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Нелепые и бездушные корпоративные подарки

Нелепые и бездушные корпоративные подарки (16 фото)

Автор:
11 января 2022 08:45
Сообщество : Юмор
Метки: Нелепость   Юмор   коллеги   неуважение   подарок   работа   фото   
407
16

Лучше бы на работе не подарили вообще ничего!

Всегда немного грустно, когда подарок вручают не для того, чтобы кого-то порадовать, а просто для галочки. И уж тем более обидно получить такой нелепый презент на работе! Конечно, никто не ждёт, что начальство сделает такой подарок, который прямо перевернёт вашу жизнь… Но прийти из офиса с буханкой хлеба, двумя печеньками или купоном в закусочную? В такие моменты кажется, что лучше бы обошлись просто добрыми пожеланиями!


12 лет работаю в компании с 9 утра до 8 вечера. Мой подарок: купон на три бесплатных блюда в закусочной

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Моя сестра получила в подарок вот это

Спасибо за то, что вы — ключ к успеху нашей команды.

Мой рождественский бонус

Мама получила подарок без всякой иронии

Ластик, напоминает о том, что все мы делаем ошибки, но их можно исправить.
Пенни, чтобы не пришлось говорить: «Я на мели».
Мраморный шарик, если тебе скажут: «Ты всё потерял».
Резиночка, чтобы всегда тянуться за пределы своих возможностей.
Скрепка, чтобы скрепить то, что рушится.
Спасательный круг напоминает, что нам всем иногда нужна помощь.
Зубочистка, чтобы вытаскивать хорошее из себя и других.
Пластырь уменьшит любую боль.
Конфетка «Объятия» — ведь кто-то о вас заботится!

Вот таким был мой рождественский подарок

Презент от босса: стикеры, ручка, пара конфет и разрешение прийти на работу в джинсах

Наш рождественский бонус. По две печеньки на каждого

Премия за напряжённую работу: 7 засохших конфет и открытка с банальностями

Я не получал подарков от начальника много лет. Сегодня он наконец вручил мне купон в закусочную на 8 долларов

Вот моя награда за упорный труд

Да, это и правда крошечная буханка хлеба. Настолько грустно, что даже смешно!

Наш рождественский бонус в прибыльный год. Сколько это всё стоит, 5 долларов?

Менеджерам выдали чеки, а нам бутылочки для воды

Нам подарили купоны на покупку индейки

Что мы получили за работу в сложных условиях? Дешёвые снежинки!

В этом году мы получили 190 миллионов прибыли. Вот мой бонус

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Метки: Нелепость   Юмор   коллеги   неуважение   подарок   работа   фото   
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6  комментариев
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13k
Колька Валеркин сын 41 минуту назад
Блин ширины экрана не хватает, чтобы показа насколько ПООООКУЙ!
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9k
Павел Минуту назад
Пиндосы жалуются о не подтверженных мечтах о халяве.
Как же пох.. Как и этот высер, каждый год, до и после Н.Г.
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2k
Альтер Иго 10 минут назад
Бывает. ) Мне на работе подарили 2 фунта копченой грудки индейки, жене $100 гифт сертификат на амазон, дочке её шеф прислал сертификат на $250 на амазон а кто то из кастомеров - бутылку "Blue Label" (которую я прихватизитровал
)
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1k
Андрей Кузнецов 18 минут назад
Ха ! ...вот наивные ! кто же ждёт подарков от БОСС !.. надо было сразу письмо Дедушке Морозу писать !.
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12k
Александр 22 минуты назад
А могли бы и ножичком
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43k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Жизнь полна разочарований! Но всегда можно спрятаться в уголок и там поплакать.
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