Археологи обнаружили новые сокровища в затонувшем древнем Гераклионе

Морской археолог Франк Годдио поделился новыми ценными находками, сделанными в «потерянном» египетском городе Гераклион,. Этот город затонул в Средиземном море в результате землетрясения более тысячи лет назад, из-за чего его часто сравнивают с мифической Атлантидой.
Среди обнаруженных артефактов — золотые украшения, серебряная посуда и странное устройство для разлива в форме утки. Также археологи нашли джед, символ в виде столба (колонны) из египетских иероглифов, сделанный из лазурита, — и жутковатую керамическую руку. Она торчала из донных осадков.
На протяжении веков Гераклион был крупнейшим портом Египта на Средиземном море (до основания Александрии Александром Великим в 331 году до нашей эры). Гераклион описывают как египетскую версию Атлантиды. Но если насчет существования Атлантиды есть множество сомнений, по поводу Гераклиона таких сомнений точно нет. Это не мифология, а реальная история.
Франк Годдио, который заново открыл Гераклион еще в 2000 году, описал новые находки на своем веб-сайте как «драгоценные» и «трогательные».
«Они свидетельствуют о богатстве этого святилища и благочестии бывших жителей портового города», — сказал он.
По словам Годдио, Гераклион был основан примерно в 8 веке до нашей эры и стал обязательным портом захода в Египет для всех кораблей, прибывающих из греческого мира. Однако где-то в 8 веке нашей эры Гераклион полностью погрузился в глубины Средиземного моря — вероятнее всего, в результате серии природных катастроф (землетрясений и цунами). Руины города сейчас расположены под водой, примерно в 7 километрах от нынешнего побережья Египта.
Недавние раскопки, проведенные в июле этого года, охватили южный канал затерянного города, где находятся остатки великого храма, посвященного Амону, египетскому богу воздуха. По словам Годдио, огромные каменные блоки храма рухнули во время «катастрофического события», датируемого серединой второго века до нашей эры, — примерно за 1000 лет до того, как весь город был потерян.
На месте храма были найдены серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и хрупкие алебастровые контейнеры, вероятно, для духов. Два ритуальных блюда, предназначенных для «возлияний богам», были изготовлены из серебра, считавшегося в Древнем Египте чрезвычайно ценным. Найденный джед, один из самых узнаваемый египетских символов, сделан из полудрагоценного камня лазурита, издавна ценившегося за свой насыщенный синий цвет.
«Чрезвычайно трогательно обнаружить такие хрупкие предметы, которые уцелели, несмотря на жестокость и масштабы катаклизма», — сказал Франк Годдио.
Ниже территории храма археологи также обнаружили подземные сооружения, поддерживаемые хорошо сохранившимися деревянными столбами и балками, датируемые V веком до нашей эры.
К востоку от храма Амона археологи также обнаружили греческое святилище, посвященное Афродите, древнегреческой богине плотской любви и красоты.
В святилище обнаружены привозные бронзовые и керамические предметы, в том числе изящный сосуд в форме утки, находившийся в окружении керамических горшков и щитов. Предмет датируется IV веком до нашей эры и мог использоваться для разливания вина, что потенциально указывает на торговые отношения с греками.
«Это показывает, что греки, которым было разрешено торговать и селиться в городе во времена фараонов династии Саитов (664–525 гг. до н. э.), имели святилища, посвященные своим богам, — добавил Годдио. —О присутствии греческих наемников свидетельствуют и многочисленные находки греческого оружия».
Французский исследователь нашел Гераклион более 20 лет назад. Новые технологии геофизической разведки, появившиеся с тех пор, позволили обнаружить новые полости и объекты, погребенные под слоями глины толщиной в несколько метров.
Предыдущие находки из Гераклиона, такие как статуи фараонов и божеств, уже выставлялись в Британском музее в Лондоне.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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