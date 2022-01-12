В Ялте мужик мешал спасателям и пытался отбросить пожарную лестницу

В Ялте погорелец вместо того, чтобы спасаться, пытался опрокинуть лестницу и мешал пожарным спасать других. В итоге неадеквата скрутили.
В Ялте в двухэтажном доме случился пожар. Жители дома вызвали пожарных, которые оперативно эвакуировали всех, кроме одного мужчина. Тот скакал на балконе и мешал пожарным, пытаясь отбросить лестницу. Видео инцидента появилось в соцсетях. Крыша здания во всю полыхает, а мужик знай себе, дерётся с пожарными и полицейскими.
В результате спасатели вместе с полицейскими пробрались к нему через квартиру, после чего вывели на улицу силой. О причинах поведения мужчины не сообщается. То ли паническая атака, то ли атака психоактивных веществ, сообщает Mash.
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