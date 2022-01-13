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Первый год мирной жизни. Цветные снимки Ленинграда в 1945 году. Фото раскрашены с помощью нейросети

Первый год мирной жизни. Цветные снимки Ленинграда в 1945 году. Фото раскрашены с помощью нейросети (14 фото)

Автор:
13 января 2022 21:47
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
645
14
Война закончилась, Ленинград стал постепенно возвращаться к мирной жизни: поврежденные здания стали реставрировать, из эвакуации возвращались жители города и многие ценные экспонаты уникальных музеев. Давайте посмотрим, как город, переживший все ужасы войны, начинал жить вновь спокойной жизнью.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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20k
Седой Бегемот 5 часов назад
Выведи сейчас учитель учеников на восстановление чего-либо, хоть одноэтажной избушки без страховки и МЧС - посадят лет на пять. Ну и как воспитывать патриотов и мужиков?
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6k
Погулять вышел 2 часа назад
Вроде бы у Исакия на фронтонах барельефы из красного гранита, а купол был позолоченный ещё со времён Монферрана, не?
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81
rehbinder 3 часа назад
И какая-то падла минуснула
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7k
Фobosgrunt 5 часов назад
Человек с георгиевским крестом, их разрешили открыто носить в 44-м, значит еще в Первую мировую немцев или их союзников бил.
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