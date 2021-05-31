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В канун Дня защиты детей в Кургане массово и в срочном порядке эвакуируют малышей из детских садов. Официальные ведомства – ФСБ, МВД и Росгвардия – ситуацию пока не комментируют. Воспитатели ДОУ говорят о сообщениях о минировании, разосланных по учреждениям.
В Кургане прямо сейчас происходит эвакуация детей из ряда детских садов. По словам воспитателей ДОУ № 137, им поступило сообщение о минировании учреждения, после чего всех воспитанников и персонал спешно вывели на улицу.
У здания дежурит автомобиль пожарной охраны, проверку внутри детского сада проводят сотрудники МЧС.
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Похожую картину можно наблюдать и у других дошкольных заведений города. По сообщениям СМИ, эвакуации подверглись три детских сада Кургана, хотя родители малышей, делясь впечатлениями в местных пабликах, сообщают о том, что чуть ли не все ДОУ сегодня экстренно прекратили работать из-за сообщений о минировании. Похожая ситуация сложилась в детских садах в Заозерном, Западном, Шевелевке, на бульваре Солнечном.
В ряде случаев малышей забирали родители, оповещенные воспитателями в мессенджерах. В д/с № 100 малышей эвакуировали в корпус "А" гимназии №47.
Эвакуация пришлась как раз на сон-час, поэтому многих детей воспитателям приходилось выводить в трусиках и маечках, и родители забирали своих чад прямо с улицы.
Курганинцы в соцсетях делятся предположениями о том, была ли эвакуация спланированной акцией, в ходе которой отрабатывали действия персонала и МВД по безопасности детей, или за ней стоит неумная "шутка" местного жителя?
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