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В Израиле нашли нетронутую погребальную пещеру времен Рамсеса II

В Израиле нашли нетронутую погребальную пещеру времен Рамсеса II

Автор:
20 сентября 2022 12:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Израиль   артефакты   археология   древние артефакты   древняя пещера   захоронение   находка археологов   погребальная   уникальная находка   
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На пляже в национальном парке Пальмахим в Израиле случайно было обнаружено древнее захоронение. Экскаватор обрушил крышу погребальной пещеры. Внутри нашли десятки артефактов, датируемых эпохой египетского фараона Рамсеса II.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Израиль   артефакты   археология   древние артефакты   древняя пещера   захоронение   находка археологов   погребальная   уникальная находка   
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7  комментариев
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7k
au3 2 часа назад
Насчет нетронутости - сомнительно. Все разбросано.
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−63
ЛехаЧифирь 10 минут назад
Неужели за столько веков туда не подходили грунтовые воды?
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512
kolobok263 17 минут назад
Рамсес это брат РамЗеса?
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4k
Babangdida 41 минуту назад
В пещере каменной нашли амфоры, шмотки
И труп разложеный лежал в перегородке...
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2k
O.Bender1 48 минут назад
британский музей потирает ручки (в предвкушении).
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