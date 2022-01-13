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14 крышесносных прозвищ из детства и не только, которые прицепились к людям как банный лист

14 крышесносных прозвищ из детства и не только, которые прицепились к людям как банный лист (15 фото)

Автор:
13 января 2022 22:52
Сообщество : Юмор
Метки: детство   забавно   кличка   прикол   прозвище   фото   
1847
15

В детстве даже безобидная ситуация или случайно сказанное слово могут привести к неожиданным последствиям. Например, появлению необычной клички. Пользователи соцсетей поделились прозвищами, которые были у них и их знакомых.

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А у вас было прозвище в детстве?

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Метки: детство   забавно   кличка   прикол   прозвище   фото   
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6  комментариев
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37k
Вепс 49 минут назад
А я вот догадываюсь почему Олю Пыж звали Пылесосом =)))
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1k
Sam 15 минут назад
Среди моих знакомых были персонажи с погонялами Череп, Литр, Наркоз, Курочка, Рэп, Гномик...
Рассказывать что и почему не стану, слишком много текста.
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14k
Алексей Полчаса назад
Мне наверное "повезло" - фамилия звучная и все годы учебы (школа, инст), прозвище было ее производным.
Обидным, но не оскорбительным.
Наверное это лучше, чем присвоенным за внешность или "косяки"
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14k
Александр 38 минут назад
Я был "Гога"... Не именем, ни фамилией, ни схожестью с персонажем из "Республики ШКИД"... Просто почему-то вот так... С класса 5-6-го... Иногда, на "встречах", так обращаются... Ну и ладно, я "в ответ" помню их, менее деликатные прозвища...
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