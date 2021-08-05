"Ровно 44 дня это должно продолжаться": армяне запустили флешмоб, призывая сжечь Турцию

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В соцсетях рассылаются личные сообщения соотечественникам, проживающим в стране, где сейчас бушуют пожары. В призывах армяне выражают надежду, что огонь не потухнет в Турции как минимум 44 дня. Именно столько времени длилась война между Арменией и Азербайджаном, в которой турки были на стороне врагов.
В эти дни, когда в Турции пытаются остановить пожары, многие армяне, проживающие в стране, получают личные сообщения от своих соотечественников. Текст их предельно краток: "Турция горит адским пламенем. Турки наши враги. Я армянин, а вы?" Люди надеются, что пожары не потухнут и считают это справедливым возмездием за войну, в которой турки поддерживали Азербайджан.
Удивительно, но несмотря на постоянные вопли о геноциде армян, те продолжают посещать Турцию в качестве туристов, да и в самой стране проживают десятки тысяч представителей армянского народа. Если верить Википедии, то на сегодняшний момент на чужбине живут от от 80 до 90 тысяч армян-христиан. Есть и армяне-мусульмане, их численность оценивается примерно в 400 тысяч человек. Кроме этого, наверняка в стране проживают армяне, которые скрывают свое происхождение. По неподтвержденным данным, их может быть до нескольких миллионов.
Армянский квартал Гум Гапи в Стамбуле
Эти люди в Турции имеют свои кварталы, свои СМИ, они представлены в бизнесе. Особенно много армян в Стамбуле. Приезжая по туристической визе, многие остаются в стране нелегально. Стамбульский квартал Гум Гапи практически полностью армянский. Здесь живут выходцы из страны, многие из которых прибыли сюда нелегалами больше 10 лет назад, а после перевезли всю свою родню.
У армян здесь есть своя школа, в которой все предметы преподаются на армянском языке, по программе образовании Республики Армении, а учебники предоставляет министерство диаспоры Армении. По аттестату этой школы выпускник после сможет продолжить свое образование и в Армении.
Но несмотря на все эти нюансы, и среди постоянно проживающих в Турции есть немало тех, кто радуется сложившейся ситуации с пожарами.
У армян здесь есть своя школа, в которой все предметы преподаются на армянском языке, по программе образовании Республики Армении, а учебники предоставляет министерство диаспоры Армении. По аттестату этой школы выпускник после сможет продолжить свое образование и в Армении.
Но несмотря на все эти нюансы, и среди постоянно проживающих в Турции есть немало тех, кто радуется сложившейся ситуации с пожарами.
А уж о армянах, живущих на своей исторической родине, и говорить не приходится. Админы местных соцсетей едва успевают удалять посты и комментарии не видящих берегов комментаторов, захлебывающихся от радости при виде беды соседей. Те, что приведены ниже, как считают модераторы пабликов и телеграм-каналов, еще " в рамочках".
Реакция соцсетей
В русскоязычном сегменте соцсетей этот флешмоб осудили. Впрочем, определенной части людей всегда было свойственно радоваться беде соседа, поэтому надежды на то, что злорадство когда-нибудь закончится, нет.
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Предлагаю из России врех армян выслать на подбрасывание дров, а айзеров-на тушение. И чеченцев туда же, что они следили за своевременными ищвинениями сторон!
Что ещё можно про таких сказать?
Как всегда, "дым отечества нам сладок и приятен". Если бы не приход типичной карельской летней погоды (ливни), до сих пор бы горели.
https://stolicaonego.ru/news/nochnoj-liven-potushil-vse-lesnye-pozhary-v-karelii/https://stolicaonego.ru/news/nochnoj-liven-potushil-vse-lesnye-pozhary-v-karelii/
Да ну? Правда? Автор не был на антифишках?
тут или крестик снимите или трусы оденьте ...
Утверждение повторенное многократно считается непреложной истиной независимо от того правда это или частное мнение ...
Впрочем, как всегда.
Сама ведь напрашиваешься.
Хотя чего с тебя взять, кроме анализов...
Дяде Мише привет передавай!
Но ты, и тебе подобные, даже не замечают собственного хамства, но когда их посылают в ответ, начинают бурно возмущаться! Какие же вы смешные!
вроде как союз оборонительный, не?
я не спец в этих вопросах, так-что - просвети неграмотного.