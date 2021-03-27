Коварный глюкометр подло обманул Елену Малышеву

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Сахарный диабет болезнь опасная, но опаснее всего, когда доктор медицинских наук совершает ошибки.
Очередной выпуск программы «Жить здорово!» оказался скандальным. И всё из-за наблюдательности зрителей. Пока Малышева рассказывала о том, что онемение рук при повышении сахара это опасно, всё было хорошо. Но потом она решила приобщить и зрителей. У одного мужчины брали кровь на анализ, но вот результат на экране глюкометра прочесть правильно оказалось делом сложным.
Соведущий, врач-невролог Андрей Продеус, сообщил, что у мужчины сахар поднялся до 9,5 миллимоля на литр. Для убедительности даже экран глюкометра показал, правда, в перевёрнутом состоянии. Малышева тут же прокомментировала эти данные и рекомендовала мужчине пить таблетки. Наблюдательные зрители в соцсетях указали на ошибку ведущих и сообщили, что сахар был 5,6. Продеус на такое обвинение заявил, что быть того не может и пользоваться глюкометром он умеет.
А как вы считаете, перевёрнуты цифры на экране или нет?
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