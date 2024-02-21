На Чукотке разрешили усыновлять одиноких пенсионеров и получать деньги от государства

Но опекун обязан взять пожилого человека в свою семью.
Правительство Чукотского автономного округа приняло одобрило закон о социальной поддержке пенсионеров. Теперь их можно усыновлять. Для этого пожилой человек должен оформить подробный договор с опекуном и перебраться жить в его семью.
Взявшему под крыло одинокого старика полагается ежемесячная выплата - 34 686 рублей. Это прожиточный минимум для пенсионеров в Чукотском АО.
Есть ряд условий:
- У пенсионера и членов приёмной семьи не должно быть родственных связей.
- Опекун должен быть младше пенсионного возраста.
Ещё раз подчёркивается, что пенсионер должен жить в семье опекуна.
Как считает губернатор Чукотки Владислав Кузнецов:
Инициатива - важная, пожилые люди должны жить в комфортных условиях. Людей, которые готовы за ними ухаживать, мы поддержим. Поставил задачу контролировать, как эта форма социальной поддержки у нас в округе работает. При необходимости - будем вносить изменения.
Население Чукотки к новому закону отнеслось положительно. Как и к любой другой форме поддержки населения. Но есть и критики, они намекают на то, что обязательно найдутся те, кто заключат договор только для того, чтобы пропивать полученные деньги.
Хотя губернатор обещал присматривать, чтобы такого не было.
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