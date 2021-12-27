Аты-баты, шли солдаты: армия России через призму национальности

Присоединившиеся к России в середине XVII века украинские казаки служили в своих особых формированиях, собственно, как и все казаки Российского государства. Но служба на Украине долгое время имела свои особенности.

Несмотря на то, что далеко не все украинцы входили в казачье сословие, украинцы других сословий (крестьяне, мещане) также долго не призывались в армию. С конца XVII века царь Алексей Михайлович начал время от времени производить наборы рекрут – принудительное изъятие на службу в армию определённого числа гражданских лиц. В начале XVIII века его сын Пётр сделал рекрутские наборы основой комплектования русской армии. Но на жителей как гетманства Малороссийского, так и т.н. Слободской Украины эти наборы не распространялись. Эти украинцы считались служащими в «ландмилиции», то есть в территориальном ополчении, а не в регулярной армии.

Говорят, что слово «москаль» пошло с тех времен. Им обозначали одновременно и солдата, и русского, так как украинцы в российской армии не служили. Только Екатерина II, уничтожив Запорожскую Сечь и распространив на Украину крепостное право, в 1783 году подчинила действию рекрутских наборов податные сословия населения Украины.