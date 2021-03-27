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Коварный глюкометр подло обманул Елену Малышеву

Коварный глюкометр подло обманул Елену Малышеву (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2021 13:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: глюкометр   жить здорово   малышева   сахарный диабет   
983
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Сахарный диабет болезнь опасная, но опаснее всего, когда доктор медицинских наук совершает ошибки.

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Метки: глюкометр   жить здорово   малышева   сахарный диабет   
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17  комментариев
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9k
gnyS i 55 минут назад
Доктору надо уринотерапию прописать и обливание ежедневное уриной.
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81
vtoroyshans 4 минуты назад
вообще малышева в недавнем интервью заявила что регулярно проходит обследование у психиатра и у неё всё в пределах нормы. а что вы думаете об этом?
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3k
Core 18 минут назад
Мне одно не понятно, зачем этот бред смотреть в принципе
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123
igm_1963 Полчаса назад
.... я так и знал.
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80k
Taras Kozalupko 36 минут назад
Эту пропиндосскую лахудру, со своей шайкой иудеев, гнать давно пора с телевизора.
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8k
costa Taras Kozalupko 22 минуты назад
не тупи
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80k
Taras Kozalupko costa 18 минут назад
Видно ты ничего не знаешь о её недвижимости и о том, что вы е вот эти её доктора граждане Израиля и приезжают сюда на съемки
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1k
Йожык 39 минут назад
Алло, цирк? Вы тут клоунов потеряли
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123
igm_1963 40 минут назад
Техника в руках дикаря - кусок металла! Только костюм мошонки....
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38k
Прораб 43 минуты назад
Мадам практикует передовые методы. Пациенту остаётся только одно - немедленно выздороветь и бежать со всех ног. Иначе доктор Малышева приступит к лечению.
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3k
Ruslan 50 минут назад

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5k
Vadim Ruslan 37 минут назад
Слева триппер, справа гонорея
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61k
Доктор Джонс 51 минуту назад
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7k
Андрей А 54 минуты назад
Для нее это просто зарабатывание денег.
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