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В Казани поднялся в небо первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М

В Казани поднялся в небо первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 19:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казань   Ту-160М   стратегический ракетоносец   
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"Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование", — заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Экипаж выполнял маневры на высоте 600 метров. Летчики проверили устойчивость и управляемость машины в воздухе. Программу возрождения производства стратегических ракетоносцев Ту-160 развернули по решению президента РФ Владимира Путина.

Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПВО, чтобы нанести удар.


В случае необходимости самолет способен и прорывать ПВО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.


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Метки: Казань   Ту-160М   стратегический ракетоносец   
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5k
VL 3 часа назад
Чистого неба и мягких посадок новому кораблю.
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16k
ElBundy Автор поста 2 часа назад
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Sam 2 часа назад
Почему Ту-160М а не М2?
Модификация разработана, зачем производить новый самолёт с заниженными ТТХ?
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6k
Ruk 2 часа назад
Здорово конешно! но это модель 1968 года. а с другой стороны - помню интервью певца ртом Никольского ( когда его хейтили про новые песни) - новые песни пишет тот, у кого старые плохие, ответил он.
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11k
GMN 3 часа назад
Планеру 40 лет, наверно не устарел. А так красавец.
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1k
poбт 3 часа назад
взлет в ЮАР
Ссылка youtu.be
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9k
costa 3 часа назад
Красивая машина!
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