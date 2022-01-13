Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в современной России на 20% выше, чем в СССР

И добавил, что населению не нужны выплаты из-за пандемии и высокой инфляции.
Алексей Кудрин - глава Счетной палаты РФ. До этого занимал должности министра финансов, зампреда правительства, в общем, не последний человек в стране. Недавно он высказался:
«Уровень жизни сейчас примерно на 20% выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня».
По его словам, в 1990-х и начале нулевых, в стране были «созданы институты и приняты базовые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой».
И добавил:
«В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире».
Чем-то напоминает агитку из того периода, против которого как раз выступает Алексей Леонидович) Да и большинство не наблюдает «повышение уровня жизни», тем более, в три раза. Скорее наоборот.
А на вопрос о помощи поселению: выплатах в связи с пандемией, безработицей и высокой инфляцией, которая сжирает все деньги, господин Кудрин быстро ответил, что «выплаты пока не нужны».
Ведь есть такая «прекрасная и развитая рыночная экономика»… Зачем какая-то помощь?
Сами справитесь.
Источник:
- Россиянин купил продукты по чеку 2007 года и удивился росту инфляции в стране
- "Страшно, капец, а что делать?": Рожков из "Уральских пельменей" пошел в электрики
- Из-за пандемии обанкротился и закрылся крупнейший европейский бордель
- "От голода еще никто не умер!": министр экономики Бурятии описала ситуацию в республике
- Инструкция: как получить обещанные властями 10 тысяч рублей на ребенка
Понравилось31
Вот при СССР у меня из имущества были кеды, штаны, рюкзак и комсомольский значок. А сейчас, две машины, дом, квартира.. ))
Сравнивайте медианную жизнь так сказать не государственных людей. И обязательно учтите стоимость обязательных платежей - комуналка, проезд, еда. Очень быстро поймете, почему например Латвия страна гастарбайтеров которые всеми силами стараются ни когда не вернутся на родину.
А возможно, что и на 200%