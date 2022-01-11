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Фотографии российских звёзд времён 00-х, которые надевали на себя всё лучшее сразу

Фотографии российских звёзд времён 00-х, которые надевали на себя всё лучшее сразу (17 фото)

Автор:
11 января 2022 09:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   мода   наряд   одежда   фото   шоу бизнес   
1389
17

Мода скоротечна и изменчива и если сейчас в тренде тот или иной стиль, то будьте уверены, спустя парочку десятилетий мода на него снова вернётся.

Так уже было и не раз. В какой-то определённый отрезок времени девушки носили джинсы-скини, потом в моду вошли мешковатые бойфренды, а затем и вовсе вернулась забытая мода на джинсы-клёш. В данный момент в модную индустрию снова ворвались 00-е, громко и с размахом, как это было раньше. Поэтому мы предлагаем вам взглянуть на фотографии российских звёзд времён 00-х, которые надевали на себя всё лучшее сразу, моментально привлекая к себе внимание публики.

 

Тимати

×
×

 

Дима Билан, Елена Кулецкая и Яна Рудковская

 

Айза Долматова и Гуф

 

Ксения Собчак

 


 

Владислав Лисовец

 

Алексей Чадов и Агния Дитковските

 

Надежда Кадышева и Николай Басков

 

Тина Канделаки

 


 

Яна Рудковская

 

Филипп Киркоров

 

Группа «ВИА Гра»

 

Виктория Боня

 

Алексей Воробьёв

 

Ольга Бузова

 

Лера Кудрявцева и Полина Гагарина

 

Кети Топурия

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Метки: знаменитости   мода   наряд   одежда   фото   шоу бизнес   
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23k
Ваня 2 часа назад
шоу фриков продолжается и сегодня...
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1k
Anton Chigurh 7 минут назад
вот что думаю о такой моде
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10k
kaboza 52 минуты назад
petushki@oldbitch
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3k
Григорий Бабкин Час назад
О как. Канделаки подмышки выбрили, причесали, сиськи приоткрыли. Таки на бабу стала похожа.
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3k
barracuda Час назад
а где звёзды?...
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26k
Vazari 2 часа назад
На звезд эти фрики, с полным отсутствием вкуса, похожи как "Болливуд" на "Голливуд".
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