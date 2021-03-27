Коварный глюкометр подло обманул Елену Малышеву

Очередной выпуск программы «Жить здорово!» оказался скандальным. И всё из-за наблюдательности зрителей. Пока Малышева рассказывала о том, что онемение рук при повышении сахара это опасно, всё было хорошо. Но потом она решила приобщить и зрителей. У одного мужчины брали кровь на анализ, но вот результат на экране глюкометра прочесть правильно оказалось делом сложным.