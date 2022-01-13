Казахстан переживает бум предложений по продаже награбленного во время беспорядков

Большая часть объявлений из Алма-Аты, которая сильнее других пострадала от мародерства. Продавцы на вопросы о происхождении заверяют, что товары не краденые, а "просто не подошли" ("Ролексы" не подошли) или "подарили несколько пар", поэтому излишки приодится продавать. В казахстанском интернете предполагают, что через сервисы мародеры начали сбывать награбленное.

Ранее Фишки писали о нашествии на города Казахстана мародеров: этот особый вид людей локтями и оружием прокладывал себе дорогу к бесплатной колбасе и технике.

Business FM под видом покупателя позвонила по объявлению о продаже новой модели смартфона Samsung, стоимостью всего чуть более 20 тысяч рублей. Продавец Асхат заверяет: товар не краденый:

— Это по объявлению о Samsung A515. Так есть он еще у вас в наличии?

— Есть.

— Новый? В упаковке?

— Да, новый в упаковке, там написано.

— А чек есть?

— Нет чека.

— Можно поинтересоваться, почему нет?

— Там подарок был.

— Асхат, если у него сомнительное происхождение, выносили мародеры, вы мне скажите, как есть.

— Нет. Он был куплен еще до этих событий. Просто подарили на Новый год. Как раз я хотел поставить, но уже не было выхода в интернет. У нас связь отключили, и так далее. Потому я поставил так поздно.