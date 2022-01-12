В Казани поднялся в небо первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М

"Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование", — заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
Экипаж выполнял маневры на высоте 600 метров. Летчики проверили устойчивость и управляемость машины в воздухе. Программу возрождения производства стратегических ракетоносцев Ту-160 развернули по решению президента РФ Владимира Путина.
Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПВО, чтобы нанести удар.
В случае необходимости самолет способен и прорывать ПВО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.
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Модификация разработана, зачем производить новый самолёт с заниженными ТТХ?
Боинг Б-52 «Stratofortress» американский стратегический бомбардировщик.
Разработка -1948г. (1948 - Карл!!!!)
Первый полёт -15 апреля 1952 года
Принят на вооружение в 1955г.
Всего было построено 744 бомбардировщика B-52. Последний B-52H с серийным номером 61-0040 покинул цеха завода 26 октября 1962 года.
Согласно решению Конгресса США, Б-52 будут являться основой бомбардировочной авиации США до 2030 года.
Планируется иметь на вооружении до 2040г.
Правда здорово? Расскажи еще разок про Никольского.
( движки вроде сделали с "изменяемым вектором тяги", что делает этот самолёт более манёвренным и уменьшило длинну разбега для взлёта - но эта информация "по слухам" ) ...