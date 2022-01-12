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Европейские эксклавы России, о которых мало кто слышал

Европейские эксклавы России, о которых мало кто слышал (2 фото)

Автор:
12 января 2022 09:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Брянская область   Дубки   Медвежье-Саньково   Псковская область   Россия   эксклавы России   экслав   
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О Калининградской области слышал каждый школьник в стране. Но это не единственные эксклавы России в Европе. Первый эксклав находится внутри Беларуси, а второй по суше окружён Эстонией. Их объединяет и то, что в настоящее время ни в одном из них никто не живёт.

Дубки являются полуэксклавом. Но с "большой" Россией деревня не имеет общих границ. Сообщение с Россией может осуществляться только по Псковскому озеру.

Если взглянуть на Карты, то видно, что небольшая территория окружена Эстонией с южной стороны и восточной. Небольшая деревня до 1920 года входила в состав Псковской губернии. В период с 1920 по 1944 гг. была частью Печорского уезда в Эстонии. И уже в 1944 году Дубки снова включили в состав России (РСФСР).

Вплоть до 2002 года в деревне жило 6 человек. В настоящее время деревня покинута людьми из-за неудачного географического положения и общей тенденции Псковской области к сильной депопуляции (сравнима только с Литвой и Латвией). Дубки оказались отрезанными от России. Последними жителями эксклава были старики. Сегодня об их судьбе ничего не известно.


Целых зданий в деревне нет – всё запущено. Раньше между Дубками и эстонским городом Вярска существовал пограничный пункт. Жители деревни могли посещать Эстонию без сложных процедур с четверга по воскресенье включительно.

Административно Медвежье-Саньково относится к Брянской области, хотя со всех сторон эксклав окружён Гомельской областью Беларуси.

Деревни стали эксклавом уже после окончания Второй мировой войны, когда территории севернее Саньково передали в состав Белорусской ССР.

В деревнях Медвежье и Саньково вплоть до конца восьмидесятых проживало до 500 человек. Но всё изменилось после Чернобыльской катастрофы. Данный район оказался в зоне отчуждения. До сих пор в этом районе регистрируется повышенный радиационный фон. В 1999 году упразднили населённые пункты, а на территории Медвежье-Саньково запрещено вести сельскохозяйственную или промысловую деятельность. В некоторых справочниках указано, что на территории Медвежье-Саньково имеется месторождение мела. Вероятно, мел не заражён в результате Чернобыльской катастрофы.

Раньше у России были ещё два эксклава на юге, но это уже другая история...

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Метки: Брянская область   Дубки   Медвежье-Саньково   Псковская область   Россия   эксклавы России   экслав   
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36k
Игорь 50 минут назад
Есть ещё территория в Швейцарии... Маленькая, но есть.
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sedoisever Час назад
Ну, ладно в Белоруссии... Но в Эстонии нужно поселить в деревеньке человек 20 в национальной камуфляжной ожежде и "посадить" деревца. Желательно тополя. Можно буки.
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