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В Пермском крае на улице станцевала голая кукла

В Пермском крае на улице станцевала голая кукла (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 11:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   аниматор   интересное   кукла   представление   фото   
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Жители города Кунгур Пермского края встретили на улице ростовую куклу в чулках и с оголённой грудью. Кукла танцевала на заснеженной улице, развлекая прохожих.

Несмотря на проходящих мимо людей, аниматор живенько двигался под музыку. Похоже, таким образом человек хотел поднять настроение жителям своего города, но ему удалось только их рассердить.

В комментариях пользователи сети пристыдили аниматора. По мнению жителей города, такое представление не подходит для выступления на улице.

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Метки: Россия   Юмор   аниматор   интересное   кукла   представление   фото   
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4  комментария
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33k
Master Sсheduled Час назад
ханжи
//
давайте трахаться почаще
кричал на площади илья
а люди шли не глядя мимо
но каждый думал а давай
© karim-abdul
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1k
Виктор 9 минут назад
Ну такое, зачем? Что пытались этим сказать? Настроение поднять? Серьёзно?, ИМХО Бред.
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23k
Сибиряк Полчаса назад
Очередной говнострим.
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47k
Albert GER 38 минут назад
это самка. видно по движениям.
чесгря - перформанс непонятен.
дурка какая-то.
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WhiteRat

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