#комментарии#прикольные#сарказм#страна#наука#рождество#на различный вкус
#факты#кино#СССР#люди#новый год#фотографии#90-е#позитив#сша#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться