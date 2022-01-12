Европейские эксклавы России, о которых мало кто слышал

О Калининградской области слышал каждый школьник в стране. Но это не единственные эксклавы России в Европе. Первый эксклав находится внутри Беларуси, а второй по суше окружён Эстонией. Их объединяет и то, что в настоящее время ни в одном из них никто не живёт.
Дубки являются полуэксклавом. Но с "большой" Россией деревня не имеет общих границ. Сообщение с Россией может осуществляться только по Псковскому озеру.
Если взглянуть на Карты, то видно, что небольшая территория окружена Эстонией с южной стороны и восточной. Небольшая деревня до 1920 года входила в состав Псковской губернии. В период с 1920 по 1944 гг. была частью Печорского уезда в Эстонии. И уже в 1944 году Дубки снова включили в состав России (РСФСР).
Вплоть до 2002 года в деревне жило 6 человек. В настоящее время деревня покинута людьми из-за неудачного географического положения и общей тенденции Псковской области к сильной депопуляции (сравнима только с Литвой и Латвией). Дубки оказались отрезанными от России. Последними жителями эксклава были старики. Сегодня об их судьбе ничего не известно.
Целых зданий в деревне нет – всё запущено. Раньше между Дубками и эстонским городом Вярска существовал пограничный пункт. Жители деревни могли посещать Эстонию без сложных процедур с четверга по воскресенье включительно.
Административно Медвежье-Саньково относится к Брянской области, хотя со всех сторон эксклав окружён Гомельской областью Беларуси.
Деревни стали эксклавом уже после окончания Второй мировой войны, когда территории севернее Саньково передали в состав Белорусской ССР.
В деревнях Медвежье и Саньково вплоть до конца восьмидесятых проживало до 500 человек. Но всё изменилось после Чернобыльской катастрофы. Данный район оказался в зоне отчуждения. До сих пор в этом районе регистрируется повышенный радиационный фон. В 1999 году упразднили населённые пункты, а на территории Медвежье-Саньково запрещено вести сельскохозяйственную или промысловую деятельность. В некоторых справочниках указано, что на территории Медвежье-Саньково имеется месторождение мела. Вероятно, мел не заражён в результате Чернобыльской катастрофы.
Раньше у России были ещё два эксклава на юге, но это уже другая история...
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