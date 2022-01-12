Рэпер извинился перед азербайджанцами за видео, записанное в 2020-м году

Александру Тимарцеву, экс-ведущему баттла Versus, известному как Ресторатор, экстренно пришлось извиняться за записанное в 2020-м году видео, в котором он призвал жителей Азербайджана отдать Армении Нагорный Карабах. Два года назад на это никто не обратил внимание, но интернет помнит все и в начале года 2022-го рэперу пришлось извиняться.
В ролике рэпер обращается к азербайджанцам, призывая их «встать на колени и отдать армянам нагорный Карабах».
"Азербайджанцы, лучше на колени встаньте
Отдайте армянам этот нагорный Карабах
Бум-бум-бабах, стреляет Аллах
Отдайте Карабах".
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Видео всплыло только сейчас и по азербайджанским чатам националистов дали клич с номером менеджера, соцсетями жены и всеми доступными контактами Ресторатора. Об этом сообщает Telegram-канал «Выпускайте Кракена!».
После того как даже жене рэпера стали поступать угрозы, он решил извиниться перед всеми жителями Азербайджана, заявив, что во время записи прошлого ролика он был сильно пьян:
«Извините меня за этот поступок, вообще не знаю, зачем я это сказал. Азербайджан, самая большая вам любовь. Прошу прощения еще раз»,
— сказал рэпер:
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Вот вам и свобода слова. Формально она есть, а фактически ничего не изменилось со времен средневековья.