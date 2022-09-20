В Израиле нашли нетронутую погребальную пещеру времен Рамсеса II

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На пляже в национальном парке Пальмахим в Израиле случайно было обнаружено древнее захоронение. Экскаватор обрушил крышу погребальной пещеры. Внутри нашли десятки артефактов, датируемых эпохой египетского фараона Рамсеса II.
В захоронении обнаружены десятки фрагментов цельной глиняной и бронзовой посуды, кувшинов и мисок различного типа, посуды для приготовления пищи и масляных ламп. Были также очень маленькие сосуды, в которых хранилось небольшое количество драгоценных веществ.
Археологи также обнаружили некоторые орудия войны, такие как бронзовые наконечники стрел и копий.
Эли Яннай, эксперт по бронзовому веку в Управлении древностей Израиля, подтвердил, что в погребальной пещере найдено множество различных предметов, которые должны были служить мертвым в загробной жизни.
Эли Яннай, эксперт по бронзовому веку в Управлении древностей Израиля, подтвердил, что в погребальной пещере найдено множество различных предметов, которые должны были служить мертвым в загробной жизни.
«Это находка, которая бывает раз в жизни, — говорит Яннаи. — Не каждый день можно увидеть декорации «Индианы Джонса» — пещеру с сосудами на полу, к которым не прикасались 3300 лет. Речь идет о позднем бронзовом веке. Это как раз времена знаменитого царя Рамсеса II, которого некоторые отождествляют с историей Исхода».
«Тот факт, что эти люди были захоронены вместе с оружием, включая целые стрелы, показывает, что они могли быть воинами, возможно, охранниками на кораблях», — полагает археолог Дэвид Гельман.
«Тот факт, что эти люди были захоронены вместе с оружием, включая целые стрелы, показывает, что они могли быть воинами, возможно, охранниками на кораблях», — полагает археолог Дэвид Гельман.
Погребальная камера была вырублена в скале в форме квадрата, свод которого поддерживался столбом. Специалисты считают, что это место захоронения могло служить семье или клану.
Однако о телах можно сказать немногое. В отличие от артефактов, сохранность тел была плохой, а это означает, что извлечение и анализ ДНК невозможен.
Однако о телах можно сказать немногое. В отличие от артефактов, сохранность тел была плохой, а это означает, что извлечение и анализ ДНК невозможен.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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