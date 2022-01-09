Госсекретарь США хамски пошутил о русских миротворцах в Казахстане

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующее: когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности.

Многое по этому поводу расскажут индейцы Северо-Американского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не посчастливилось увидеть в своих домах этих незваных гостей».

Так что «Тони» немного промахнулся, ну ему не впервой. Так что теперь в США новая тема для «ужасных новостей» - русские захватили власть в Казахстане.

Ну конечно, 300 человек с 3 БТРами держат власть в республике) Кого американцы хотят обмануть? Своих граждан и толерантных европейцев - эти как раз любят страшилки про русских.

Ничего, пусть немного попугаются)