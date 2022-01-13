Ошибки выживальщиков, или Советы, опасные для жизни

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Рекомендации по поведению в чрезвычайных ситуациях - один из популярных жанров в интернете. Но, оказывается, не все рекомендации одинаково полезны. Знатоки объясняют, какие из популярных советов на случай опасности не просто не помогут, но и поставят под угрозу вашу жизнь.
«Считается, что, если утопающего вытащили из воды, и он задышал, то дело сделано, и он может идти домой. Но это не так. Если вы спасаете кого-то от утопления, ему все равно нужна врачебная помощь. Легкие покрыты скользким, похожим на слизь веществом - сурфактантом. Именно оно не дает им слипаться. Если в легкие попало много воды, скорее всего, она вымыла сурфактант. Легкие утопавшего могут схлопнуться в любой момент, к тому же их способность поглощать кислород снижается. Во избежание этого лучше отправить пострадавшего в больницу и подержать на кислороде».
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«Неправда, что вы должны нормировать воду, находясь в ситуации, когда речь идет о выживании. Нет. Пейте то, что у вас есть, пока оно не закончится. Используйте это время с хорошим уровнем гидратации, чтобы оценить ситуацию и сделать правильный выбор. Когда вы обезвожены, способности к принятию решений падают так же быстро, как и физические возможности. Между тем, именно первые решения, которые вы принимаете для спасения своей жизни, имеют решающее значение».
"Неправда, что прыжок с высокой скалы в воду может спасти вас. Без опыта такого рода прыжков вы просто переломаете кости".
«Неправда, что нужно ждать, пока машина, упавшая в водоем, наполнится водой, чтобы выбраться из нее. Нет. Сразу открывайте или выбивайте ногой окно и выбирайтесь как можно скорее. Если вы будете ждать, вас может унести на глубину в 50 метров, прижать к полу потоком воды или перевернуть вверх ногами. Причем это займет всего несколько секунд».
«Неправда, что надо бежать зигзагом, чтобы убежать от аллигатора. Аллигаторы отлично поворачивают но они могут сохранять скорость лишь на небольшом отрезке. Так что просто бегите со всей возможной скоростью».
«Не слушайте тех, кто смеется, когда, собираясь на короткое время на природу, вы берете с собой все необходимое для выживания в лесу. Такие вещи, как всепогодная зажигалка или спички, фильтр или таблетки для очистки воды или запасные батарейки для фонаря не много весят и не занимают много места. Но они могут спасти жизнь. Люди теряются в коротких поездках или получают травмы, из-за которых не могут выйти к людям, даже находясь недалеко от них. Чтобы заблудиться, не нужны тайга или джунгли».
«Если вы едете куда-то и вдруг слышите предупреждение о торнадо, не выходите из машины и не прячьтесь под мостом. Этот миф стал известен после вирусного видео, на котором мужчина и его дочь прячутся под эстакадой. Но у той эстакады была необычная конструкция, обеспечившая им защиту, которую большинство мостов не обеспечивает. Скорость ветра увеличивается с ростом расстояния от земли, а узкие проходы могут создать эффект аэродинамической трубы, куда ураган будет забрасывать летящие обломки со скоростью не меньше 300 км/ч».
"Если в результате крушения вы попали на необитаемый остров, - сколь бы близко к берегу он не находился, не пытайтесь любой ценой покинуть его! Шансы погибнуть при этом куда выше, чем шансы выбраться. При этом при подобных крушениях прибытие спасателей - скорее, вопрос времени".
"Неправда, что прежде, чем ехать к врачу после змеиного укуса, нужно поймать змею, которая вас укусила. Противозмеиная сыворотка универсальна, а так вы только потеряете время".
"Нельзя для утоления жажды в пустыне пить сок кактуса. Он с большой вероятностью вызовет рвоту или диарею, что будет способствовать еще большему обезвоживанию".
"Неправда, что для поиска воды надо следовать за птицами. Они могут лететь в другую сторону, и довольно долго, даже водоплавающие".
«Неправда, что, отгоняя акулу в воде, надо бить ее по носу. Ты видел акулий нос? Он скользкий и очень быстро переходит в три ряда зубов! В крайнем случае, целься ей в глаза, но лучше просто с самого начала старайся не вести себя как раненый тюлень».
«Неправда, что веревка, обвязанная вокруг пояса, спасет вас от падения даже на простенькой горной прогулке. Она, может быть, не даст вам удариться о землю, но при этом она может повредить ваши внутренние органы и сломать вам спину. профессиональная обвязка проходит через бедра, а не через талию».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А как ведет себя раненый тюлень? )
Мох на деревьях растет с северной стороны возможно в средней полосе России, где в основном лиственные леса, деревья растут далеко друг от друга, а дожди приходят, как правило, с севера.
В Карелии в труднопроходимых густых хвойных лесах мох растет повсюду. Свою роль в этом играет особенность климата - высокая влажность, которая в отдельные дни может достигать 90 %. Господствующие ветра с дождями не с севера, а с востока.