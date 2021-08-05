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"Ровно 44 дня это должно продолжаться": армяне запустили флешмоб, призывая сжечь Турцию

"Ровно 44 дня это должно продолжаться": армяне запустили флешмоб, призывая сжечь Турцию (8 фото + 2 видео)

Автор:
05 августа 2021 07:00
Сообщество : Политика
Метки: Турция   азербайджан   армения   пожары   политика   соцсети   флешмоб   
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В соцсетях рассылаются личные сообщения соотечественникам, проживающим в стране, где сейчас бушуют пожары. В призывах армяне выражают надежду, что огонь не потухнет в Турции как минимум 44 дня. Именно столько времени длилась война между Арменией и Азербайджаном, в которой турки были на стороне врагов.

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Метки: Турция   азербайджан   армения   пожары   политика   соцсети   флешмоб   
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2k
Ivan 11 часов назад
Долго думал, как написать коммент, не разжигающий все и вся. Получается только так:"осуждаю обе стороны"
Предлагаю из России врех армян выслать на подбрасывание дров, а айзеров-на тушение. И чеченцев туда же, что они следили за своевременными ищвинениями сторон!
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10k
Александр 6 часов назад
Что армяне, что турки, все пришибленные.
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22k
Юрьевич 6 часов назад
Ущербные и подлые люди... Я не удивлюсь, если выяснится, что они ещё и поджигали.
Что ещё можно про таких сказать?
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9k
Majul 7 часов назад
Вот так политиканы разжигают межнациональную розню. А самые тупые из жителей ее подерживают.
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10k
Karelian 8 часов назад
Да, часть "всего мира", бросив горящую Карелию и Якутию, отправляет Бе-200 тушить Турцию.
Как всегда, "дым отечества нам сладок и приятен". Если бы не приход типичной карельской летней погоды (ливни), до сих пор бы горели.

https://stolicaonego.ru/news/nochnoj-liven-potushil-vse-lesnye-pozhary-v-karelii/https://stolicaonego.ru/news/nochnoj-liven-potushil-vse-lesnye-pozhary-v-karelii/
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12k
хз 9 часов назад
Да ландо, армяне могут только призывать, как показали последние события. То Россия их должна спасти, то Америка, а сами даже домой не поехали родину защищать. Так что про армян Пушкин в поэме "Тазит" правильно писал.
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−9
Zlaja ptica 9 часов назад
В русскоязычном сегменте соцсетей этот флешмоб осудили.

Да ну? Правда? Автор не был на антифишках?
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7k
Alexandr Barhudarov 9 часов назад
Христиане не радуются если у соседа дом горит...
тут или крестик снимите или трусы оденьте ...
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17k
KOSTELLO 10 часов назад
Армяне в очередной раз доказали, что они умеют только языком чесать.
Впрочем, как всегда.
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906
Irenne Mustafina 10 часов назад
Они стоят друг друга.
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4k
Барт Симпсон 11 часов назад
не знаю что там армяне, все равно на них, но вот турцию вообще не жалко, пускай сами там выкручиваются!
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151k
LedorubTroszkogo 11 часов назад
Флэш моб межнациональной розни, суть поста, опасно)
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1k
Лёха 11 часов назад
Это какими дебилами надо быть,чтобы радоваться горящим лесам...
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892
Алксандр Шевченко 11 часов назад
Ну у кого-то горит лес, у кого-то пукан.
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