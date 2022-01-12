В Ялте мужик мешал спасателям и пытался отбросить пожарную лестницу

В Ялте в двухэтажном доме случился пожар. Жители дома вызвали пожарных, которые оперативно эвакуировали всех, кроме одного мужчина. Тот скакал на балконе и мешал пожарным, пытаясь отбросить лестницу. Видео инцидента появилось в соцсетях. Крыша здания во всю полыхает, а мужик знай себе, дерётся с пожарными и полицейскими.