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Рэпер извинился перед азербайджанцами за видео, записанное в 2020-м году

Рэпер извинился перед азербайджанцами за видео, записанное в 2020-м году (2 фото + 2 видео)

Автор:
12 января 2022 17:17
Сообщество : Политика
Метки: Карабах   Тимарцев   азербайджан   видеоролик   извинения   политика   ресторатор   рэпер   
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Александру Тимарцеву, экс-ведущему баттла Versus, известному как Ресторатор, экстренно пришлось извиняться за записанное в 2020-м году видео, в котором он призвал жителей Азербайджана отдать Армении Нагорный Карабах. Два года назад на это никто не обратил внимание, но интернет помнит все и в начале года 2022-го рэперу пришлось извиняться.

В ролике рэпер обращается к азербайджанцам, призывая их «встать на колени и отдать армянам нагорный Карабах».

"Азербайджанцы, лучше на колени встаньте

Отдайте армянам этот нагорный Карабах

Бум-бум-бабах, стреляет Аллах

Отдайте Карабах".

Видео всплыло только сейчас и по азербайджанским чатам националистов дали клич с номером менеджера, соцсетями жены и всеми доступными контактами Ресторатора. Об этом сообщает Telegram-канал «Выпускайте Кракена!».

После того как даже жене рэпера стали поступать угрозы, он решил извиниться перед всеми жителями Азербайджана, заявив, что во время записи прошлого ролика он был сильно пьян:

«Извините меня за этот поступок, вообще не знаю, зачем я это сказал. Азербайджан, самая большая вам любовь. Прошу прощения еще раз»,

— сказал рэпер:

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Метки: Карабах   Тимарцев   азербайджан   видеоролик   извинения   политика   ресторатор   рэпер   
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13  комментариев
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5k
a6m5 3 часа назад
Репер=говняпер. Всех их мочить надо, обезьяноподобных выпердышей.
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419
Thor Steiner 46 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
mtonaka 6 минут назад
Какой смысл разевать свою пасть, если можешь за свои слова ответить? Короче фуфломёт!
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5
Андрей 15 минут назад
МУДАК
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1k
Mikhail Час назад
а там только эта фраза была?
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99
Alex Час назад
Фу,какая тряпка.
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10k
harlamov 2 часа назад
В классное время живём. Свое мнение высказать нельзя. Реперы, мусульмане, геи, уголовные авторитеты, чиновники... Обязательно кто-нибудь обидится и начнёт угрожать/наказывать.
Вот вам и свобода слова. Формально она есть, а фактически ничего не изменилось со времен средневековья.
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120
Комнатный сибиряк 3 часа назад
Что ж ты фрайер здал назад... какие всё таки обидчевые эти горные люди , может у них на коленях прощение просить , уж сколько они в России косячат
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26k
Павел 3 часа назад
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68k
Нанук Паналык 3 часа назад
Пока глубоко в меня не вошла эта провокация, очень глубоко...
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