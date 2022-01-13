14 крышесносных прозвищ из детства и не только, которые прицепились к людям как банный лист

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В детстве даже безобидная ситуация или случайно сказанное слово могут привести к неожиданным последствиям. Например, появлению необычной клички. Пользователи соцсетей поделились прозвищами, которые были у них и их знакомых.
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А у вас было прозвище в детстве?
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Рассказывать что и почему не стану, слишком много текста.
Обидным, но не оскорбительным.
Наверное это лучше, чем присвоенным за внешность или "косяки"