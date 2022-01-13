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Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в современной России на 20% выше, чем в СССР

Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в современной России на 20% выше, чем в СССР (3 фото)

Автор:
13 января 2022 15:13
Сообщество : Жить в России
Метки: безработица   выплаты   инфляция   кудрин   пандемия   помощь   счетная палата   экономика   
918
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И добавил, что населению не нужны выплаты из-за пандемии и высокой инфляции.

Алексей Кудрин - глава Счетной палаты РФ. До этого занимал должности министра финансов, зампреда правительства, в общем, не последний человек в стране. Недавно он высказался:

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«Уровень жизни сейчас примерно на 20% выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня».

По его словам, в 1990-х и начале нулевых, в стране были «созданы институты и приняты базовые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой».

И добавил:

«В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире».

Чем-то напоминает агитку из того периода, против которого как раз выступает Алексей Леонидович) Да и большинство не наблюдает «повышение уровня жизни», тем более, в три раза. Скорее наоборот.

А на вопрос о помощи поселению: выплатах в связи с пандемией, безработицей и высокой инфляцией, которая сжирает все деньги, господин Кудрин быстро ответил, что «выплаты пока не нужны».

Ведь есть такая «прекрасная и развитая рыночная экономика»… Зачем какая-то помощь?

Сами справитесь.

Источник:

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Метки: безработица   выплаты   инфляция   кудрин   пандемия   помощь   счетная палата   экономика   
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2k
Чучело Мяучело Полчаса назад
Очередная игра с цифрами. Да, по сравнению с совком жить стали покучерявей, че там. Но! Как мы могли бы жить, не проепи эффективные реформаторы всю промышленность и не отбросив страну на задворки - это вопрос. Пример - Китай. Они стартовали с намного более низкого старта. И вранье, что русские не хотят работать. Хотят, но не за трудодни и почетную грамоту. Кудрин - стандартная #*%/*/&
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241
zenon 4 минуты назад
Подняли на 20%. Теперь не каждый сможет до неё дотянуться. Если разобраться, то в Казахстане таким подъёмом сподвигли народ до восстания. Но россияне не казахи и будут терпеть, пока кто-то... Очень похоже на то, как Ходжа Насретдин брался научить ишака говорить за 15 лет. Ты, что делаешь закричали друзья и знакомые, ты не сможешь научить ишака говорить. Ходжа, деньги я получил. За 15 лет может многое произойти может сдохнуть ишак, или правитель, или я. Но он надеялся, что сдохнет правитель, или ишак.
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29k
Snork Snorkoff 4 минуты назад
Гораздо выше.
Вот при СССР у меня из имущества были кеды, штаны, рюкзак и комсомольский значок. А сейчас, две машины, дом, квартира.. ))
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1k
Атомный Крот 6 минут назад
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21k
Влад 17 минут назад
Не буду спорить, он говорит чистую правду. Вот только что именно он говорит? "с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза" - и это чистая правда, но начиная с 2012 года началось падение и продолжается непрерывно уже 10 лет. Зачем говорить что было в 2012? Сейчас 2022ой.
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3k
Нескучный сад 19 минут назад
Да он просто из шкафа забыл вылезти и до сих пор в чиновничьей Нарнии сидит. Там же и Путин с ним рядом, который на прямой линии поставил "отлично" работе правительства.
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10k
Kostick 20 минут назад
на самом деле, если брать количество авто, электроники на душу населения, потребляемого мяса - то действительно лучше. вот стабильности всё меньше и меньше.
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344
Карл Такойто 22 минуты назад
Уровень жизни и правда выше,но это не благодаря заслугам Кудрина или ему подобных,а просто благодаря техническому прогрессу и открытому рынку. Бытовая техника,электроника, автомобили-всё это стоило каких то космических денег в СССР, одежда-обувь опять же сейчас тоже дешевле в общем и целом. Только смысл это сравнивать? Там совсем другая страна с плановой экономикой была, которой больше нет. Сравнивать надо с другими относительно того же промежутка времени-попробуйте сравнить с Китаем например,взять Китай в начале 90-ых и сейчас. Ну или хотя бы с Прибалтикой,они в 90-ых были в той же ситуации что и РФ после распада Союза,при том что у них нет ни нефти ни газа- можно сравнить уровень жизни. В общем как то так надо сравнивать,а не пинать вечно труп СССР, или вспоминать как до революции жили,многие крестьяне тогда читали плохо- сейчас вон уже все грамотные,видите насколько похорошела то все при Собянине,логика у них такая
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344
Карл Такойто Хельги 4 минуты назад
Да я не собираюсь с вами в словоблудие вступать,есть цифры по которым оценивается уровень жизни. ВВП на душу населения,размер пенсий,зарплат и т.д. А эти ваша мантра про то что там всё ,,дорого,, это на кого рассчитано?Продукты стоят либо так же либо дешевле,ну а коммуналка и электричество,там уже нет большой разницы с Россией,просто потому что в России серьезно выросли цены. Проезд на общественном транспорте в Эстонии например вообще бесплатный. А то что ездят на заработки,а что в Москву не рвутся что ли из регионов на заработки? По той же причине многие ездят работать в Голландию, Англию и т.д. Просто потому что там больше платят.
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2k
Могвай 23 минуты назад
А не пора ли таких "товарищей" развешивать на ближайших деревьях?
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1k
Денис Федоров Полчаса назад
Надо же как то оправдать происходящее
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14k
Hairy. Полчаса назад
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977
Игорь Меншиков Полчаса назад
Это его лядь уровень жизни вырос в 3 раза?? Тогда ладно, а то я подумал, опять напи.. дел
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43k
Элек Мек Полчаса назад
Они с тобой согласны.
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62
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Может гражданину Кудрину и всей его собачьей семейке,пора на покой,под землю?!!!!
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10k
Шурум-бурум Полчаса назад
только в СССР не было столько должников!
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18k
Serg2001 Полчаса назад
Хрен поспоришь. В СССР ни у кого не было мобильников. Даже в начале 90-х только новый русский бандос мог себе позволить. А чичас у каждого школьника... )
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3k
Феликс Дзержинский 37 минут назад
Алёша п.издабол.
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27k
lem02 38 минут назад
Когда ты ни кому не должен, есть два варианта. Или у тебя все есть и тебе ничего не надо (как в России, на пример) или просто в долг тебе не дают...
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5k
pilgrimnl 40 минут назад
может не выше, а дороже?
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Показать ещё 5 ответов (из 7)
124
kukaracha21 42 минуты назад
Я вот дажe нe сомнeваюсь, что уровeнь жизни Кудрина на 20% вышe, чeм в СССР.
А возможно, что и на 200%
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65k
Доктор Джонс 44 минуты назад
Специальное предложение для этого упыря:
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