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Казахстан переживает бум предложений по продаже награбленного во время беспорядков

Казахстан переживает бум предложений по продаже награбленного во время беспорядков (3 фото)

Автор:
13 января 2022 12:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   мародеры   объявления   продажа   
6290
3

Казахстан оживает после кризиса: на местных сайтах объявлений - бум предложений о продаже брендовых вещей и техники по ценам сильно ниже рыночных.

Аттракцион невиданной щедрости начался сразу, как только в Казахстане возобновилась работа интернета. 9-10 января местные сайты запестрили свежими объявлениями о продаже техники, золота, украшений, парфюма и брендовой одежды, и все это по ценам сильно ниже рыночных. Например, оригинальный кожаный портфель Hugo Boss продают всего за 15 тысяч тенге (2500 рублей), новые золотые часы можно купить за 150 тысяч тенге, или 25 с половиной тысяч рублей, а новую обувь Adidas — по 8 тысяч тенге за пару. Об этом пишет телеграм-канал Ньюсач/Двач.

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Большая часть объявлений из Алма-Аты, которая сильнее других пострадала от мародерства. Продавцы на вопросы о происхождении заверяют, что товары не краденые, а "просто не подошли" ("Ролексы" не подошли) или "подарили несколько пар", поэтому излишки приодится продавать. В казахстанском интернете предполагают, что через сервисы мародеры начали сбывать награбленное.

Ранее Фишки писали о нашествии на города Казахстана мародеров: этот особый вид людей локтями и оружием прокладывал себе дорогу к бесплатной колбасе и технике.

Business FM под видом покупателя позвонила по объявлению о продаже новой модели смартфона Samsung, стоимостью всего чуть более 20 тысяч рублей. Продавец Асхат заверяет: товар не краденый:

— Это по объявлению о Samsung A515. Так есть он еще у вас в наличии?

— Есть.

— Новый? В упаковке?

— Да, новый в упаковке, там написано.

— А чек есть?

— Нет чека.

— Можно поинтересоваться, почему нет?

— Там подарок был.

— Асхат, если у него сомнительное происхождение, выносили мародеры, вы мне скажите, как есть.

— Нет. Он был куплен еще до этих событий. Просто подарили на Новый год. Как раз я хотел поставить, но уже не было выхода в интернет. У нас связь отключили, и так далее. Потому я поставил так поздно.

Ранее сервис объявлений «OLX Казахстан» предупредил, что приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, преследуется по закону. Администрация сайта опубликовала перечень рекомендаций, который поможет не приобретать товар, добытый преступным путем. При обнаружении подозрительных объявлений пользователей просят незамедлительно направить информацию через форму обратной связи. Об этом сообщает Business FM.

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Метки: Казахстан   мародеры   объявления   продажа   
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Вот это я называю чёрная пятница, скидки так скидки.
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−8
Insaid From 5 минут назад
дятлы отбросили себя на 20 лет назад теперь живут пускай как бедуины.
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17k
Vital Idol Полчаса назад
местные говорят, что с оружием были и мародёрничали переодетые силовики - мусаракши, военные итд...
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6k
Nikolay Полчаса назад
Распродажи по-казахски. Gop-Stop selling
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7k
KarabasBarabas 38 минут назад
У ментов раскрываемость вырастет до 146%
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70
eutace 42 минуты назад
ищите это всё скоро в своей стране
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12k
Александр 42 минуты назад
Один сапок или два сапок?
А то в одном будет неудобно как-то
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598
pinbalist 52 минуты назад
Сверхразумы :)
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97
Nаnе First NameLаst 53 минуты назад
Асхат, если у него сомнительное происхождение, выносили мародеры, вы мне скажите, как есть
========
Уже бы с самого начала спрашивал - а вы честно-пречестно не мародёр? А вещи не краденные, даёте честное и благородное немародёрское слово?
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1k
Anton Chigurh Час назад
торговля кипит.
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2k
Frank Borman Час назад
Знакомая ситуация. В святые 90е в России тоже некоторые личности приобретали заводы, фабрики и целые комбинаты по сильно заниженным ценам. Просто в Казахстан прихватизация добралась только сейчас.
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612
Leonid 2 часа назад
Так ловите их за жопу!! этот товар легко проверить на кражу
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3k
sedoisever 2 часа назад
Самсунг А515 стоит 19 тыс.
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7k
Сидор Сидоров 2 часа назад
Кто купит награбленное, тот с..а!
А по человечески – п..р.
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575
bad-bubble 2 часа назад
Дебилы. Спалились сразу)
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
В след раз мародеры будут предусмотрительнее и будут выбивать чеки
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17k
fanatik115 2 часа назад
это был мирный протест, остальное пропаганда Кремля!
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269
BORODA 2 часа назад
А как попасть на их авито)) приборохлился бы часиками))
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26k
Vazari 2 часа назад
На сколько я помню, у них по улицам ходят языковые патрули и притесняют русскоязычных. Почему тогда в своем "казахнете" они пишут только по-русски? "сапок новый" мля.
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