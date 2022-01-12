Рэпер извинился перед азербайджанцами за видео, записанное в 2020-м году

После того как даже жене рэпера стали поступать угрозы, он решил извиниться перед всеми жителями Азербайджана, заявив, что во время записи прошлого ролика он был сильно пьян:

«Извините меня за этот поступок, вообще не знаю, зачем я это сказал. Азербайджан, самая большая вам любовь. Прошу прощения еще раз»,

— сказал рэпер: