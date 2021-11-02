"Как в хлеву": в курганском ТЦ для покупателей без QR-кода установили специальные проходы

"Антиковидная" дорожка, огороженная деревянными поддонами, напомнила жителям города не только хлев. Представь по обе стороны колючую проволоку - и возникнут совершенно другие ассоциации.
Администрация торгового центра «РИО» не может ограничить вход в продуктовый магазин непривитых граждан города, зато отделить их от других, имеющих QR-код, смогла без труда. Нововведения понравились далеко не всем. Однако в магазин продолжают ходить - есть-то хочется.
В местном паблике "ВК" "Инцидент. Курган" заметили, что этот "скотопровод" было бы уместнее огородить еще и колючей проволокой. Для полноты картины.
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Вирус - он же умный, через поддоны не перепрыгивает!
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