Так уже было и не раз. В какой-то определённый отрезок времени девушки носили джинсы-скини, потом в моду вошли мешковатые бойфренды, а затем и вовсе вернулась забытая мода на джинсы-клёш. В данный момент в модную индустрию снова ворвались 00-е, громко и с размахом, как это было раньше. Поэтому мы предлагаем вам взглянуть на фотографии российских звёзд времён 00-х, которые надевали на себя всё лучшее сразу, моментально привлекая к себе внимание публики.

Тимати