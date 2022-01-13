Казахстан переживает бум предложений по продаже награбленного во время беспорядков

Казахстан оживает после кризиса: на местных сайтах объявлений - бум предложений о продаже брендовых вещей и техники по ценам сильно ниже рыночных.
Аттракцион невиданной щедрости начался сразу, как только в Казахстане возобновилась работа интернета. 9-10 января местные сайты запестрили свежими объявлениями о продаже техники, золота, украшений, парфюма и брендовой одежды, и все это по ценам сильно ниже рыночных. Например, оригинальный кожаный портфель Hugo Boss продают всего за 15 тысяч тенге (2500 рублей), новые золотые часы можно купить за 150 тысяч тенге, или 25 с половиной тысяч рублей, а новую обувь Adidas — по 8 тысяч тенге за пару. Об этом пишет телеграм-канал Ньюсач/Двач.
Большая часть объявлений из Алма-Аты, которая сильнее других пострадала от мародерства. Продавцы на вопросы о происхождении заверяют, что товары не краденые, а "просто не подошли" ("Ролексы" не подошли) или "подарили несколько пар", поэтому излишки приодится продавать. В казахстанском интернете предполагают, что через сервисы мародеры начали сбывать награбленное.
Ранее Фишки писали о нашествии на города Казахстана мародеров: этот особый вид людей локтями и оружием прокладывал себе дорогу к бесплатной колбасе и технике.
Business FM под видом покупателя позвонила по объявлению о продаже новой модели смартфона Samsung, стоимостью всего чуть более 20 тысяч рублей. Продавец Асхат заверяет: товар не краденый:
— Это по объявлению о Samsung A515. Так есть он еще у вас в наличии?
— Есть.
— Новый? В упаковке?
— Да, новый в упаковке, там написано.
— А чек есть?
— Нет чека.
— Можно поинтересоваться, почему нет?
— Там подарок был.
— Асхат, если у него сомнительное происхождение, выносили мародеры, вы мне скажите, как есть.
— Нет. Он был куплен еще до этих событий. Просто подарили на Новый год. Как раз я хотел поставить, но уже не было выхода в интернет. У нас связь отключили, и так далее. Потому я поставил так поздно.
Ранее сервис объявлений «OLX Казахстан» предупредил, что приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, преследуется по закону. Администрация сайта опубликовала перечень рекомендаций, который поможет не приобретать товар, добытый преступным путем. При обнаружении подозрительных объявлений пользователей просят незамедлительно направить информацию через форму обратной связи. Об этом сообщает Business FM.
Источник:
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А то в одном будет неудобно как-то
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Уже бы с самого начала спрашивал - а вы честно-пречестно не мародёр? А вещи не краденные, даёте честное и благородное немародёрское слово?
Но думаю, рано или поздно и за них примутся.
А по человечески – п..р.
Зато теперь эти "товарищи" могут поиметь проблем.
Полицейские, которым отрезали головы, так перед этим и говорили: Ребята, режьте, чтобы показать Кремлю и Путину, кто в доме хозяин и что такое настоящая демократия и закон!
Правда...... соединёнными.
Кстати, вы и русский языковой патруль не пройдёте. «Насколько» в данном случае пишется слитно.