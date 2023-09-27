FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10809 постов • 1456 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Археологи обнаружили новые сокровища в затонувшем древнем Гераклионе

Археологи обнаружили новые сокровища в затонувшем древнем Гераклионе

Автор:
27 сентября 2023 11:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   артефакты   археологические находки   археология   гераклион   древний город   древний мир   морская археология   раскопки   
997
8

Морской археолог Франк Годдио поделился новыми ценными находками, сделанными в «потерянном» египетском городе Гераклион,. Этот город затонул в Средиземном море в результате землетрясения более тысячи лет назад, из-за чего его часто сравнивают с мифической Атлантидой.

Среди обнаруженных артефактов — золотые украшения, серебряная посуда и странное устройство для разлива в форме утки. Также археологи нашли джед, символ в виде столба (колонны) из египетских иероглифов, сделанный из лазурита, — и жутковатую керамическую руку. Она торчала из донных осадков.


На протяжении веков Гераклион был крупнейшим портом Египта на Средиземном море (до основания Александрии Александром Великим в 331 году до нашей эры). Гераклион описывают как египетскую версию Атлантиды. Но если насчет существования Атлантиды есть множество сомнений, по поводу Гераклиона таких сомнений точно нет. Это не мифология, а реальная история.


×
×

Франк Годдио, который заново открыл Гераклион еще в 2000 году, описал новые находки на своем веб-сайте как «драгоценные» и «трогательные».


«Они свидетельствуют о богатстве этого святилища и благочестии бывших жителей портового города», — сказал он.


По словам Годдио, Гераклион был основан примерно в 8 веке до нашей эры и стал обязательным портом захода в Египет для всех кораблей, прибывающих из греческого мира. Однако где-то в 8 веке нашей эры Гераклион полностью погрузился в глубины Средиземного моря — вероятнее всего, в результате серии природных катастроф (землетрясений и цунами). Руины города сейчас расположены под водой, примерно в 7 километрах от нынешнего побережья Египта.


Недавние раскопки, проведенные в июле этого года, охватили южный канал затерянного города, где находятся остатки великого храма, посвященного Амону, египетскому богу воздуха. По словам Годдио, огромные каменные блоки храма рухнули во время «катастрофического события», датируемого серединой второго века до нашей эры, — примерно за 1000 лет до того, как весь город был потерян.


На месте храма были найдены серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и хрупкие алебастровые контейнеры, вероятно, для духов. Два ритуальных блюда, предназначенных для «возлияний богам», были изготовлены из серебра, считавшегося в Древнем Египте чрезвычайно ценным. Найденный джед, один из самых узнаваемый египетских символов, сделан из полудрагоценного камня лазурита, издавна ценившегося за свой насыщенный синий цвет.


«Чрезвычайно трогательно обнаружить такие хрупкие предметы, которые уцелели, несмотря на жестокость и масштабы катаклизма», — сказал Франк Годдио.


Ниже территории храма археологи также обнаружили подземные сооружения, поддерживаемые хорошо сохранившимися деревянными столбами и балками, датируемые V веком до нашей эры.


К востоку от храма Амона археологи также обнаружили греческое святилище, посвященное Афродите, древнегреческой богине плотской любви и красоты.


В святилище обнаружены привозные бронзовые и керамические предметы, в том числе изящный сосуд в форме утки, находившийся в окружении керамических горшков и щитов. Предмет датируется IV веком до нашей эры и мог использоваться для разливания вина, что потенциально указывает на торговые отношения с греками.


«Это показывает, что греки, которым было разрешено торговать и селиться в городе во времена фараонов династии Саитов (664–525 гг. до н. э.), имели святилища, посвященные своим богам, — добавил Годдио. —О присутствии греческих наемников свидетельствуют и многочисленные находки греческого оружия».


Французский исследователь нашел Гераклион более 20 лет назад. Новые технологии геофизической разведки, появившиеся с тех пор, позволили обнаружить новые полости и объекты, погребенные под слоями глины толщиной в несколько метров.


Предыдущие находки из Гераклиона, такие как статуи фараонов и божеств, уже выставлялись в Британском музее в Лондоне.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   артефакты   археологические находки   археология   гераклион   древний город   древний мир   морская археология   раскопки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Это вам не пробки бутылочные по пустырям в "культурном слое" озираясь выковыривать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Autumn2015 10 минут назад
Эти находки тоже потянут в Британский музей или Египет отобьёт? Это территориальные воды Египта или нет ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109374



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Финский телеканал опубликовал архивные кадры отдыха Путина и Собчака
Финский телеканал опубликовал архивные кадры отдыха Путина и Собчака
Набирающие популярность в сообществах
Поездка в Дагестан
Поездка в Дагестан
Самая опасная и самая безжалостная банда в мире. MS-13 . Интересные факты
Самая опасная и самая безжалостная банда в мире. MS-13 . Интересные факты
А что так можно было?
А что так можно было?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого...

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#машина#автомир#аварии#Автовсячина#факты#история#кино#Ynews#кража#Разное
#фото#животные#ДТП#Юмор#люди#в мире#девушки#Россия#милота#Прикол
#автомобили#интересное#авто аварии#интересно#позитив#истории#шоу бизнес#Москва#США#природа
А что так можно было? А что так можно было? У людей, живших в Бразилии 6 тыс. лет назад, были идеальные зубы У людей, живших в Бразилии 6 тыс. лет назад, были идеальные зубы Китайские археологи откопали свинку из Angry Birds Китайские археологи откопали свинку из Angry Birds На раскопках в Омане нашли древние каменные нарды На раскопках в Омане нашли древние каменные нарды При раскопках 2000-летнего римского поселения нашли более 50 пинцетов При раскопках 2000-летнего римского поселения нашли более 50 пинцетов Недалеко от Стоунхенджа нашли курганное кладбище бронзового века Недалеко от Стоунхенджа нашли курганное кладбище бронзового века

На что жалуетесь?

Вернуться