Госсекретарь США хамски пошутил о русских миротворцах в Казахстане

Это у американцев хорошо получается. Но наши не растерялись.
Госсекретарь в США - это министр иностранных дел. Исторически сложилось, что его называют секретарём, а на деле он заведует внешней политикой. Сейчас в США этот пост занимает Энтони Блинкен, тот ещё гражданин. Например, сегодня он заявил:
«Один урок из прошлой истории: когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».
Да неужели…
Наверное, он перепутал русских и американцев. Не иначе.
Вот что ему ответили в нашем МИДе:
«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующее: когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности.
Многое по этому поводу расскажут индейцы Северо-Американского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не посчастливилось увидеть в своих домах этих незваных гостей».
Так что «Тони» немного промахнулся, ну ему не впервой. Так что теперь в США новая тема для «ужасных новостей» - русские захватили власть в Казахстане.
Ну конечно, 300 человек с 3 БТРами держат власть в республике) Кого американцы хотят обмануть? Своих граждан и толерантных европейцев - эти как раз любят страшилки про русских.
Ничего, пусть немного попугаются)
Источник:
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Госсекретарь США Энтони Бликен заявил о том, что Соединённые Штаты хотели бы знать, почему Казахстан решил обратиться за помощью на фоне событий в республике к ОДКБ.
Соединённые Штаты Америки хотели бы получить от Казахстана разъяснения относительно причин, на основании которых правительством было принято решение направить обращение за помощью в ОДКБ с целью стабилизации ситуации на территории страны. С соответствующим заявлением выступил Энтони Блинкен, занимающий пост госсекретаря Штатов.
«У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но, что сейчас наиболее важно – это то, чтобы всё сейчас решалось мирным путём», – следует из заявления Блинкена, сделанного им в эфире телеканала CNN."
И это заявляет страна, чьи воска и военные базы рассредоточены по всему миру.
Великая держава, проигнорировала бы это истеричное заявление. Хотя бы потому, что исторические факты никогда не были аргументом в политике.
А так, мы опять оправдываемся. Поддавшись на провокацию.
Автор просто решил "плюсиков нафармить".
Во первых, когда кому то отвечают, как минимум ставят хештег, что б он как минимум увидел. Во вторых это обычные разглагольствования для своих, повторюсь, как обычные семенейные посиделки на кухне с перемывантем костей за спиной.
Никаким ПРЯМЫМ обращением там и близко не пахнет.
Если сидит компания на задней парте и называет вас козлом, а вы пришли домой и рассказали маме, КАК БЫ вы им ответили, это не ответ, как и ваши маты в машине, когда вас кто то подрезал.
У Блинкена скорее всего нет Телеги это о тегах...
А так... Даже законы вступают в силу после их опубликования в СМИ
https://t.me/MID_Russia/18082https://t.me/MID_Russia/18082
https://www.reuters.com/world/russia-reacts-furiously-blinken-jibe-over-troops-kazakhstan-2022-01-08/https://www.reuters.com/world/russia-reacts-furiously-blinken-jibe-over-troops-kazakhstan-2022-01-08/
https://www.newsweek.com/moscow-blasts-us-after-antony-blinken-questions-russian-troops-kazakhstan-1667219?amp=1https://www.newsweek.com/moscow-blasts-us-after-antony-blinken-questions-russian-troops-kazakhstan-1667219?amp=1
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10382159/amp/Russia-reacts-fury-Blinkens-jab-troops-Kazakhstan.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-10382159/amp/Russia-reacts-fury-Blinkens-jab-troops-Kazakhstan.html
Блинкин, кончай развешивать свои блины на уши людям.
Это Псаки-то говорит грамотно ? Ну-ну.
https://iz.ru/1177779/2021-06-12/psaki-dvazhdy-oshiblas-v-titule-elizavety-ii?utm_source=smi2https://iz.ru/1177779/2021-06-12/psaki-dvazhdy-oshiblas-v-titule-elizavety-ii?utm_source=smi2
На очередном брифинге для прессы Псаки пустившись в перечисление «грехов» России, она запуталась, замолчала, а затем призналась: «Я тут теряю мысль», сообщает РИА Новости.
Затем она назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генеральным секретарем ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена президентом США. Пытаясь выкрутиться и свести свою позорную оговорку к шутке, Псаки заявила: «Я назвала его президентом Блинкеном это повышение, но кто знает!».
https://jpgazeta.ru/psaki-opyat-opozorilas/https://jpgazeta.ru/psaki-opyat-opozorilas/
Ну и до кучи, почитай здесь.
Женщина-анекдот: главные перлы вернувшейся в Белый дом Джен Псаки
https://www.mk.ru/politics/2020/11/30/zhenshhinaanekdot-glavnye-perly-vernuvsheysya-v-belyy-dom-dzhen-psaki.htmlhttps://www.mk.ru/politics/2020/11/30/zhenshhinaanekdot-glavnye-perly-vernuvsheysya-v-belyy-dom-dzhen-psaki.html
Вот ту, единственную, сермяжную.
Опровергание соловьиного помета не считается.
Только правду, в которой вы уверены и умрете за неё.
А иначе это не правда, а Ваше мнение.
Так что беги. Может еще успеешь в Карпатах границу перейти.