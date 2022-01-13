Первый год мирной жизни. Цветные снимки Ленинграда в 1945 году. Фото раскрашены с помощью нейросети

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Война закончилась, Ленинград стал постепенно возвращаться к мирной жизни: поврежденные здания стали реставрировать, из эвакуации возвращались жители города и многие ценные экспонаты уникальных музеев. Давайте посмотрим, как город, переживший все ужасы войны, начинал жить вновь спокойной жизнью.
1.
Ценные памятники Ленинграда тщательно укрывали в период войны. Знаменитый медный всадник был полностью засыпан песком и сверху укрыт деревянным настилом. В войну он поврежден не был. На фотографии мы видим, как красивейший памятник вновь открывают для обозрения.
2.
Восстанавливали город не только взрослые, но и дети! На снимке школьники чинят крышу жилого дома на Невском проспекте.
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4.
Невский проспект 9 мая 1945 года.
Только представьте эмоции людей на снимке, когда они услышали, что война наконец завершилась. Через сколько всего прошли эти люди.
Только представьте эмоции людей на снимке, когда они услышали, что война наконец завершилась. Через сколько всего прошли эти люди.
9.
Триумфальная арка на Московском проспекте.
Это была временная триумфальная арка, сейчас здесь находится монумент защитникам Ленинграда.
Это была временная триумфальная арка, сейчас здесь находится монумент защитникам Ленинграда.
10.
Откапывают конные скульптуры с Аничкова моста.
Конные скульптуры были закопаны недалеко от моста – в саду Аничкова дворца.
Конные скульптуры были закопаны недалеко от моста – в саду Аничкова дворца.
12.
Сквер у Исаакиевского собора.
От полей с капустой периода блокадного Ленинграда уже не осталось и следа. Как и прежде у Исаакиевского собора прекрасный сквер.
От полей с капустой периода блокадного Ленинграда уже не осталось и следа. Как и прежде у Исаакиевского собора прекрасный сквер.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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