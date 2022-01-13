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Ошибки выживальщиков, или Советы, опасные для жизни

Ошибки выживальщиков, или Советы, опасные для жизни (16 фото)

Автор:
13 января 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: издание второе исправленное   опасность   ошибки и неточности   правила выживания   рекомендации   советы   факты   чрезвычайная ситуация   
1584
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Рекомендации по поведению в чрезвычайных ситуациях - один из популярных жанров в интернете. Но, оказывается, не все рекомендации одинаково полезны. Знатоки объясняют, какие из популярных советов на случай опасности не просто не помогут, но и поставят под угрозу вашу жизнь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: издание второе исправленное   опасность   ошибки и неточности   правила выживания   рекомендации   советы   факты   чрезвычайная ситуация   
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7  комментариев
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9k
Alexander 2 часа назад
При укусе змеи держите её подальше от себя, чтобы она не укусила в ответ...
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2k
boom 15 минут назад
Алкоголь расширяет сосуды только первое время, а потом резко из сужает
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69k
7guest 16 минут назад
Если Вы заблудились, то посмотрите на мох, зелёный цвет успокаивает.
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2k
Lovels Travel 19 минут назад
"В крайнем случае, целься ей в глаза, но лучше просто с самого начала старайся не вести себя как раненый тюлень"

А как ведет себя раненый тюлень? )
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2k
Andy Birkin 39 минут назад
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6k
Bartello 2 часа назад
Неправда что мох растёт на северной стороне дерева.
Мох на деревьях растет с северной стороны возможно в средней полосе России, где в основном лиственные леса, деревья растут далеко друг от друга, а дожди приходят, как правило, с севера.

В Карелии в труднопроходимых густых хвойных лесах мох растет повсюду. Свою роль в этом играет особенность климата - высокая влажность, которая в отдельные дни может достигать 90 %. Господствующие ветра с дождями не с севера, а с востока.
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