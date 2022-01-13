Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в современной России на 20% выше, чем в СССР

«Уровень жизни сейчас примерно на 20% выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня».

По его словам, в 1990-х и начале нулевых, в стране были «созданы институты и приняты базовые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой».

И добавил:

«В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире».

Чем-то напоминает агитку из того периода, против которого как раз выступает Алексей Леонидович) Да и большинство не наблюдает «повышение уровня жизни», тем более, в три раза. Скорее наоборот.