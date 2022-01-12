В Казани поднялся в небо первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М

Экипаж выполнял маневры на высоте 600 метров. Летчики проверили устойчивость и управляемость машины в воздухе. Программу возрождения производства стратегических ракетоносцев Ту-160 развернули по решению президента РФ Владимира Путина.

Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПВО, чтобы нанести удар.