В Пермском крае на улице станцевала голая кукла

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Жители города Кунгур Пермского края встретили на улице ростовую куклу в чулках и с оголённой грудью. Кукла танцевала на заснеженной улице, развлекая прохожих.
Несмотря на проходящих мимо людей, аниматор живенько двигался под музыку. Похоже, таким образом человек хотел поднять настроение жителям своего города, но ему удалось только их рассердить.
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В комментариях пользователи сети пристыдили аниматора. По мнению жителей города, такое представление не подходит для выступления на улице.
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Метки: Россия Юмор аниматор интересное кукла представление фото
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давайте трахаться почаще
кричал на площади илья
а люди шли не глядя мимо
но каждый думал а давай
© karim-abdul
чесгря - перформанс непонятен.
дурка какая-то.