"Ровно 44 дня это должно продолжаться": армяне запустили флешмоб, призывая сжечь Турцию

Эти люди в Турции имеют свои кварталы, свои СМИ, они представлены в бизнесе. Особенно много армян в Стамбуле. Приезжая по туристической визе, многие остаются в стране нелегально. Стамбульский квартал Гум Гапи практически полностью армянский. Здесь живут выходцы из страны, многие из которых прибыли сюда нелегалами больше 10 лет назад, а после перевезли всю свою родню.

У армян здесь есть своя школа, в которой все предметы преподаются на армянском языке, по программе образовании Республики Армении, а учебники предоставляет министерство диаспоры Армении. По аттестату этой школы выпускник после сможет продолжить свое образование и в Армении.



Но несмотря на все эти нюансы, и среди постоянно проживающих в Турции есть немало тех, кто радуется сложившейся ситуации с пожарами.