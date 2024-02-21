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На Чукотке разрешили усыновлять одиноких пенсионеров и получать деньги от государства

На Чукотке разрешили усыновлять одиноких пенсионеров и получать деньги от государства

Автор:
21 февраля 2024 15:46
Сообщество : Жить в России
Метки: выплаты   опекун   пенсионеры   помощь   усыновление   чукотка   
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Но опекун обязан взять пожилого человека в свою семью.

Правительство Чукотского автономного округа приняло одобрило закон о социальной поддержке пенсионеров. Теперь их можно усыновлять. Для этого пожилой человек должен оформить подробный договор с опекуном и перебраться жить в его семью.

Взявшему под крыло одинокого старика полагается ежемесячная выплата - 34 686 рублей. Это прожиточный минимум для пенсионеров в Чукотском АО.

Есть ряд условий:

  • У пенсионера и членов приёмной семьи не должно быть родственных связей.
  • Опекун должен быть младше пенсионного возраста.

Ещё раз подчёркивается, что пенсионер должен жить в семье опекуна.

Как считает губернатор Чукотки Владислав Кузнецов:

Инициатива - важная, пожилые люди должны жить в комфортных условиях. Людей, которые готовы за ними ухаживать, мы поддержим. Поставил задачу контролировать, как эта форма социальной поддержки у нас в округе работает. При необходимости - будем вносить изменения.

Население Чукотки к новому закону отнеслось положительно. Как и к любой другой форме поддержки населения. Но есть и критики, они намекают на то, что обязательно найдутся те, кто заключат договор только для того, чтобы пропивать полученные деньги.

Хотя губернатор обещал присматривать, чтобы такого не было.

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Метки: выплаты   опекун   пенсионеры   помощь   усыновление   чукотка   
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Гомерчик Час назад
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