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"Кто в плавках, кто - в одеяле": в Кургане из-за сообщений о минировании экстренно эвакуируют детские сады

"Кто в плавках, кто - в одеяле": в Кургане из-за сообщений о минировании экстренно эвакуируют детские сады (16 фото)

Автор:
31 мая 2021 13:17
Сообщество : Жить в России
Метки: город   дети   детский сад   курган   сообщение о минировании   фото   эвакуация   
698
16
В канун Дня защиты детей в Кургане массово и в срочном порядке эвакуируют малышей из детских садов. Официальные ведомства – ФСБ, МВД и Росгвардия – ситуацию пока не комментируют. Воспитатели ДОУ говорят о сообщениях о минировании, разосланных по учреждениям.
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Метки: город   дети   детский сад   курган   сообщение о минировании   фото   эвакуация   
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5  комментариев
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13k
Альф 57 46 минут назад
Найти этого урода и четвертовать прилюдно.
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−18
vova old 2 минуты назад
3.14пец пора уже статью менять За такие шутки от 25 лет и больше
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13k
куджо Полчаса назад
Наверное хохлы побеждали малышей, ууу силища!
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20
Илья 58 минут назад
Нелюди . Найти бы злодея и закопать .
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5k
Олег 2 часа назад
Скакуасы опять развлекаются?
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