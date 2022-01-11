Мода скоротечна и изменчива и если сейчас в тренде тот или иной стиль, то будьте уверены, спустя парочку десятилетий мода на него снова вернётся.
Так уже было и не раз. В какой-то определённый отрезок времени девушки носили джинсы-скини, потом в моду вошли мешковатые бойфренды, а затем и вовсе вернулась забытая мода на джинсы-клёш. В данный момент в модную индустрию снова ворвались 00-е, громко и с размахом, как это было раньше. Поэтому мы предлагаем вам взглянуть на фотографии российских звёзд времён 00-х, которые надевали на себя всё лучшее сразу, моментально привлекая к себе внимание публики.
Тимати
Дима Билан, Елена Кулецкая и Яна Рудковская
Айза Долматова и Гуф
Ксения Собчак
Владислав Лисовец
Алексей Чадов и Агния Дитковските
Надежда Кадышева и Николай Басков
Тина Канделаки
Яна Рудковская
Филипп Киркоров
Группа «ВИА Гра»
Виктория Боня
Алексей Воробьёв
Ольга Бузова
Лера Кудрявцева и Полина Гагарина
Кети Топурия
Источник:
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