Нелепые и бездушные корпоративные подарки

Всегда немного грустно, когда подарок вручают не для того, чтобы кого-то порадовать, а просто для галочки. И уж тем более обидно получить такой нелепый презент на работе! Конечно, никто не ждёт, что начальство сделает такой подарок, который прямо перевернёт вашу жизнь… Но прийти из офиса с буханкой хлеба, двумя печеньками или купоном в закусочную? В такие моменты кажется, что лучше бы обошлись просто добрыми пожеланиями!

12 лет работаю в компании с 9 утра до 8 вечера. Мой подарок: купон на три бесплатных блюда в закусочной