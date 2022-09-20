В Израиле нашли нетронутую погребальную пещеру времен Рамсеса II

«Это находка, которая бывает раз в жизни, — говорит Яннаи. — Не каждый день можно увидеть декорации «Индианы Джонса» — пещеру с сосудами на полу, к которым не прикасались 3300 лет. Речь идет о позднем бронзовом веке. Это как раз времена знаменитого царя Рамсеса II, которого некоторые отождествляют с историей Исхода».



«Тот факт, что эти люди были захоронены вместе с оружием, включая целые стрелы, показывает, что они могли быть воинами, возможно, охранниками на кораблях», — полагает археолог Дэвид Гельман.