Европейские эксклавы России, о которых мало кто слышал

Дубки являются полуэксклавом. Но с "большой" Россией деревня не имеет общих границ. Сообщение с Россией может осуществляться только по Псковскому озеру.



Если взглянуть на Карты, то видно, что небольшая территория окружена Эстонией с южной стороны и восточной. Небольшая деревня до 1920 года входила в состав Псковской губернии. В период с 1920 по 1944 гг. была частью Печорского уезда в Эстонии. И уже в 1944 году Дубки снова включили в состав России (РСФСР).



Вплоть до 2002 года в деревне жило 6 человек. В настоящее время деревня покинута людьми из-за неудачного географического положения и общей тенденции Псковской области к сильной депопуляции (сравнима только с Литвой и Латвией). Дубки оказались отрезанными от России. Последними жителями эксклава были старики. Сегодня об их судьбе ничего не известно.

Целых зданий в деревне нет – всё запущено. Раньше между Дубками и эстонским городом Вярска существовал пограничный пункт. Жители деревни могли посещать Эстонию без сложных процедур с четверга по воскресенье включительно.

