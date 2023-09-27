Археологи обнаружили новые сокровища в затонувшем древнем Гераклионе

Франк Годдио, который заново открыл Гераклион еще в 2000 году, описал новые находки на своем веб-сайте как «драгоценные» и «трогательные».

«Они свидетельствуют о богатстве этого святилища и благочестии бывших жителей портового города», — сказал он.

По словам Годдио, Гераклион был основан примерно в 8 веке до нашей эры и стал обязательным портом захода в Египет для всех кораблей, прибывающих из греческого мира. Однако где-то в 8 веке нашей эры Гераклион полностью погрузился в глубины Средиземного моря — вероятнее всего, в результате серии природных катастроф (землетрясений и цунами). Руины города сейчас расположены под водой, примерно в 7 километрах от нынешнего побережья Египта.

Недавние раскопки, проведенные в июле этого года, охватили южный канал затерянного города, где находятся остатки великого храма, посвященного Амону, египетскому богу воздуха. По словам Годдио, огромные каменные блоки храма рухнули во время «катастрофического события», датируемого серединой второго века до нашей эры, — примерно за 1000 лет до того, как весь город был потерян.

На месте храма были найдены серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и хрупкие алебастровые контейнеры, вероятно, для духов. Два ритуальных блюда, предназначенных для «возлияний богам», были изготовлены из серебра, считавшегося в Древнем Египте чрезвычайно ценным. Найденный джед, один из самых узнаваемый египетских символов, сделан из полудрагоценного камня лазурита, издавна ценившегося за свой насыщенный синий цвет.

«Чрезвычайно трогательно обнаружить такие хрупкие предметы, которые уцелели, несмотря на жестокость и масштабы катаклизма», — сказал Франк Годдио.

Ниже территории храма археологи также обнаружили подземные сооружения, поддерживаемые хорошо сохранившимися деревянными столбами и балками, датируемые V веком до нашей эры.