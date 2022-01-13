Ошибки выживальщиков, или Советы, опасные для жизни

«Не слушайте тех, кто смеется, когда, собираясь на короткое время на природу, вы берете с собой все необходимое для выживания в лесу. Такие вещи, как всепогодная зажигалка или спички, фильтр или таблетки для очистки воды или запасные батарейки для фонаря не много весят и не занимают много места. Но они могут спасти жизнь. Люди теряются в коротких поездках или получают травмы, из-за которых не могут выйти к людям, даже находясь недалеко от них. Чтобы заблудиться, не нужны тайга или джунгли».