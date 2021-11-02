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"Как в хлеву": в курганском ТЦ для покупателей без QR-кода установили специальные проходы

"Как в хлеву": в курганском ТЦ для покупателей без QR-кода установили специальные проходы (5 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 07:39
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   антиковидные меры   загон для скота   курган   пандемия   самодеятельность   сегрегация   торговый центр   
1298
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"Антиковидная" дорожка, огороженная деревянными поддонами, напомнила жителям города не только хлев. Представь по обе стороны колючую проволоку - и возникнут совершенно другие ассоциации.

Администрация торгового центра «РИО» не может ограничить вход в продуктовый магазин непривитых граждан города, зато отделить их от других, имеющих QR-код, смогла без труда. Нововведения понравились далеко не всем. Однако в магазин продолжают ходить - есть-то хочется.


В местном паблике "ВК" "Инцидент. Курган" заметили, что этот "скотопровод" было бы уместнее огородить еще и колючей проволокой. Для полноты картины.


Вирус - он же умный, через поддоны не перепрыгивает!



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Метки: qr-код   антиковидные меры   загон для скота   курган   пандемия   самодеятельность   сегрегация   торговый центр   
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2k
ddp Час назад
Вот смотрю я на эти "антиковидные" меры и закрадывается у меня подозрение, что самое страшное осложнение от ковида - это осложнение на мозги. Такого идиотизма еще не было. Столько глупых и непоследовательных мер принято. И что самое печальное, не только у нас, а по всему миру.
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1k
eddie 7 минут назад
Германия. Пару месяцев назад, по радио и тв крутили числа, мол привитые и не привитые заболевшие отдельно и всем говорили идите и делайте прививку, в стране почти 70% привитых, но не заметил с какого числа, но статистику по больным снова стали показывать и говорить общию:))) а заражённых в день/неделю иногда больше, чем год назад, когда не было столько привитых. Какая-то странная логика, правительство придумывает всё новые и гениальные меры, но они почему-то не работают:)
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1k
Денис Ануфриев 8 минут назад
а ров с крокодилами?а колючая проволока под током?
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131
Akabushkin Petr 12 минут назад
Ну во-первых это стильно. А во-вторых это стыдно.
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4k
Brataxe 43 минуты назад
Фарс в данном ТЦ - это всего лишь отражение тотального фарса в стране.
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38k
Александр 48 минут назад
Осталось только звезду на рукав пришить...
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703
VSh 49 минут назад
Это же насколько у людей отсутствует чувство собственного достоинства, что они ходят по такому коридору. Забыть про этот магазин раз и навсегда. Но если люди принимают себя за скот, то можно топать.
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−183
alla 52 минуты назад
Для русских самое то. Живете в хлеву и так
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3k
Запускайте Берлагу! Час назад
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2k
ddp Час назад
А по супермаркету тоже непривитые отдельно от привитых ходят? Или для них отдельный супермаркет отгородили?
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