На Чукотке разрешили усыновлять одиноких пенсионеров и получать деньги от государства

Правительство Чукотского автономного округа приняло одобрило закон о социальной поддержке пенсионеров. Теперь их можно усыновлять. Для этого пожилой человек должен оформить подробный договор с опекуном и перебраться жить в его семью.

Взявшему под крыло одинокого старика полагается ежемесячная выплата - 34 686 рублей. Это прожиточный минимум для пенсионеров в Чукотском АО.